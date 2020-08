एआर आधारित यह फैशनटेक स्टार्टअप वास्तविक समय में ग्राहकों को देता है वर्चुअली आभूषणों को ट्राई करने का मौका

बी2बी SaaS मॉडल पर काम करते हुए स्टाइलडॉटमी का मिरर पीसीजे और तनिष्क जैसे क्लाइंट्स के ग्राहकों को वास्तविक समय में आभूषणों वर्चुअल तरीके से ट्राई करने की अनुमति देता है। स्टार्टअप का उत्पाद का मिरर ग्राहकों को वर्चुअल तरीके से आभूषण ट्राई करने में मदद करता है।

अधिकांश ग्राहक खरीदने से पहले सोने और हीरे के आभूषण जैसे उच्च मूल्य के सामानों को ट्राई करना चाहते हैं। हालाँकि, ब्रांड आमतौर पर दुकानों पर प्रदर्शन पर अपने सभी डिजाइन नहीं रखते हैं। ग्राफिक डिजाइनर मेघना सरावगी ने इस समस्या को देखा जब वह अपनी माँ के साथ इंदौर में ज्वैलरी की खरीदारी के लिए गई थी।

उन्होने योरस्टोरी को बताया, "इंडियन ज्वेलरी स्टोर्स में पैम्फलेट्स और चित्रों के माध्यम से अधिक डिजाइन दिखाने की प्रवृत्ति है।"

मेघना ने इस प्रभाव का एहसास किया और 2015 में ऑगमेंटेड रियलिटी-आधारित फैशनटेक स्टार्टअप स्टाइलडॉटमी लॉन्च किया।

नवंबर 2017 में, स्टार्टअप ने अपने अत्याधुनिक एआर उत्पाद मिरर 2017 को लॉन्च किया। रीयलटाइम उत्पाद क्लाइंट्स को अपने ग्राहकों के लिए एक बड़ी सूची तक पहुंच प्रदान करने की अनुमति देता है। यह दुकानदारों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आभूषणों को वर्चुअल तरीके से ट्राई करने की अनुमति देता है।

मिरर का उपयोग वर्तमान में ज्वैलरी रिटेलर्स द्वारा किया जा रहा है, जिसमें पीसी ज्वैलर्स, तनिष्क, कल्याण ज्वैलर्स, आम्रपाली और सेनको शामिल हैं।

मेघना सरावगी, स्टाइलडॉटमी की संस्थापक

बड़ा मौका मेघना को खरीदारी करना पसंद है लेकिन कभी भी अकेले नहीं। वह कहती हैं, "मैं हमेशा इस बात को लेकर उलझन में रहती हूँ कि मुझ पर क्या अच्छा लगता है। पहले मैं सेल्सगर्ल से पूछती थी या सोशल मीडिया के माध्यम से अपने दोस्तों को तस्वीरें भेजती थी।"

2014 में इस व्यक्तिगत दर्द बिंदु ने मेघना को एक समाधान पर काम करने के लिए प्रेरित किया।

तब एक ग्राफिक डिजाइनर के रूप में काम करने वाली मेघना ने अपने खुद के उद्यम को शुरू करने के लिए कुछ फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट किए। 10 लाख रुपये के शुरुआती निवेश के साथ मेघना ने गुरुग्राम स्थित स्टाइलडॉटम की स्थापना की। बी2सी उत्पाद सरल था- यह एक त्वरित सलाह देने वाले मंच के रूप में काम करता था।

हालांकि, मेघना कहती हैं, "उत्पाद अपने समय से आगे था। हालांकि बी2सी व्यवसाय का विस्तार करने में बहुत अधिक पूंजी निवेश की आवश्यकता थी।" यह तब था जब उन्होने B2B SaaS उत्पाद: मिरर को लॉन्च करने का फैसला किया। वह कहती हैं, "मैं हमेशा खरीदारी के अनुभव में क्रांति करना चाहती थी।"

2018 में एआर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (एआई) और क्रिप्टो विशेषज्ञ अखिल तोलानी स्टाइलडॉटमी में सह-संस्थापक और सीटीओ के रूप में शामिल हुए। वह WedMeGood में एक पूर्व यूआई/यूएक्स डिजाइनर थे। टीम में वर्तमान में लगभग 30 कर्मचारी हैं।

अतुल तोलानी और मेघना सरावगी यह कैसे काम करता है? मिरर प्लग-एंड-प्ले तरीके से काम करता है। SaaS उत्पाद दो मॉडल में उपलब्ध है: ऑनलाइन और ऑफलाइन।

ऑनलाइन मॉडल में, मिरर को किसी भी मंच, ऐप या वेबसाइट के साथ एकीकृत किया जा सकता है। इस मॉडल के लिए शुल्क प्रति माह 50 या 0.75 डॉलर प्रति SKU है। शुरुआती सेट-अप लागत ग्राहक की आवश्यकताओं के साथ बदलती है और 15,000 रुपये से 5,00,000 रुपये के बीच हो सकती है।

ऑफलाइन या इन-स्टोर मॉडल में, मिरर को किसी भी डिवाइस में प्लग किया जाता है। यह स्टोर पर जाने वाले ग्राहकों को किसी विशेष स्टोर में उपलब्ध आभूषणों को ट्राई करने की अनुमति नहीं देता है। ऑफ़लाइन मॉडल लाइसेंस पर उपलब्ध है और इसकी लागत प्रति वर्ष प्रति डिवाइस 1 लाख रुपये है।

मेघना कहती हैं, “एक बार ऑनबोर्ड होने के बाद ब्रांड को अपनी इन्वेंट्री को डिजिटाइज़ करने की आवश्यकता होती है, जो तब ग्राहकों के लिए उपयोग और ट्राई करने के लिए वेब पर और इन-स्टोर उपलब्ध होती है। ऑनबोर्डिंग प्रक्रिया में केवल 30 मिनट लगते हैं।” सह-संस्थापक का कहना है कि बाजार में मिरर को पेश करने की शुरुआती चुनौती यह थी कि पारंपरिक ज्वैलर्स अपने पारिवारिक व्यवसाय को डिजिटल लेने में संकोच कर रहे थे। मेघना कहती हैं, "मिरर के प्रोडक्ट डेवलपमेंट को हमारे पार्टनर क्लाइंट्स और उनके कस्टमर्स के फीडबैक से मजबूती से चलाया जाता है।”

इन-स्टोर मॉडल में मिरार को किसी भी डिवाइस में प्लग किया जा सकता है।

बाज़ार गार्टनर इंक की एक रिपोर्ट बताती है कि इस वर्ष के अंत तक 100 मिलियन यूजर्स AR, ऑनलाइन और इन-स्टोर में खरीदारी करेंगे, जिससे स्टार्टअप को उद्यम करने और स्पेस में सफल होने की गुंजाइश होगी। MarketsAndMarkets के अनुसार, भारत का AR बाजार 2019 में 10.7 बिलियन डॉलर से बढ़कर 2024 तक 72.7 डॉलर बिलियन होने का अनुमान है, जो 46.6 प्रतिशत के CAGR से बढ़ रहा है।

पिछले कुछ वर्षों में, YouCam और ModiFace जैसे खिलाड़ी सौंदर्य और श्रृंगार स्पेस में AR पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। भारतीय आभूषण क्षेत्र में AR को लाने वाले पहले खिलाड़ियों में से एक CaratLane था। इसे बाद में ज्वैलरी ब्रांड तनिष्क द्वारा अधिग्रहित किया गया। एआर स्पेस में काम करने वाले अन्य खिलाड़ियों में होलीशन, मोडिफैस और डिट्टो शामिल हैं।

हालाँकि, स्टाइलडॉटमी ने यूएसपी होने का दावा किया है। मेघना कहती हैं, "मिरर वास्तविक समय में आभूषणों के डिजिटलीकृत संस्करणों पर स्वचालित रूप से काम करता है, जबकि बाजार में अन्य उत्पादों को उपभोक्ताओं को मैन्युअल रूप से आभूषण की स्थिति की आवश्यकता होती है।" जेसीके लास वेगास और इनहोरजेंटा सहित पांच राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनियों में मिरर का प्रदर्शन किया गया है। इसका पहला ग्राहक पीसी ज्वैलर्स था और यह वर्तमान में 28 से अधिक भारतीय शहरों, न्यूयॉर्क, सिंगापुर और दुबई में 150 से अधिक ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है।

इस उत्पाद ने तनिष्क को नई दिल्ली और बेंगलुरु हवाई अड्डों पर अपना पहला ज़ीरो इंवेन्ट्री अनुभव क्षेत्र शुरू करने में सक्षम बनाया। भविष्य का प्लान? मेघना कहती हैं, ''हमने अपने बी 2 बी ग्राहक आधार को साल दर साल 200 प्रतिशत बढ़ाया है।” FY19 की तुलना में स्टाइलडॉट ने अपने उत्पाद राजस्व को लगभग 300 प्रतिशत बढ़ाया है।

टीम अब ईकॉमर्स प्लेटफॉर्म, ज्वैलरी ब्रांड और स्टोर्स पर लक्ष्य साध रही है।

AR- आधारित स्टार्टअप ने हाल ही में अपने प्री-सीरीज A दौर में निवेश में 3.5 करोड़ रुपये जुटाए। इस राउंड का नेतृत्व सर्वाइव पार्टनर्स द्वारा किया गया था, जिसमें बॉबी कोठारी, ज्यूलेक्स इंडिया के निदेशक और इंडियन एंजेल नेटवर्क (आईएएन) की भागीदारी थी। इससे पहले, मई 2019 में, स्टाइलडॉटमी ने आईएएन निवेशकों अंबरीश रघुवंशी, अजय गुप्ता, देवल टिबरेवाला, हरि बालासुब्रमण्यम, राजन आनंदन, सौरभ श्रीवास्तव और रमन रॉय से फंडिंग जुटाई थी। इनोवेशन 8 के एंजल निवेशक रितेश मलिक, पूर्व हीरो कॉर्पोरेट अध्यक्ष (रणनीति और वित्त) रोहित चरण और जोश टॉक्स के संस्थापक सुप्रिया पॉल और शोभित बंगा भी इस दौर में शामिल हुए थे। आगे बढ़ते हुए मेघना का कहना है कि स्टाइलडॉटएम का लक्ष्य 2025 तक बाजार के 50 प्रतिशत पर कब्जा करना है। स्टार्टअप ने आईवियर और घड़ियों उद्योग में भी प्रवेश किया है और इसे लेकर जल्द ही एक आधिकारिक लॉन्च करने की योजना है।

