आज के वक्त में खेती सिर्फ पेट पालने का जरिया नहीं है, बल्कि यह एक बिजनस का रूप लेती जा रही है. अब किसान सिर्फ परंपरागत खेती ही नहीं करते, बल्कि तमाम ऐसी भी खेती भी करते हैं, जिनमें लाखों की कमाई होती है. जो किसान पहले सिर्फ धान, गेहूं, गन्ना, सब्जी, फल आदि उगाते थे, अब वह कई तरह के मेडिसिनल प्लांट, एलोवेरा जैसी चीजें भी उगा रहे हैं, जिनसे मोटी कमाई हो. अगर आप भी खेती से जुड़ा कोई बिजनस आइडिया (Agriculture Business Ideas) तलाश रहे हैं तो आप बांस की खेती कर सकते हैं. बांस की खेती (How to do Bamboo Farming) की सबसे अच्छी बात ये है कि एक बार बुआई के बाद इसकी फसल करीब 40 सालों तक उत्पादन देती रहती है.

सरकार से मिलेगी सब्सिडी

अगर आप बांस की खेती करते हैं तो इसमें आपको सरकार से सब्सिडी (subsidy in Bamboo Farming) और मदद भी मिल सकती है. ऐसे में आपको पहले अपने इलाके के कृषि अधिकारी से मिलना चाहिए और बांस पर मिलने वाली सब्सिडी के बारे में जानना होगा. सरकार बांस की खेती को खूब प्रमोट कर रही है, इसीलिए तो सरकार ने नेशनल बैंबू मिशन (https://nbm.nic.in/) तक चलाया हुआ है. सरकार की तरफ से बांस के पौधों पर 50 फीसदी तक की सब्सिडी मिलती है. नेशनल बैंबू मिशन के आंकड़ों के अनुसार बांस का एक पौधा करीब 240 रुपये का पड़ता है, जिस पर लगभग 120 रुपये की सब्सिडी मिल जाती है. ये खेती करते वक्त यह भी ध्यान रखना चाहिए कि आप किस प्रजाति का बांस उगाने जा रहे हैं और उसकी कितनी मांग है.

कैसे करें बांस की खेती?

अगर आप बांस की खेती करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि बांस कहां लगाना है. ध्यान रहे कि आप जिस खेत में बांस लगाने जा रहे हैं, उस जमीन को आप अगले करीब 35-40 सालों तक किसी और काम में इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि इतने सालों तक तो वहां से आपको बांस की पैदावार ही मिलती रहेगी. बांस की खेती में प्रति हेक्टेयर करीब 1500 पौधे लग जाते हैं. 3 साल में बांस की फसल पहली बार तैयार हो जाती है. उसके बाद हर साल आप फसल हासिल करते रहेंगे. अच्छी बात ये है कि बांस कोई धान-गेहूं या सब्जी नहीं है, जिसे एक वक्त के बाद हार्वेस्ट ना किया जाए तो नुकसान हो जाएगा. आप इसे थोड़ा जल्दी या थोड़ी देर से बाजार में मांग के हिसाब से हार्वेस्ट कर सकते हैं. अगर आपको रेट अच्छे ना मिले तो आप थोड़ा रुक भी सकते हैं.

कितनी लागत और कितना मुनाफा?

मान लीजिए कि आपने सिर्फ एक हेक्टेयर में 1500 बांस के पौधे लगाए हैं. एक पौधा आपको 240 रुपये का पड़ेगा, जबकि 120 रुपये की सब्सिडी मिल जाएगी. यानी प्रति पौधा आपका खर्च सिर्फ 120 रुपये रह जाता है. इस तरह 1500 पौधे खरीदने में आपको 1.80 लाख रुपये खर्च करने होंगे. मान लेते हैं कि 2 लाख रुपये का खर्च बांस के पौधे खरीदने पर आ जाएगा. एक हेक्टेयर से करीब 25-30 टन बांस हर साल निकलता है. बाजार में इसका दाम 2500-3000 रुपये प्रति टन है. यानी एक हेक्टेयर से आपको हर साल 7-9 लाख रुपये का बांस आसानी से मिल सकता है.

एक बार करें खेती, पूरी जिंदगी कमाएं!

बांस की फसल करीब 40 साल तक चलती रहती है. यानी अगर अभी आपकी उम्र 25-30 साल है तो 40 साल बाद आपकी उम्र 65-70 साल हो जाएगी. वहीं बांस की फसल 40 साल तक आपको मुनाफा देती रहेगी. यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि बांस की खेती बस एक बार करनी है और फिर हर साल आपको मुनाफा होता रहेगा. इसमें एक अच्छी बात ये भी है कि इसके अधिक रख-रखाव की भी जरूरत नहीं होती है. यानी बिना मेहनत के ही आप हर महीने मोटी कमाई कर सकते हैं.

ऐसे खेती करेंगे तो बढ़ जाएगी कमाई

अगर आप उन लोगों में से हैं जो अधिक मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो बांस की खेती से होने वाली कमाई से ही खुश रहें. लेकिन अगर आप मेहनत कर के और पैसा कमाना चाहते हैं तो बांस के पेड़ों के बीच में खाली जगह पर छोटी फसलें लगा सकते हैं. इसमें आप अदरक, हल्दी जैसे खेती कर सकते हैं, क्योंकि यह छायादार जगह पर भी अच्छी पैदावार देते हैं. अदरक और हल्दी जैसी फसलों को बेचकर आपकी जो कमाई होगी, वह आपके लिए बोनस ही है.

बांस की मांग है बंपर

अगर बांस की मांग की बात करें तो गांव से लेकर शहरों तक में इसकी खूब मांग है. गांव में लोग इसका इस्तेमाल घर बनाने या खेतों में मचान या शेड बनाने में करते हैं. वहीं बांस से आज के वक्त में बहुत से शानदार-शानदार प्रोडक्ट भी बन रहे हैं, जिससे गांव में हैंडीक्राफ्ट का बिजनस बढ़ रहा है. शहरों में लोग बांस से बने फर्नीचर और उससे बने तमाम तरह के सजावटी प्रोडक्ट भी खूब इस्तेमाल करते हैं. आप चाहे तो बांस के प्रोडक्ट बनाने वाली फर्नीचर कंपनियों से टाई-अप भी कर सकते हैं और अपना प्रोडक्ट उन्हें बेच सकते हैं.