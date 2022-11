Bira 91 ने जापानी बीयर कंपनी Kirin Holdings से जुटाए 571 करोड़ रुपये

तेजी से बढ़ती प्रीमियम बीयर कंपनी Bira 91 ने आज घोषणा की कि उसने प्रमुख जापानी बीयर कंपनी Kirin Holdings के नेतृत्व में सीरीज डी फंडिंग राउंड में 70 मिलियन डॉलर (करीब 571 करोड़ रुपये) जुटाए हैं. Kirin Holdings का निवेश ऐसे समय में आया है जब बीयर की मांग में भारी उछाल देखा जा रहा है और कंपनी अपनी राष्ट्रीय और वैश्विक उपस्थिति को मजबूत करना जारी रखे हुए है क्योंकि इसका उद्देश्य प्रीमियम बीयर बाजार में अपनी अग्रणी स्थिति को मजबूत करना है.





नई ब्रुअरीज चालू करके और अपनी मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करके उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए फंडिंग का उपयोग किया जाएगा. फंडिंग का उपयोग देश भर में और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कंपनी के डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बढ़ाने और Bira 91 के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो और इनोवेशन क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए भी किया जाएगा.





Kirin Holdings Singapore के मैनेजिंग डायरेक्टर, हिरोमासा होंडा (Hiromasa Honda) ने कहा, "भारत ने विकास के अपने स्वर्णिम दशक की शुरुआत की है. दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में, बढ़ते डिजिटलीकरण और एक स्थिर, विकासोन्मुखी सरकार के साथ, हम देश के लिए "मेक इन इंडिया" (make in india) यात्रा में और निवेश करने के लिए बहुत उत्साहित हैं. हमारा मानना ​​है कि Bira 91 में देश के उपभोक्ताओं के लिए हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स को तैयार करके इनोवेशन के जरिए भारतीय बियर को प्रीमियम बनाने की क्षमता है. हम यह भी मानते हैं कि लंबे समय से टर्म, Bira 91 में वैश्विक ब्रांड के रूप में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने की क्षमता है."





अब तक Bira 91 के साथ काम करने के अनुभव पर, उन्होंने आगे कहा, “पिछले एक साल में, Kirin Holdings ने Bira 91 की मैनेजमेंट टीम के साथ बिजनेस के कुछ प्रमुख पहलुओं, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग क्षमता और स्थिरता के क्षेत्रों में काम किया है. महामारी के बाद Bira 91 में जो वृद्धि देखी गई है, उसे देखकर हम खुश हैं और हमारा दृढ़ विश्वास है कि इस बढ़ते बाजार में Bira 91 में जबरदस्त क्षमता है. Bira 91 के साथ साझेदारी उभरते बाजारों में सफलता के लिए एक बेहतरीन मॉडल हो सकती है."





Bira 91 ने हाल ही में देश की पहली कार्बन-न्यूट्रल बियर कंपनी बनने के अपने लक्ष्य की घोषणा की है और अपने नई दिल्ली मुख्यालय के बाहर स्थित B9-Kirin Center for Sustainable Growth का गठन किया है, जहां Kirin के तकनीकी और रणनीति विशेषज्ञ भारतीय कंपनी को अपने नेट जीरो लक्ष्य को हासिल करने में मदद कर रहे हैं.





घोषणा पर टिप्पणी करते हुए, B9 Beverages के सीईओ और फाउंडर, अंकुर जैन ने कहा, “Kirin Holdings को भारत और हमारी कंपनी में निवेश दुगुना करते हुए देखकर हमें खुशी हो रही है. हमने Kirin Holdings के साथ एक विशेष साझेदारी की है जो फंडिंग से परे है और हमारे दीर्घकालिक उद्देश्य से संचालित है - बीयर में बदलाव को और अधिक स्वाद की ओर ले जाने का हमारा उद्देश्य, इनोवेशन और स्थिरता में ग्लोबल लीडर बनने का हमारा उद्देश्य. Kirin Holdings के साथ हमारी साझेदारी के कारण भारत में एक मजबूत, विश्व स्तरीय विनिर्माण आधार के साथ एक ब्रांड "Imagined in India, for the world" बनाने का हमारा इरादा काफी तेज हो गया है. जैसा कि हम अगले कुछ दशकों में रेवेन्यू, बाजार हिस्सेदारी और लाभप्रदता में मजबूत वृद्धि की आशा करते हैं, हम इस दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए उत्साहित हैं.





पिछले कुछ वर्षों में, बीरा 91 ने जबरदस्त वृद्धि देखी है. बाजार में सबसे युवा खिलाड़ियों में से एक के रूप में, ब्रांड ने कई प्रमुख बाजारों में दोहरे अंकों में हिस्सेदारी हासिल की है और भारत में चौथी सबसे बड़ी बीयर कंपनी के रूप में उभरी है. कंपनी को 2015 में लॉन्च किया गया था. इसके पोर्टफोलियो में 10 विविध स्वादों का पोर्टफोलियो है. कंपनी ने हाल ही में देश की सबसे बड़ी बीयर-पब चेन - The Beer Café के अधिग्रहण की घोषणा की. कंपनी की दुनिया भर के 18 देशों में 550 शहरों में उपस्थिति है.