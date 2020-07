आपातकालीन COVID-19 उपचार के लिए बायोकॉन दवा भारत को दुनिया के नक्शे पर शीर्ष पर ला सकती है: किरण मजूमदार-शॉ

पिछले हफ्ते, बायोकॉन ने ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया (DGCI) से इटॉलिज़ुमाब (ALZUMAb), एक एंटी-सीडी 6 आईजीजी 1 मोनोक्लोनल एंटीबॉडी का उपयोग करने के लिए मंजूरी ले ली, जो कि 2013 में लॉन्च हुई थी, जो कोविड-19 रोगियों में आपातकालीन उपयोग के लिए क्रॉनिक प्लाक सोरायसिस का इलाज करती थी।

और किरण मजूमदार-शॉ, बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, जो अब भारत की सबसे बड़ी बायोफार्मास्युटिकल कंपनी है, इसको लेकर बेहद उत्साहित है।

"मैं हमेशा विश्वास करती हूं कि एक वैज्ञानिक मन और शोध भारत को महान बनाएगा ... लोग कहते हैं कि भारतीय लोग इनोवेशन करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन यह एक ऐसी दवा है जो भारत को इनोवेटर्स के नक्शे पर ले आएगी," किरण ने YourStory की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ बातचीत में बताया। किरण मजूमदार-शॉ, बायोकॉन लिमिटेड की अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक उच्च COVID-19 मृत्यु दर "साइटोकिन्स रिलीज स्टॉर्म" के लिए जिम्मेदार है। वायरस एंटीबॉडी उत्पादन को प्रेरित करता है और टी-कोशिकाओं को अनियंत्रित तरीके से साइटोकिन्स की रिहाई को ट्रिगर करने का कारण बनता है। यह स्टॉर्म ऑटोइम्यून समस्याओं का कारण बनता है, अंग प्रणालियों को बंद करने और मृत्यु की ओर ले जाता है।

DCGI का अप्रुवल ALZUMAb को कोविड-19 से पीड़ित गंभीर तीव्र श्वसन संकट सिंड्रोम (ARDS) के रोगियों के लिए मध्यम से साइटोकिन रिलीज सिंड्रोम (CRS) के उपचार के लिए उपयोग करने की अनुमति देता है।

किरण का कहना है कि दवा, क्यूबा से 2002 के बाद से लाइसेंस प्राप्त है, ऑटोइम्यून बीमारियों के इलाज में काफी संभावना है, और इसका उपयोग सोरायसिस, संधिशोथ, ग्राफ्ट-बनाम-मेजबान रोग, तीव्र अस्थमा और ल्यूपस नेफ्रैटिस के इलाज के लिए किया जाता है।

"एक बार ISRO वैज्ञानिक, जो वर्षों से सोरायसिस से पीड़ित थे, एक कार्यक्रम में मेरे पास आए और मुझसे कहा कि मैं मेरे जीवन को बदलने के लिए आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ… ALZUMAb ने मेरा जीवन बदल दिया है", किरण याद करती हैं।



इससे पहले, कई भारतीय डॉक्टरों ने दवा का उपयोग नहीं किया और सोरायसिस के इलाज के लिए पश्चिमी दवाओं पर भरोसा किया। हालांकि, COVID-19 उपचार के दौरान, दवा ने रोगियों के बीच स्थायी परिणाम दिखाए हैं, चिकित्सा की लागत को कम किया है।

"इस कारण हमने सोचा कि यह दवा वास्तव में COVID-19 में काम करेगी क्योंकि हम विज्ञान और कार्रवाई के तंत्र को समझते हैं क्योंकि दवा एक इम्युनोमोड्यूलेटर है," किरण बताती हैं।

मेकिंग अ डिफ्रेंस

भारत के बायोटेक उद्योग के पर्याय किरण ने 1978 में अपने गैरेज से 10,000 रुपये की सीड कैपिटल के साथ अपनी जैव प्रौद्योगिकी कंपनी शुरू की, जब इस क्षेत्र में शायद ही कोई महिला थी।

तब से, सेल्फ-मेड अरबपति को 2015 के बाद से लगातार छह वर्षों के लिए मेडिसिन मेकर पावर लिस्ट 20 में एक आंत्रप्रेन्योर और इनोवेटिव बिजनेस लीडर के रूप में चिकित्सा की दुनिया में उनके योगदान के लिए मान्यता दी गई है।

ALZUMAb के बारे में बात करते हुए, बायोटेक पायनीर का कहना है कि COVID-19 उपचार के लिए मुंबई और दिल्ली के चार अस्पतालों में दवा का परीक्षण किया गया था - नायर अस्पताल, KEM अस्पताल, LNJP, और AIIMS - और 500 से अधिक मरीज पहले से ही दवा से लाभान्वित हुए हैं।

किरण का कहना है कि ALZUMAb नॉवेल कोरोनावायरस के कारण फेफड़ों में सूजन को कम करने में मदद करता है, रोगियों को बिना वेंटीलेटर या किसी अन्य बाहरी सहायता के सांस लेने में मदद करता है - कई डॉक्टरों द्वारा प्रदान की गई एक गवाही जो उन रोगियों का इलाज करने के लिए दवा का इस्तेमाल करती है।

कोविड -19 के इलाज के लिए सिप्ला और ग्लेनमार्क जैसी कई दवा कंपनियां फाबिफ्लू और रेमेडिसविर सहित अपनी खुद की दवाओं के साथ आई हैं। हालांकि, किरन का मानना है कि यह ड्रग होमोसेक्सुअल ड्रग है क्योंकि यह इस बात को बदल रहा है कि हम कोरोनावायरस मरीजों की जान कैसे बचा सकते हैं।

वास्तव में, दवा, जिसका उपयोग ग्राफ्ट-बनाम-होस्ट बीमारी (अंग प्रत्यारोपण के बाद आम) के इलाज के लिए किया जाता है, अब अमेरिका में कोरोनावायरस के इलाज के लिए क्लीनिकल ट्रायल्स में भी है।

"मुझे बहुत गर्व महसूस हो रहा है, पहली बार, हमारे पास एक मूल मेड-इन-इंडिया दवा है जिसे हम दुनिया में ले जाएंगे। यह जीवन बचाने के बारे में है, यह ऐसे समय में जीवन बचाने के बारे में है जब पूरी दुनिया असहाय है, और मैं वास्तव में खुश हूं कि यह दवा काम कर रही है ', इससे फर्क पड़ रहा है। और मुझे इस तथ्य पर वास्तव में गर्व है कि यह भारत की एक मूल और अनोखी दवा है," वह कहती हैं।

दुर्भाग्य से, किरण कहती हैं कि भारतीयों के बीच पक्षपात ने हमें नया करने से रोक रखा है। "हमारे पास देश में इतनी क्षमता है। मैं वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं को शिक्षाविदों में देखती हूं, लेकिन हम उन्हें मनाते नहीं हैं। हम उन्हें प्रदर्शन और नवाचार करने का अवसर नहीं देते हैं। इतनी नकारात्मकता है," किरण कहती हैं।

(Edited by रविकांत पारीक)

