कोरोना वायरस : स्पेन में 24 घंटे में रिकॉर्ड 838 लोगों की मौत, ईरान में और 123 लोगों की मौत, पाक में संक्रमितों की तादाद 1526 पहुंची

मैड्रिड, स्पेन ने रविवार को गत 24 घंटों में रिकॉर्ड 838 लोगों की कोरोना वायरस के संक्रमण से मौत की पुष्टि की। इसके साथ ही देश में इस संक्रमण से मरने वालों की तादाद 6,528 हो गई है। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: al jazzeera)

स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि स्पेन में अबतक 78,797 लोगों के कोरोना वायरस से संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। इस प्रकार देश में 24 घंटे के भीतर संक्रमितों की संख्या में 9.1 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

कोरोना वायरस से इटली के बाद स्पेन दूसरा देश है जहां पर सबसे अधिक मौतें हुई हैं।

ईरान में और 123 लोगों की मौत ईरान में कोरोना वायरस के संक्रमण से रविवार को और 123 लोगों की मौत हो गई जिससे अबतक देश में इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 2,640 तक पहुंच गई है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रवक्ता ने संवाददाता सम्मेलन में बताया कि गत 24 घंटे में 2,901 नये मामलों की पुष्टि हुई है और इसके साथ ही देश में कुल संक्रमितों की तादाद 38,309 हो गई है।

उन्होंने बताया, ‘‘सौभाग्य से 12,391 लोग जो कोरोना वायरस के संक्रमण के चलते अस्पतालों में भर्ती थे ठीक होकर अपने-अपने परिवारों में लौट चुके हैं।"

पाक में संक्रमितों की तादाद 1526 पहुंची पाकिस्तान में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की तादाद रविवार को बढ़कर 1526 हो गई। दूसरी ओर सरकार इस संक्रामक बीमारी को फैलने से रोकने के लिए अपने प्रयास तेज कर रही है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक, मुल्क में कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित पंजाब है, जहां 558 मामले सामने आ चुके हैं। इसके बाद सिंध में 481, खैबर पख्तूनख्वा में 188, बलूचिस्तान में 138, गिलगित-बाल्टिस्तान में 116, इस्लामाबाद में 43 और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में दो लोग इस घातक विषाणु की चपेट में आए हैं।

देश में अबतक कोरोना वायरस के संक्रमण से 13 लोगों की मौत हो चुकी है, 11 की हालत नाजुक है और 25 मरीज ठीक हो चुके हैं।

पंजाब के मुख्यमंत्री उस्मान बजदर ने ट्वीट कर बताया कि प्रांतीय सरकार ने कोरोना वायरस के और मरीज़ों की पहचान करने के लिए लोगों की जांच करने की गति को बढ़ा दिया है।

उन्होंने बताया कि पंजाब में अबतक 13,380 लोगों की कोविड-19 की जांच की गई है।

इससे पहले दिन में चीन से राहत सामग्री लेकर पाकिस्तान वायुसेना का एक विमान इस्लामाबाद हवाई अड्डे पहुंचा।

चीन से एक विशेष विमान आठ चिकित्सा विशेषज्ञों की एक टीम और राहत सामग्री लेकर शनिवार को यहां पहुंचा था। यह टीम कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने में पाकिस्तान की मदद करने के लिए यहां आई है।

सरकार के स्वास्थ्य सलाहकार जफर मिर्ज़ा ने कहा कि पाकिस्तान में एक भी ऐसा शख्स कोरोना वायरस से संक्रमित नहीं पाया गया जो हाल फिलहाल में चीन की यात्रा पर गया था। यह पाकिस्तानी और चीन की सरकारों के बीच समन्वय की वजह से हो पाया।

उन्होंने कहा कि आंतरिक दबाव के बावजूद पाकिस्तानी छात्रों को वुहान में रखना सही फैसला था।

पाकिस्तान की हुकूमत ने कोरोना वायरस को देखते हुए ईरान और अफगानिस्तान के साथ लगती पश्चिम सीमा और भारत के साथ लगती पूर्वी सरहद को दो और हफ्तों के लिए बंद रखने का फैसला किया है।

राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रधानमंत्री के विशेष सहायक मुईद यूसुफ ने शनिवार को कहा कि देश में बढ़ते हुए कोविड-19 के मामलों के मद्देनजर यह कदम उठाया गया है। उन्होंने यह भी कहा कि चार अप्रैल तक देश में सभी उड़ानें निलंबित रहेंगी।

रविवार को, बैंकाक से फंसे हुए पाकिस्तानियों को लाई एक विशेष उड़ान को इस्लामाबाद में उतरने दिया गया। सभी यात्रियों को एक पृथक केंद्र में ले जाया गया। उन्हें घर भेजने से पहले उनका परीक्षण किया जाएगा।

इस बीच, प्रधानमंत्री इमरान खान ने एक संदेश में ब्रिटिश प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स के जल्दी सेहतमंद होने की कामना की। जॉनसन और चार्ल्स कोरोना वायरस से संक्रमित हैं।

