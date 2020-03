गैरेज में शुरू किया था पहला क्लिनिक, अब 90 करोड़ रुपये का कारोबार कर रहा है इस डॉक्टर का आयुर्वेद व्यवसाय

श्री सत्य नारायण दास, ऋषि पाल चौहान, और प्रताप सिंह चौहान, इन तीनों भाइयों ने अपना बचपन प्रकृति के करीब रहते हुए बिताया। जीवा ग्रुप की शैक्षणिक शाखा, जीवा इंस्टीट्यूट के निदेशक, श्री सत्य नारायण दास, IIT-Delhi गए और अमेरिका में अच्छी-खासी नौकरी हासिल की। हालांकि, उन्होंने देखा कि बहुत से लोग अवसाद (डेप्रेशन) का सामना कर रहे थे और लाइफस्टाइल की चुनौतियों का सामना करने में असमर्थ थे। डॉ. प्रताप चौहान, जीवा आयुर्वेद के डायरेक्टर

इसे देखकर वे उस दुनिया को त्याग कर वृंदावन चले गए। अपने बड़े भाई को ऐसे जीवन को अपनाते हुए देखकर, प्रताप चौहान को भी आश्चर्य हुआ कि जीवन में उनका मिशन क्या था। उन्होंने आयुर्वेद में उत्तर खोजने का फैसला किया, और इस विषय में एक कोर्स किया। हालांकि इस तरह के एक आला विषय को लेने की चुनौतियां बहुत थीं।

चौहान कहते हैं, ''उन समय में कोई भी आयुर्वेद का शौकीन नहीं था; छात्र हों या शिक्षक। सामान्य दृष्टिकोण यह था कि जिन लोगों को एलोपैथी के कोर्स में एडमिशन नहीं मिलता था, वे आयुर्वेद कोर्स का चयन करते थे।”

लेकिन उन्होंने तय किया कि ऐसे रास्ते को चुना जाए जिस पर कम चला गया हो और क्यों न आयुर्वेद में अपना करियर बनाया जाए। वे अपने कॉलेज के दूसरे वर्ष में एक वैद्य, नानक चंद शर्मा, (एक प्रसिद्ध आयुर्वेदिक चिकित्सक और काया माया आयुर्वेदिक फार्मेसी और अस्पताल के संस्थापक) से मिले। वैद उनके गुरु बन गए, और आयुर्वेद में स्नातक होने के बाद, चौहान ने अपने गुरु के साथ एक और पांच साल तक गुरु-शिष्य परम्परा में अध्ययन किया।

वे कहते हैं, “बहुत से लोग आयुर्वेद को एक मेडिकल स्ट्रीम मानते हैं। लेकिन, यह जीवन जीने का एक तरीका है जो आपके शरीर, मन, इंद्रियों, भावनाओं और आत्मा की गहरी समझ हासिल करने में मदद करता है। यह आपके शरीर और दिमाग को बेहतर समझने में आपकी मदद करता है।”

इस ज्ञान को दुनिया में फैलाने के लिए, चौहान ने एक आयुर्वेद क्लिनिक शुरू करने का फैसला किया। वे दिन थे जब उनके लिए पैसा बेहद दुर्लभ था। वे कहते हैं, “हम तीनों भाई शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और संस्कृति के क्षेत्र में आयुर्वेद के माध्यम से बदलाव लाने के लिए दृढ़ थे।"

फरीदाबाद में पल्ला नाम के एक के निवासी, तीन भाइयों अपनी गतिविधियों के लिए अपने घर का उपयोग करने का फैसला किया। पहली मंजिल एक आयुर्वेद स्कूल खोलने के लिए इस्तेमाल की गई थी, जबकि उनका परिवार ग्राउंड फ्लोर पर रहता था। चौहान ने गैरेज में 1992 में अपना पहला क्लिनिक बनाया।

वे कहते हैं, “मेरे पास कोई फर्नीचर खरीदने के लिए पैसे नहीं थे। पुरानी कुर्सियों के साथ, एक रैक और कुछ दवाएं जो मैंने अपने गुरुजी से ली थीं, उसी से मैंने क्लिनिक शुरू किया।”

क्लिनिक को ट्रैक्शन हासिल करने में कुछ समय लगा क्योंकि जागरूकता सीमित थी। अधिक लोगों को आयुर्वेद के बारे में जानने में मदद करने के लिए, वह वृंदावन की यात्रा करते थे और सप्ताहांत के दौरान तीर्थयात्राओं के लिए मुफ्त परामर्श देते थे। उन्होंने कई विदेशियों का इलाज किया और 1994 में, उनमें से एक ने चौहान को फ्रांस में आयुर्वेद सिखाने का मौका दिया।

चौहान का मानना है कि हर किसी को आयुर्वेदिक ज्ञान की आवश्यकता है क्योंकि "हर कोई पीड़ित है"। और इसके लिए, उन्होंने कई लोगों को विषय सिखाते हुए, दुनिया की यात्रा करने का फैसला किया। मील के पत्थर टेक्नोलॉजी के लिए चौहान के जुनून ने 1995 में दुनिया की पहली आयुर्वेद वेबसाइट और 2003 में पहला आयुर्वेद ऐप, टेलीडॉक का जन्म देखा। 2006 में दुनिया तक पहुँचने के लिए उनकी दृष्टि ने उन्हें 2006 में एक आयुर्वेद चैनल, केयर वर्ल्ड लॉन्च करने के लिए प्रेरित किया, जिसने प्रति दिन 8,000 परामर्शों का रिकॉर्ड बनाया और इसे लिम्का बुक ऑफ अवार्ड्स में भी दर्ज किया गया।

उनका दावा है कि डिजिटल और टीवी प्लेटफार्मों ने 100 से अधिक देशों में 100 मिलियन से अधिक रोगियों को प्रभावित किया है। जीवा आयुर्वेद एक आयुर्वेदिक परामर्श और उपचार मंच है। दिल्ली, इंदौर और पुणे में 500 से अधिक डॉक्टरों और 80 क्लीनिकों के साथ, जीवा आयुर्वेद का उद्देश्य परामर्श से उपचार तक एंड-टू-एंड समाधान प्रदान करना है।

कंपनी की फरीदाबाद में विनिर्माण इकाई है। दवाओं के लिए कच्चा माल देश के कई हिस्सों विशेषकर राजस्थान, चित्रकूट और बुंदेलखंड से आता है। जीवा आयुर्वेद ने अब 90 करोड़ रुपये का कारोबार कर लिया है।

मधुसुदन चौहान, जीवा ग्रुप के डायरेक्टर

उद्भव वर्षों से, जीवा आयुर्वेद की परामर्श प्रणालियों में भी परिवर्तन हुआ है। जीवा ग्रुप के चेयरमैन, ऋषि पाल चौहान के पुत्र मधुसूदन चौहान 2007 में इस व्यवसाय में शामिल हो गए। वे तब से मार्केटिंग, रिटेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशंस की अगुवाई कर रहे हैं, और डायग्नोस्टिक प्लेटफॉर्म और सिस्टम पर बेहतर परिणामों और पारदर्शिता के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग शुरू करने के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वह कहते हैं, "हमने मशीन लर्निंग के आधार पर संपूर्ण नैदानिक प्रोटोकॉल इंजन बनाया है।" लीवरिंग तकनीक ने रोगियों के लिए व्यक्तिगत सेवाएं बनाने में मदद की है और एआई का उपयोग करने से व्यक्ति की बीमारी के मूल कारण तक पहुंचने में मदद मिली है।

वे कहते हैं, “सवालों की एक पूरी ट्रेल बैकएंड में मौजूद है जो डॉक्टर मरीज से पूछता है। इस प्रणाली को इस तरह से बनाया गया है कि यह बीमारी की जड़ पर पहुंचने के लिए सवाल-जवाब करती है और डॉक्टर को बेहतर निर्णय लेने में मदद करती है।"

प्रताप चौहान और मधुसूदन ने यह सुनिश्चित किया है कि आयुर्वेद उनकी दैनिक व्यावसायिक गतिविधियों का भी एक हिस्सा है। कंपनी का कार्यालय ईंटों और सीमेंट से नहीं बना है; बांस, गाय के गोबर, और मिट्टी का उपयोग किया गया है। मधुसूदन का कहना है कि जीवा आयुर्वेद 3.5 बिलियन डॉलर के आयुर्वेद उद्योग को कवर कर रहा है क्योंकि यह पश्चिम की प्रगति के साथ पूर्व की जड़ों से जुड़ा है।

फरीदाबाद के पास एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र, जीवाग्राम, एक आयुर्वेद केंद्रित जीवन शैली प्रदान करता है।

सभी के लिए आयुर्वेद पतंजलि और डाबर जैसे बाजार में कई भारतीय आयुर्वेद ब्रांडों के साथ, चौहान को लगता है कि भारत अभी भी "वास्तविक आयुर्वेद प्राप्त करने में एक बड़ी चुनौती का सामना कर रहा है। बाजार में बहुत से छद्म आयुर्वेद ज्ञान उपलब्ध हैं, और भारतीयों द्वारा खपत की जा रही है"।

इसीलिए जीवा आयुर्वेद की एफएमसीजी बाजार में प्रवेश करने की योजना नहीं है। वे कहते हैं, "हम प्रामाणिकता को जीवित रखना चाहते हैं।" जीवा आयुर्वेद सभी के लिए समाधान वाला एक व्यवसाय है। कंपनी ने हाल ही में व्यक्तिगत स्वास्थ्य आयुर्वेदिक सेवाएं प्रदान करने के लिए फरीदाबाद के बाहरी इलाके में एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र जीवाग्राम लॉन्च किया है।

आयुर्वेद से प्रेरित जीवन शैली का अनुभव करने के लिए दुनिया भर से लोग यहां आते हैं। मधुसूदन कहते हैं, "आयुर्वेद का पचास प्रतिशत स्वस्थ लोगों के लिए है। हमारे पास रजोनिवृत्ति से संबंधित मामलों, पूर्व-मासिक धर्म और पूर्व गर्भाधान के लिए जीवन शैली के सुझावों के लिए सेवाएं शुरू करने की योजना है। हमने पहले से ही एक प्रीकॉन्सेप्शन प्रोग्राम जीवा अयुरबेबी को लॉन्च कर दिया है। एक प्रसवोत्तर कार्यक्रम जीवा आयुरोमॉम डेवलप हो रहा है और इसके अलावा अन्य निवारक देखभाल के प्रोग्राम भी लाइन में हैं।"

