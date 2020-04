7 अप्रैल : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 7 अप्रैल वर्ष का 97 वाँ (लीप वर्ष में यह 98 वाँ) दिन है। साल में अभी और 268 दिन शेष हैं।

7 अप्रैल की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1994 - रवांडा के राष्ट्रपति जुवेनल हेव्यारिमाना एवं बुरुंडी के राष्ट्रपति सिप्रियन न्तायमिटा का किगाली हवाई अड्डे पर राकेट हमले में निधन।

1998 - विश्व स्वास्थ्य दिवस को महिला चिकित्सा दिवस के रूप में मनाने का विश्व स्वास्थ्य संगठन की घोषणा।

2000 - ब्राजील से विश्व के सबसे छोटे अख़बार 'योर ऑनर' का प्रकाशन प्रारम्भ।

2001 - चीन ने संयुक्त राज्य अमेरिका से खेद के बजाय माफी मांगने के लिए, संयुक्त राज्य अमेरिका व भारत के मध्य रक्षा सहयोग समझौता, प्रोटोकोल के विपरीत राष्ट्रपति बुश की भारतीय रक्षा मंत्री जसवंत सिंह से भेंट। मंगल ग्रह के लिए नासा का ओडिसी यान रवाना।

2004 - एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा जारी रिपोर्ट में मौत की सज़ा देने में चीन, ईरान व अमेरिका को सबसे आगे बताया गया है। क्वालालंमपुर में म्यांमार दूतावास के शरणार्थियों को आग के हवाले किया।

2008 - असम में प्रतिअबंधित उग्रवादी संगठन 'उल्फा' ने अपना 30वाँ स्थापना दिवस मनाया। दो दिवसीय भारत-अफ्रीका पहली शिखर बैठक नई दिल्ली में प्ररम्भ। पेरिस में रिले दौड़ के दौरान भारी हंगामे व विरोध प्रदर्शन के बीच ओलम्पिक खेलों की मशाल पांच बार बुझानी पड़ी।

7 अप्रैल को जन्मे व्यक्ति 1836 - थॉमस हिल ग्रीन, अंग्रेज़ विज्ञानवादी दार्शनिक, ऑक्सफ़ोर्ड विश्वविद्यालय में ह्वाइट प्रोफेसर थे।

1919 - कश्मीरी लाल ज़ाकिर- पद्मश्री से सम्मानित प्रख्यात उर्दू कवि।

1920 - पंडित रवि शंकर प्रसिद्ध सितार वादक।

1942 - जितेंद्र - भारतीय फ़िल्म अभिनेता

1980 - संजोय दत्त भारतीय अमरीकी कुश्ती खिलाडी़।

7 अप्रैल को हुए निधन 2011 - जानकी वल्लभ शास्त्री - प्रसिद्ध कवि

2014 - वी. के. मूर्ति, हिन्दी फ़िल्मों के प्रसिद्ध सिनेमेटोग्राफ़र

2002 - भावानम वेंकटरामी रेड्डी - आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व आठवें मुख्यमंत्री थे।

7 अप्रैल के महत्त्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव विश्व स्वास्थ्य दिवस

