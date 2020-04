26 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 26 अप्रैल वर्ष का 116 वाँ (लीप वर्ष में यह 117 वाँ) दिन है। साल में अभी और 249 दिन शेष हैं। 26 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1654 - यहूदियों को ब्राजील से निकाला गया।

1755 - रूस का पहला विश्वविद्यालय राजधानी मॉस्को में खोला गया।

1828 - यूनान की आजादी के समर्थन में रूस की तुर्की के खिलाफ युद्ध की घोषणा।

1920 - महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजम का निधन।

1959 - क्यूबा ने पनामा पर आक्रमण किया।

1962 - पहली बार एक अमेरिकी अंतरिक्ष यान ने चाँद की सतह को छुआ।

1974 - माल्टा ने संविधान अंगीकार किया।

1975 - सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना।

1986 - चेरनोबिलमें परमाणु हादसा हुआ। उस वक्त चेरनोबिल, जो अब यूक्रेन में है, सोवियत रूस का हिस्सा हुआ करता था।

1999 - नेपाल के पूर्व प्रधानमंत्री तथा नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी का निधन।

2004 - ईराक के नये झंडे को मान्यता मिली।

2006 - भारत और उज़बेकिस्तान ने 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

2007 - जापानी कंपनी सोनी ने भारत में वर्ष 2010 तक 2 अरब डॉलर का व्यापार लक्ष्य रखा।

2008 - प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने जम्मू-कश्मीर में बना 390 मेगावाट का दुलहस्ती हाइडल पावर प्रोजेक्ट देश को समर्पित किया। अमेरिका ने भारत के साथ किये गए 123 समझौते में किसी भी परिवर्तन की सम्भावना से इन्कार किया।

2010 - बिहार सरकार ने बिहार के प्रसिद्ध चिनिया केले की ब्रांडिंग 'गंगा केला' के रूप में करने का फैसला किया। 26 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1987 - नितिन बोस - प्रसिद्ध फ़िल्म निर्देशक, छायाकार और लेखक।

1892 - कृष्ण चन्द्र गजपति - भारत के स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे।

1864 - पण्डित गुरुदत्त विद्यार्थी - स्वामी दयानन्द सरस्वती के शिष्य तथा आर्य समाज के पाँच प्रमुख नेताओं में से एक। 26 अप्रैल को हुए निधन 2010 - प्रभा राव, राजस्थान की राज्यपाल।

1987 - शंकर- प्रसिद्ध संगीतकार (शंकर जयकिशन)

1982 - मलयज- प्रतिष्ठित कवि और आलोचक।

1920 - श्रीनिवास अयंगर रामानुजन, आधुनिक काल के एक महान् भारतीय गणितज्ञ।

1748 - मुहम्मदशाह रौशन अख़्तर - मुग़ल वंश का 14वाँ बादशाह था। 26 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव चेरनोबिल दिवस।

विश्व बौद्धिक सम्पदा दिवस।

