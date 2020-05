103 साल की इस दादी अम्मा ने बीयर पीकर सेलिब्रेट की COVID-19 की रिकवरी

जबकि कोरोनावायरस बुजुर्ग लोगों के लिए घातक साबित होता है, अमेरिका के मैसाचुसेट्स की 103 वर्षीय एक दादी अम्मा ने हाल ही में नॉवेल कोरोनावायरस से जंग जीती और उसके ठीक होने का जश्न मनाया। 103 वर्षीय स्टेजना ने कोरोनावायरस को मात दी और बीयर पीकर अपनी रिकवरी सेलिब्रेट की (फोटो साभार: SmallJoys) रिपोर्ट्स के मुताबिक, ठीक होने पर अस्पताल के कर्मचारियों ने स्टेजना को अपनी रिकवरी का जश्न मनाने के लिए एक ठंडी बीयर दी। जैसा कि 103 वर्षीय ने घातक संक्रमण के साथ अपनी लड़ाई में भावना दिखाई थी, शेली गुन ने कथित तौर पर अपनी दादी को 'सामंतवादी आत्मा' कहा था।

रिपोर्ट्स के अनुसार, स्टेजना को निम्न श्रेणी का बुखार था और उसे तुरंत एक अलग वार्ड में ले जाया गया। वह अपने नर्सिंग होम में घातक वायरस के लिए सकारात्मक परीक्षण करने वाली पहली महिला भी थी। डॉक्टरों ने एक अंतरराष्ट्रीय मीडिया आउटलेट को बताया कि स्टेजना वास्तव में COVID -19 को समझ नहीं पाए, हालांकि, उन्हें पता था कि वह बहुत बीमार थीं।

जैसे ही स्टेजना की हालत बिगड़ने लगी, शेली ने कहा कि उन्हें लगा कि यह उनकी दादी की अंतिम विदाई थी। हालांकि, 103 वर्षीय दादी बीती 13 मई को रिकवर हो गईं थी। शेली के पति एडम गुन ने कथित तौर पर कहा था कि 'बूढ़ी दादी' ने आधिकारिक तौर पर कोरोनावायरस को हरा दिया है।

स्टेजना एक 'हार्डकोर' बोस्टन खेल प्रशंसक है और उन्होंने अपना जीवन मैसाचुसेट्स में गुजारा है।

स्टेजना एकमात्र बुजुर्ग नहीं है जो इस महीने के शुरू में घातक वायरस से सफलतापूर्वक उबर गई थी, स्पेन में एक 113 वर्षीय महिला ने कोरोनावायरस संक्रमण को सफलतापूर्वक जीता था और महामारी से बचे रहने वाले दुनिया के सबसे बुजुर्ग मानव बन गए थे।

वहीं पिछले महीने, 101 वर्षीय एक व्यक्ति कीथ वॉटसन भी कथित तौर पर इस बीमारी को मात देने के लिए ब्रिटेन के सबसे उम्रदराज व्यक्ति बने थे।

इसी तरह के एक अन्य मामले में, 106 साल का एक व्यक्ति, दिल्ली के नवाबगंज का निवासी, मुख्तार अहमद, भारत में ठीक होने वाला सबसे उम्रदराज व्यक्ति बन गया।

