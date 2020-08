जुलाई में कार और बाइक की बिक्री में दर्ज़ की गई इतनी गिरावट

ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई में दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 15.24 प्रतिशत घटकर 12,81,354 इकाई रह गई। (सांकेतिक चित्र)

यात्री वाहनों की थोक बिक्री जुलाई महीने में 3.86 प्रतिशत घटकर 1,82,779 इकाई रह गई। इससे पिछले साल समान महीने में यात्री वाहनों की बिक्री 1,90,115 इकाई रही थी।

वाहन विनिर्माताओं के संगठन सोसायटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स (सियाम) के ताजा आंकड़ों के अनुसार जुलाई में दोपहिया वाहनों की बिक्री भी 15.24 प्रतिशत घटकर 12,81,354 इकाई रह गई, जो एक साल पहले समान महीने में 15,11,717 इकाई थी।

इस दौरान मोटरसाइकिलों की बिक्री 4.87 प्रतिशत घटकर 8,88,520 इकाई रह गई। जुलाई, 2019 में मोटरसाइकिलों की बिक्री 9,34,021 इकाई रही थी। इसी तरह स्कूटर बिक्री 36.51 प्रतिशत की भारी गिरावट के साथ 3,34,288 इकाई रही। पिछले साल समान महीने में स्कूटर बिक्री का आंकड़ा 5,26,504 इकाई रहा था।

सियाम के अध्यक्ष राजन वढ़ेरा ने कहा, ‘‘कोविड के बाद के परिदृश्य में कुछ माह तक बिक्री में लगातार गिरावट रही। हालांकि, अब यात्री वाहन और दोपहिया वाहनों की बिक्री सुधरी है। पिछले महीनों की तुलना में यात्री और दोपहिया वाहनों की बिक्री में गिरावट कम हुई है।’’ उन्होंने कहा कि अगस्त माह के बिक्री आंकड़ों से पता चलेगा कि यह टिकाऊ मांग और सिर्फ दबी मांग नहीं है।

सियाम के महानिदेशक राजेश मेनन ने कहा कि जुलाई माह की बिक्री का आंकड़ा पिछले महीनों से बेहतर रहा है। इससे उद्योग में भरोसा कायम होगा।

(सौजन्य से- पीटीआई भाषा) Also Read अब 'मन' से कंट्रोल होगी व्हीलचेयर और कृत्रिम अंग, बिट्स के इन छात्रों का स्टार्टअप विकसित कर रहा है तकनीक

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.