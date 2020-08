16 अगस्त : देश-दुनिया के इतिहास में आज के दिन की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ

ग्रेगोरी कैलंडर के अनुसार 16 अगस्त वर्ष का 228 वाँ (लीप वर्ष में यह 229 वाँ) दिन है। साल में अभी और 137 दिन शेष हैं। 16 अगस्त की महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 1691 - अमेरिका में योर्कटाउन, वर्जीनिया की खोज।

1777 - अमेरिका ने ब्रिटेन को बेन्निनगटोन के युद्ध में हराया।

1787 - तुर्की ने रूस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की।

1906 - दक्षिण अमेरिकी देश चिली में 8़ 6 की तीव्रता का भूकंप, बीस हजार लोगों की मौत।

1924 - नीदरलैंड-तुर्की के बीच शांति समझौते पर हस्ताक्षर।

1943 - बुल्गारिया के जार बोरिस तृतीय एडोल्फ हिटलर से मिले।

1946 - मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कारवाई दिवस का एेलान किया, इस दौरान हिंसा में कोलकाता में करीब 5000 लोग मारे गये और 15000 लोग घायल हुये।

1990 - चीन ने अपना पहला परमाणु परीक्षण लोप नोर में किया। रूस में अभ्यास के दौरान दो सुखोई विमानों की आकाश में टक्कर।

1997 - अंतर्राष्ट्रीय ख्यातिप्राप्त पाकिस्तानी गायक नुसरत फ़तेह अली ख़ान का निधन।

2000 - वेरेण्टर्स सागर में रूस की परमाणु पनडुब्बी दुर्घटनाग्रस्त।

2003 - लीबिया ने लाकरवी बम विस्फोट की ज़िम्मेदारी ली।

2004 - आस्ट्रेलियाई और अमेरिकी टीम ने ओलम्पिक नौकायन में विश्व रिकार्ड क़ायम किया।

2006 - संयुक्त राष्ट्र परिषद ने हैती में अपने अभियान की अवधि को 6 माह के लिए बढ़ाया।

2008 - जम्मू में हिजबुल के तीन आतंकवादी मारे गए। कांगो में तैनात 125 भारतीय पुलिस अफ़सरों क संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

2012 - विकीलीक्स के संस्थापक जुलियन असांजे को इक्वाडोर ने राजनीतिक शरण दी। 16 अगस्त को जन्मे व्यक्ति 1904 - सुभद्रा कुमारी चौहान - स्वतंत्रता सेनानी, कवयित्री, कहानीकार।

1918 - टी. गणपति - दूसरी लोकसभा के सदस्य।

1920 - कोटला विजय भास्कर रेड्डी - आंध्र प्रदेश के भूतपूर्व 9वें मुख्यमंत्री थे।

1970 - सैफ़ अली ख़ान

1970 - मनीषा कोइराला 16 अगस्त को हुए निधन 2018 - अटल बिहारी वाजपेयी - भारत के सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्रियों में से एक थे।

1997 - नुसरत फ़तेह अली ख़ां - मुस्लिम सूफ़ी भक्ति संगीत की विधा क़व्वाली के महानतम गायक।

1991 - सी. अच्युत मेनन - भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राजनीतिज्ञ तथा केरल के भूतपूर्व मुख्यमंत्री थे।

