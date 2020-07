चीनी ऐप्स पर बैन के बाद औंधे मुहं गिरा TikTok, 'देसी' ऐप मित्रों की हुई बल्ले-बल्ले

भारत ने चीनी ऐप्स के खिलाफ पूर्ण रूप से युद्ध की घोषणा कर दी है, जिससे भारतीय स्टार्टअप को चमक मिली है। ऐसे में होमग्रोन शॉर्ट फॉर्म वीडियो ऐप मित्रों को बड़ा लाभ होता नज़र आ रहा है। मित्रों ऐप को अप्रैल 2020 में लॉन्च के बाद से Google Play Store पर कुल 2.5 करोड़ से अधिक डाउनलोड मिले हैं, जो कोरोनावायरस लॉकडाउन के ठीक मध्य में है। कंपनी ने मंगलवार को एक बयान में घोषणा की, मित्रों ऐप ने भी बड़े पैमाने पर दर्शकों की संख्या हासिल की है और ऐप पर वीडियो प्रति घंटे चार करोड़ बार देखा गया है। मित्रों एकमात्र भारतीय स्टार्टअप नहीं है जिसने चीन विरोधी भावना का लाभ उठाया है। चिंगारी, रोपोसो और शेयरचैट जैसे अन्य लोगों ने भी पिछले कुछ दिनों में प्रगति की है।

फायनेंशियल एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के अनुसार, मित्रों के फाउंडर और सीइओ शिवांक अग्रवाल ने कहा, “मित्रों प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन बनाए गए लगभग 10 लाख नए वीडियो देखना अविश्वसनीय रूप से रोमांचक है। लॉकऑन चरण के दौरान लगभग हर एक अपने घरों तक सीमित रहने के साथ, हमारा उद्देश्य एक ऐसा मंच प्रदान करना है जो लोगों द्वारा पोस्ट किए गए शॉर्ट वीडियो के माध्यम से डिजिटल मनोरंजन प्रदान करता है, या अपने स्वयं के वीडियो बनाता है।” भारत ने मुख्य कारण के रूप में देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए चिंता का हवाला देते हुए 59 चीनी ऐप्स पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की थी। कुछ घंटों के भीतर, Google Play Store और Apple App Store दोनों ने गोपनीयता संबंधी चिंताओं को बताते हुए ऐप्स पर प्रतिबंध लगा दिया। ऐसे में बोलो इंडया, रोपोसो और मित्रों जैसे देसी दावेदारों ने डाउनलोड में वृद्धि देखी।

बोलो इंडया के कॉ-फाउंडर वरुण सक्सेना ने द इंडियन एक्सप्रेस को बताया, “हमने 2.5 लाख से अधिक इंस्टाल देखे, इनमें से 87% ने वीडियो साइन अप और वीडियो बनाने और 1.27 करोड़ वीडियो जून में बनाए हैं, जिसमें पिछले 24 घंटों में 6.37 लाख वीडियो बनाए गए हैं और 70 लाख घंटे के वीडियो कंटेंट को अंतिम रूप से कंज्यूम किया गया है 24 घंटे।” कंपनी टिकटॉक प्रतिबंध के बाद से ट्रैफिक में वृद्धि देख रही है और इसमें विभिन्न क्षेत्रीय पृष्ठभूमि के यूजर हैं। Also Read पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया! जानिये इन सरकारी ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल्स के बारे में और क्या ये बच्चों को शिक्षा देने के लिये पर्याप्त हैं?

