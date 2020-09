यूट्यूब ने शॉर्ट वीडियो स्पेस में मारी एंट्री, TikTok को टक्कर देगा यूट्यूब का 'Shorts'

YouTube शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म्स की कतार में शामिल होने वाला लेटेस्ट ब्रांड है।

यह YouTube Shorts, एक टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म बना रहा है जो यूजर्स को 15 सेकंड के शॉर्ट वीडियो बनाने और अपलोड करने देगा। YouTube ने घोषणा की कि भारत में पहला प्रोडक्ट अगले कुछ दिनों में "शुरुआती बीटा" में लॉन्च होगा।

घोषणा में आगे कहा गया है कि, "Shorts क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स के लिए एक नया शॉर्ट-फॉर्म वीडियो अनुभव है, जो सिर्फ अपने मोबाइल फोन के जरिए छोटे, आकर्षक वीडियो शूट करना चाहते हैं।"

शॉर्ट्स के साथ, YouTube उन ऐप्स और सेवाओं में शामिल हो जाता है, जो चीन के टिकटॉक पर प्रतिबंध के बाद से विकसित हुए हैं, जिसके भारत में 200 मिलियन से अधिक यूजर्स थे। इनमें इंस्टाग्राम रील्स, डेलीहंट का जोश, शेयरचैट का मोज आदि शामिल हैं। फोटो साभार: YouTube Blog ALSO READ Also Read सचिन तेंदुलकर बने पेटीएम फर्स्ट गेम्स के ब्रांड एंबेसडर, फैंटेसी स्पोर्ट्स को मिलेगा बढ़ावा YouTube के प्रोडक्ट मैनेजमेंट के वाइस-प्रेजीडेंट Chris Jaffe ने आधिकारिक ब्लॉग में लिखा, "भारत में अगले कुछ दिनों में, हम इसे बनाने के लिए कुछ नए निर्माण टूल्स के साथ शॉर्ट्स का एक शुरूआती बीटा लॉन्च कर रहे हैं। यह प्रोडक्ट का एक प्रारंभिक संस्करण है, लेकिन हम आपके लिए जारी कर रहे हैं - हमारे यूजर्स, क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स के हमारे वैश्विक समुदाय - हमारे साथ हमारी यात्रा पर, जैसा कि हम शॉर्ट्स का निर्माण और सुधार करते हैं। हम आने वाले महीनों में अधिक फीचर्स को जोड़ना और अधिक देशों में विस्तार करना जारी रखेंगे, क्योंकि हम आपसे सीखते हैं और आपकी प्रतिक्रिया सुनते हैं।" YouTube शॉर्ट्स में मल्टी-सेग्मेंट कैमरा (एक साथ कई वीडियो क्लिप को स्ट्रिंग करने के लिए), संगीत के साथ रिकॉर्ड (गाने की एक बड़ी लाइब्रेरी से जो बढ़ते रहेंगे) सहित, की पेशकश करेगा,स्पीड कंट्रोल्स (जो यूजर्स को अधिक क्रिएटिव होने की सुविधा देता है) और एक टाइमर और एक काउंटडाउन (आसानी से स्मार्टफोन पर हाथों से मुक्त रिकॉर्ड करने के लिए)। एंड्रॉइड पर YouTube ऐप के भीतर ही Shorts उपलब्ध होगा लॉन्च के समय, शॉर्ट्स एंड्रॉइड डिवाइस पर YouTube ऐप के भीतर उपलब्ध होगा और जल्द ही इसे आईओएस और अन्य देशों में विस्तारित किया जाएगा। "आप आने वाले महीनों में अधिक फीचर्स की उम्मीद कर सकते हैं," कंपनी ने कहा।

YouTube उन यूजर्स के लिए वीडियो देखने का नया अनुभव भी सक्षम कर रहा है, जहां वे आसानी से एक वीडियो से दूसरे वीडियो पर वर्टिकली स्वाइप कर सकते हैं, और इसी तरह के अन्य शॉर्ट वीडियो सर्च कर सकते हैं। Jaffe ने आगे कहा, "जैसा कि टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, क्रिएटर्स और आर्टिस्ट्स अब दुनिया में कहीं भी हाई क्वालिटी वाला कंटेंट आसानी से बनाने और पब्लिश करने के लिए स्मार्टफ़ोन का लाभ उठा सकते हैं। और लोगों का खाली समय में मनोरंजन और सूचित किया जा सकता है।" ALSO READ Also Read अमेज़न एलेक्सा के लिये भारत में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन देंगे अपनी आवाज़

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.