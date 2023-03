हाइलाइट्स आप कटलरी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं, जिसके लिए सरकार से लोन मिल जाएगा. सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक इस बिजनेस में आपको करीब 20 लाख की लागत आएगी. वहीं हर महीने 1 लाख रुपये का मुनाफा होने का अनुमान है. इस बिजनेस में आपकी सालाना सेल्स करीब 1.22 करोड़ रुपये की होगी.

जब भी कोई शख्स नौकरी छोड़कर बिजनेस शुरू करना चाहता है तो सबसे पहले वह कम पैसों में शुरू होने वाला बिजनेस ढूंढता है. इसकी एक बड़ी वजह होती है डर, कि बिजनेस चलेगा या नहीं? आज हम आपको एक ऐसे बिजनेस आइडिया (Business Idea) के बारे में बताएंगे जो खूब चलता है और इसके लिए सरकार से आसानी से लोन मिल जाएगा. यहां बात हो रही है कटलरी बिजनेस (Cutlery Business) की, जिसकी डिमांड हर घर में होती है. इतना ही नहीं, शादी-पार्टी समेत तमाम रेस्टोरेंट, दुकानों, होटल, स्ट्रीट फूड हर जगह इसकी जरूरत पड़ती है. आइए जानते हैं कैसे शुरू करें कटलरी का बिजनेस (How To Start Cutlery Business) और इसमें कितना फायदा (Profit In Cutlery Business) होता है.

सरकार से मिलेगी मदद

भारत सरकार की तरफ से आप मुद्रा स्कीम के तहत बिजनेस के लिए लोन ले सकते हैं. यहां से लोन लेकर आप कटलरी बनाने की यूनिट (Cutlery Manufacturing Unit) लगा सकते हैं. लोन की रकम को आप धीरे-धीरे वापस करते रह सकते हैं. इस बिजनेस को करने के लिए आपको करीब 15 लोगों की जरूरत होगी, जो अलग-अलग लेवल पर काम करेंगे. करीब 5 साल में आपका बिजनेस के लिए लिया गया लोन खत्म हो जाएगा.

कितना होगा खर्चा?

अगर आप मेटल से बनी कटलरी मैन्युफैक्चरिंग (Cutlery Manufacturers Business) का बिजनेस करते हैं तो आपको करीब 20.79 लाख रुपये खर्च करने होंगे। इसमें जमीन, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर और वर्किंग कैपिटल शामिल है. आपको Blanking Machine, Annealing Furnace, Lathe Machine, Edge Trimming Machine, Buffing & Polishing Machine, Embossing Machine, Electroplating Machine और कुछ अन्य टूल्स की जरूरत पड़ेगी। मशीनों पर आपको करीब 1.61 लाख रुपये खर्च करने होंगे.

कितनी हो सकती है कमाई?

खादी ग्रामोद्योग की प्रोजेक्ट रिपोर्ट के मुताबिक आपकी सालाना सेल्स करीब 1.22 करोड़ रुपये की होगी. इसमें आपकी प्रोडक्शन कॉस्ट होगी लगभग 94.50 लाख रुपये. वहीं 27.84 लाख रुपये का आपको ग्रॉस प्रॉफिट होगा. इसमें से बैंक का ब्याज, सैलरी और कुछ अन्य खर्चे निकाल दें तो आपका नेट प्रॉफिट होगा करीब 12 लाख रुपये. यानी हर महीने आप 1 लाख रुपये का मुनाफा कमाएंगे. इस बिजनेस में करीब 10 फीसदी का प्रॉफिट मार्जिन है.