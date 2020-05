श्याओमी ने MIUI 12 को रोल आउट करना किया शुरू, आपके MI फोन में जल्द नज़र आ सकते हैं ये फीचर

श्याओमी भारत के मोबाइल बाज़ार में सबसे बड़ा शेयर रखती है, कंपनी की इस बाज़ार के 27 फीसदी की हिस्सेदारी है। (चित्र: miui.net.in)

चीनी मोबाइल निर्माता कंपनी श्याओमी अपने एंड्रॉइड आधारित कस्टम ओएस MIUI के अगले वर्जन MIUI 12 को जून में रोल आउट करना शुरू कर देगी, लेकिन कंपनी ने इसके पहले MIUI के फीचर्स को सबसे सामने पेश किए हैं। MIUI 12 के फीचर्स के साथ श्याओमी के एमआई और रेडमी फोन को और बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।

श्याओमी भारत के मोबाइल बाज़ार में सबसे बड़ा शेयर रखती है। कंपनी इस बाज़ार के 27 फीसदी हिस्से में अपना वर्चस्व रखती है, जबकि उसके बाद 21 प्रतिशत के साथ वीवो और 19 प्रतिशत के साथ सैमसंग का नंबर आता है। श्याओमी एक निश्चित अंतराल के साथ ही अपने ओएस के लिए अपडेट जारी करती रहती है। MIUI 12 का भी यूजर्स को खासा इंतज़ार है, जानते हैं इसके फीचर- डिजाइन हुई और बेहतर श्याओमी ने अपने कस्टम ओएस के नए वर्जन के यूआई में कुछ खास बदलाव किए हैं, जिसमें सिस्टम आधारित एनीमेशन भी जोड़े गए हैं। MIUI 12 ऐप्स के बीच में स्मूद स्विच करने के लिए एमआई रेंडर इंजन का इस्तेमाल करता है और इसी के साथ स्क्रीन अब और ‘जानकारीपूर्ण और समझदार’ नज़र आएगी। MIUI 12 में इंटरफेस काफी सुलझा हुआ रखा गया है। मल्टीटास्किंग MIUI 12 में फ्लोटिंग विंडो के साथ मल्टीटास्किंग को आसान बनाने की कोशिश की गई है, इसी के साथ जरिये उदाहरण के तौर पर अगर आप अपने फोन में कुछ काम कर रहे हैं या वीडियो आदि देख रहे हैं और उसी समय आपके फोन में कोई मैसेज आ जाता है तो आप बड़ी आसानी से उसे एक फ्लोटिंग विंडो में खोल सकते हैं और इसके लिए आपको पहले वाली ऐप को मिनिमाइज़ नहीं करना होगा। प्राइवेसी होगी और दुरुस्त श्याओमी अपने कस्टम ओएस के नए वर्जन में यूजर के प्राइवेसी को लेकर अतिरिक्त फीचर देने जा रही है, इसके चलते अब यूजर के पास ऐप्स द्वारा मांगी जाने वाली पर्मिशन पर अधिक कंट्रोल होगा। वहीं ऐप द्वारा किसी सेवा के इस्तेमाल के दौरान यूजर ‘नोटिफाई’ मोड का इस्तेमाल भी कर सकेगा। इसी के साथ यूजर को ‘while using an app’ मोड भी मिलेगा।

Also Read जम्मू आधारित यह स्टार्टअप अपने हेल्थकेयर सॉल्यूशंस से कर रहा है चिकित्साकर्मियों की मदद बैटरी सेविंग MIUI 12 में अल्ट्रा बैटरी सेविंग मोड दिया गया है, जो फोन में अधिक बैटरी की खपत करने वाले फीचर्स पर लगाम लगाने का काम करेगा, हालांकि इससे कॉल, मैसेज और नेटवर्क प्रभावित नहीं होंगे। इस मोड की मदद से फोन की बैटरी अधिक चलने की उम्मीद की जा रही है। डार्क मोड नए कस्टम ओएस में यूजर को डार्क मोड मिलने वाला है। इसके जरिये यूजर एम्बियन लाइट के अनुसार कांट्रास्ट भी सेलेक्ट कर सकेंगे। कंपनी की मानें तो डार्क मोड फोन में पावर की बचत करने में भी मदद करेगा। ऐप ड्रार MIUI 12 में यूजर को ऐप ड्रार देखने को मिलेगा, जिसकी मदद से यूजर अपनी सभी इन्स्टाल ऐप्स को एक ही जगह पा सकेंगे, जबकि इसके पहले MIUI यूजर को सभी ऐप्स उनकी होम स्क्रीन पर ही मिलती हैं। नए फीचर के साथ ऐप्स को ग्रुप में भी सेट किया जा सकता है।

MIUI12 को जून के आखिरी में रोल आउट किए जाने की संभावना है, सबसे पहले यह mi 9,Mi 9T Pro, Redmi K20 और Redmi K20 Pro के लिए उपलब्ध होगा, उसके बाद अन्य मॉडल्स के लिए इसी रोल आउट किया जा सकेगा। फिलहाल कुछ फोन में यह अपडेट रोल आउट होना शुरू हो गया है। Also Read यह ड्रोन स्टार्टअप थर्मल डिटेक्शन हेडगियर और अपने खास ड्रोन के साथ कोरोनावायरस से निपटने की दिशा में आगे बढ़ रहा है

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding and Startup Course. Learn from India's top investors and entrepreneurs. Click here to know more.