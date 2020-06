देश में कोविड-19 के रिकॉर्ड 9,983 नये मामले, कुल मामले 2,56,611 हुए; मृतकों की संख्या 7,135

नयी दिल्ली, देश में कोविड-19 के रिकॉर्ड 9,983 नये मामले सामने आये, जिससे देशभर में संक्रमितों की कुल संख्या 2,56,611 पर पहुंच गई, जबकि संक्रमण के कारण 206 और मौतें होने के साथ ही मरने वालों की संख्या 7,135 हो गई। प्रतीकात्मक चित्र (फोटो साभार: ShutterStock) केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, वर्तमान में देश में उपचाराधीन मरीजों की संख्या 1,25,381 है, जबकि 1,24,094 मरीज बीमारी से ठीक हो चुके हैं। एक मरीज देश से बाहर जा चुका है।

स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, ‘‘इस प्रकार, अब तक लगभग 48.36 प्रतिशत मरीज ठीक हो चुके हैं।’’ पुष्टि किए गए मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं।

रविवार सुबह से हुई 206 मौतों में से, 91 मौतें महाराष्ट्र में, 30 मौतें गुजरात में, 18-18 मौतें तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश में, 13-13 मौतें पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश में, नौ राजस्थान में, चार हरियाणा में, दो-दो मौतें आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू-कश्मीर और उत्तराखंड में हुई हैं, जबकि ओडिशा और पंजाब में एक-एक मौत हुई है।

देशभर में कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण अभी तक हुई कुल 7,135 मौतों में से, 3,060 मौतों के साथ महाराष्ट्र सबसे ऊपर है, जिसके बाद गुजरात में 1,249 मौतें हुईं, जबकि दिल्ली में 761 मौतें हुई हैं। इसके अलावा, मध्य प्रदेश में 412, पश्चिम बंगाल में 396, उत्तर प्रदेश में 275, तमिलनाडु में 269, राजस्थान में 240 और तेलंगाना में 123 मौतें हुई हैं।

मरने वालों की संख्या आंध्र प्रदेश में 75, कर्नाटक में 61 और पंजाब में 51 तक पहुंच गई।

जम्मू-कश्मीर में बीमारी के कारण 41 लोगों की मौत हुई है, जबकि बिहार में 30 मौतें हुई हैं, हरियाणा में 28, केरल में 15, उत्तराखंड में 13, ओडिशा में नौ और झारखण्ड में सात लोगों की मौत हुई हैं।

हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में पांच-पांच मौतें हुई हैं, जबकि असम और छत्तीसगढ़ में चार-चार मौतें हुई हैं। मेघालय और लद्दाख में एक-एक मौत हुई है।

(Edited by रविकांत पारीक)

