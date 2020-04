कोरोना : 15 मिनट में मर जाएंगे सारे कीटाणु, फ्रिज से बनाया है ये खास डिसइन्फेक्शन चेम्बर

इस डिसइन्फेकशन चेम्बर को एक फ्रिज से तैयार किया गया है, उम्मीद है कि कोरोना के खिलाफ जंग में यह एक बड़े हथियार के रूप में काम आयेगा। 15 मिनट में मर जाएंगे कीटाणु

कोरोना वायरस के खिलाफ जारी जंग में हर कोई अपने स्तर पर मदद कर रहा है। इस बीच कर्नाटक के दो रिसर्चर ने मिलकर एक ऐसा आविष्कार किया है, जो मौजूदा हालात में काफी काम आने वाला है। खास बात यह है कि इन दोनों ने इसे घरेलू फ्रिज से बनाया है।

नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कर्नाटक, सूरतकल में रसायन विज्ञान विभाबके हेड डॉ. अरुण एम इशलूर ने रिसर्च स्कॉलर सैय्यद इब्राहिम के साथ मिलकर एक डिसइन्फेकशन चेम्बर का निर्माण किया है, जिसके अंदर किसी भी समान को 15 मिनट रखने पर उस समान से 99.9 फीसदी किटाणु खत्म हो जाएंगे।

दोनों ने मिलकर इसे एक फ्रिज से विकसित किया है, जिसके इन्होने ज़ीरो-COVनाम दिया है। दोनों रिसर्च स्कॉलर का दावा है कि कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने में यह मशीन काफी मददगार साबित हो सकती है।

Karnataka: Dr. Arun M Isloor,head of Chemistry Department, National Institute of Technology Karnataka (NITK), Surathkal, along with research scholar Syed Ibrahim developed a disinfection chamber out of an old fridge.Dr.Arun M Isloor says,"we have named this as ZERO-COV." #COVID19 pic.twitter.com/mLgLOv38Uz — ANI (@ANI) April 16, 2020 मीडिया से बात करते हुए डॉ. इशलूर ने बताया है कि इसमें किताबें, लिफाफे और सब्जियाँ आदि रखी जा सकती हैं, जिन्हे इसकी मदद से संक्रमण मुक्त किया जा सकता है। यह मशीन वस्तुओं की सतह पर मौजूद 99.9 फीसदी माइक्रोऑर्गनिज्म को 15 मिनट में मिटा सकती है।

गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए देशव्यापी लॉकडाउन को 3 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। गुरुवार तक देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 13,336 मामले पाये गए, जबकि 1739 लोग इससे रिकवर भी हो चुके हैं।

वैश्विक स्तर पर कोरोना वायरस महामारी ने 21 लाख से अधिक लोगों को अपनी चपेट में लिया है, जबकि इसके चलते 1 लाख 14 हज़ार से अधिक लोगों को अपनी जानें भी गंवानी पड़ी हैं। Also Read लॉकडाउन : बिग बास्केट, स्वीग्गी और ज़ोमैटो इस दौरान ऐसे निकाल रहे हैं समाधान

