आर्किटेक्ट से उद्यमी बनी ये महिलाएं बना रही है इनोवेटिव प्रोडक्ट्स, जानिए इनके सफर की कहानी

वास्तुकला और निर्माण उद्योग सबसे आवश्यक उद्योगों में से एक हैं क्योंकि वे मनुष्यों के लिए आश्रय की आवश्यकता को पूरा करते हैं। उद्योग में काम करने वाले वास्तुकारों ने कई कमियों और तकनीकी पैठ की कमी की ओर इशारा किया है।

उद्योग में अंतर को पाटने के लिए, इन महिला आर्किटेक्ट्स ने अपने साथी आर्किटेक्ट्स और डिजाइनरों के लिए समाधान प्रदान करने के लिए उद्यमी बनने का फैसली किया।

यहाँ उन महिलाओं पर एक नज़र है जो उद्योग में वास्तुकारों को विकसित करने में मदद करने के लिए नवीन तकनीकी उत्पादों और रचनात्मक समाधानों का निर्माण कर रही हैं। विजयदुर्गा कोप्पिसेट्टी, आर्किट्यूड विजयदुर्गा कोप्पिसेट्टी हैदराबाद की एक वास्तुकार विजयदुर्गा कोप्पिसेट्टी का मानना है कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए न केवल ग्रेनर के समाधान महत्वपूर्ण हैं, बल्कि रहने वालों का स्वास्थ्य भी महत्वपूर्ण है। 2018 में, उन्होंने आर्किड्यूड की स्थापना की, जो हरे रंग की इमारतों को समाधान प्रदान करने के लिए एक इन्फ्रा-टेक स्टार्टअप है जो सस्ता और आसानी से अपनाने योग्य है।

नई युग की तकनीकों का लाभ उठाकर, आर्किड्यूड उत्पादों और सेवाओं को विकसित करने में मदद कर रहा है ताकि हरे रंग के समाधान प्रदान करके निर्माण उद्योग के कार्बन पदचिह्न को कम किया जा सके। हैदराबाद स्थित स्टार्टअप ने KNOWYOURBUILD नामक एक AI (आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस) उत्पाद बनाया है जो समय, लागत, ऊर्जा दक्षता और रखरखाव की जानकारी के साथ उपयुक्त और टिकाऊ सामग्री की सूचियों का सुझाव देता है।

आर्किड्यूड उत्पादों का उपयोग करके बनाए गए वर्चुअल प्रोटोटाइप मॉडल बिल्कुल वास्तविक इमारतों की तरह व्यवहार करते हैं। निर्माण की लागत, समय-सारिणी, भवन की ऊर्जा दक्षता और भवन को बनाए रखने के लिए आवश्यक डेटा सभी इन मॉडलों से निकाले जा सकते हैं। तिथि तिवारी, स्मार्टविज़एक्स तिथि तिवारी दो दशकों से इस उद्योग में काम करते हुए, तिथि तिवारी ने पारंपरिक उपकरणों और माध्यमों के माध्यम से ग्राहकों के लिए डिजाइन के इरादे का संचार करते हुए कई समस्याओं और स्थितियों को देखा था जो उनकी समग्र समझ की सहायता के लिए बहुत कम थे। 3 डी रेंडरर्स और वॉकथ्रू के व्यापक उपयोग के बावजूद, उन्होंने महसूस किया कि क्लाइंट्स को एंड-प्रोडक्ट की कल्पना करने में परेशानी हुई।

तिथि और उनके पति गौतम तिवारी के स्टार्टअप स्मार्टविज़एक्स ने 2018 में कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए पूरी तरह से इमर्सिव वीआर प्रोडक्ट लॉन्च किया। स्टार्टअप का दावा है कि यह इस इंडस्ट्री के लिए भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट है।

ट्रेजी (Trezi) एक SaaS प्रोडक्ट है, जो भवन निर्माण उद्योग में डिजाइन संचार को बदल देता है। यह यूजर्स को सह-डिजाइनरों और ग्राहकों के साथ आभासी दुनिया में कदम रखने की अनुमति देता है, उनके डिजाइन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए, और एक-दूसरे के साथ, वास्तविक समय में, अत्यधिक वातावरण में और डेस्कटॉप सिस्टम पर समान रूप से काम करता है। यह यूजर्स को पूर्ण पैमाने और रंग पर उनके डिजाइनों का पता लगाने, उनकी समीक्षा करने और उन्हें संशोधित करने की अनुमति देता है। मीनल दुबे, स्पैसिएक्स मीनल दुबे आर्किटेक्ट बनना मीनल दुबे का बचपन का सपना था। हालांकि, अब जब वह आर्किटेक्ट बन गई, तो वह कहती है कि उनके आसपास के लोगों को वास्तव में समझ नहीं आता है कि एक वास्तुकार का काम क्या है।

उद्यमी समाधान की ओर मुड़ते हुए, मीनल ने पहचान की कि आर्किटेक्ट को अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आर्किटेक्ट और इंटिरियर डिजाइनरों को प्रोत्साहित करना था। उनका स्टार्टअप स्पैसिएक्स वास्तुकारों और इंटीरियर डिजाइनरों के एक ऑनलाइन समुदाय के लिए सामग्री बनाता है।

आर्किटेक्ट और डिजाइनरों के लिए प्रलेखन की क्षमता को महसूस करते हुए, उन्होंने अपने काम का डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए आर्किटेक्ट को सेवाएं प्रदान करना शुरू किया। प्रलेखन प्रक्रिया के बाद, स्टार्टअप अपने काम को प्रदर्शित करने और संभावित ग्राहकों के साथ वास्तुकारों को जोड़ने में मदद करने के लिए इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, फेसबुक और यूट्यूब जैसी सोशल मीडिया साइटों का सबसे अच्छा उपयोग कर रहा है।

एक प्रमुख मील का पत्थर Spaciux Incredible आर्किटेक्ट्स नामक एक वेब सीरीज़ का निर्माण किया गया है जो अमेज़ॅन प्राइम पर विभिन्न प्रकार की भारतीय वास्तुकला को प्रदर्शित करता है, जिसे यूएस और यूके में भी रिलीज़ किया गया था। तान्या खन्ना, एपिस्टल कम्युनिकेशंस तान्या खन्ना डिजाइन इंडस्ट्री के बैकग्राउंड के साथ और एक वास्तुकार के रूप में कई फर्मों के साथ काम करने के बाद, तान्या ने डिजाइनरों, उनके अभ्यास और व्यावसायिक संचार में एक अंतर देखा। उन्होंने महसूस किया कि डिजाइन और आर्किटेक्चर फर्म केवल अपने काम पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे, और विकास सुनिश्चित करने के लिए संचार का उपयोग नहीं कर रहे थे।

इस अंतर को पाटने के लिए उत्सुक, तान्या ने 2011 में अपने घर से एपिस्टल कम्युनिकेशंस की शुरुआत की, जो एक तरह की एजेंसी है, जो डिजाइन, वास्तुकला और संबद्ध उद्योगों के लिए रणनीतिक संचार परामर्श प्रदान करती है।

स्टार्टअप के पास क्लाइंट के रूप में 30 से अधिक डिज़ाइन और संबद्ध ब्रांड हैं। इस सूची में भारत की शीर्ष 10 वास्तुकला फर्में शामिल हैं। इसने ग्राहकों को 1,800 से अधिक ऑनलाइन और 1,500 प्रिंट प्रकाशनों में शामिल होने में मदद की है और छोटे और बड़े फर्मों को वैश्विक मान्यता और नए व्यावसायिक अवसरों तक पहुंच बनाने में मदद की है।

