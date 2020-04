कोरोनावायरस संकट के बीच पॉलिसी बाजार के संस्थापक यशीष दहिया ने चेताया, तीन साल के लिए कैश रिजर्व लेकर चलें स्टार्टअप

2008 में स्थापित, पॉलिसी बाजार (PolicyBazaar) भारत के सबसे पुराने फिनटेक प्लेटफार्मों में से एक है। यह 2018 में प्रतिष्ठित युनिकॉर्न क्लब में शामिल हुआ और अब इसे 12 साल पूरे हो गए हैं। योरस्टोरी की फाउंडर और सीईओ श्रद्धा शर्मा के साथ बातचीत में पॉलिसी बाजार के फाउंडर व ग्रुप सीईओ यशीष दहिया ने बताया कि कोरोनावायरस महामारी के चलते लॉकडाउन के बावजूद प्लेटफॉर्म कैसे काम कर रहा, और अन्य स्टार्टअप क्या कर सकते हैं। यशीष दहिया, फाउंडर व ग्रुप सीईओ, Policy Bazaar

यशीष दहिया कहते हैं, “हमारे पास 17 बिजनेस युनिट्स हैं, और उनमें से सभी 17 अलग-अलग चीजें कर रही हैं और विभिन्न चीजों पर नजर रख रही हैं। इनमें से कुछ अच्छा कर रहे हैं, और कुछ अन्य नहीं कर रहे हैं। कुल मिलाकर ट्रैफिक में कमी आई है, लेकिन लोग अभी भी कुछ टाइप के इंश्योरेंस में रुचि रखते हैं। जो नीचे गिरा है वह सब-प्राइम लेंडिंग और ट्रैवल इंश्योरेंस। और मुझे लगता नहीं है कि यह अगले 12 से 18 महीनों में वापस ऊपर आएगा।”

अलग-अलग प्रभाव जैसा कि अलग-अलग व्यवसायों के अलग-अलग प्रभाव होते हैं, ऐसे में टीम यह पता लगाने के लिए छह से 12 महीने आगे देख रही है कि किन व्यवसायों के लिए संसाधनों की आवश्यकता होगी, और किस के लिए नहीं। वे कहते हैं, “हमारे पास 2,000 से अधिक लोग हैं लेकिन अभी हमारे पास उनके लिए काम नहीं है, और हम उन्हें खोना भी नहीं चाहते हैं। इसलिए हम जो करने की कोशिश कर रहे हैं वह है आंतरिक स्थानान्तरण और बदलाव। हम उन क्षेत्रों में ब्रांड खर्च बढ़ा रहे हैं, जहां हमें एक उज्ज्वल भविष्य दिखाई देता है, और वहां खर्च कम कर रहे हैं जहां हमें उज्ज्वल भविष्य दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि हमें लिक्विडिटी की समस्या नहीं है, हम जैसा काम कर रहे हैं, वैसा ही करते हैं।"

COVID-19 हेल्पलाइन को लेकर सहायता प्रदान करने के लिए पॉलिसी बाजार ने केंद्र सरकार के साथ भी करार किया है। वे कहते हैं, “पिछले 12 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं गया है कि हमने डेटा को नहीं देखा है। हालांकि ऐसी टीमें हैं जो हर दिन और हर मिनट डेटा को देखती हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट टीम के रूप में हम एक साथ मिलते हैं और एक दिन में तीन बार डेटा देखते हैं।”

उनकी इस समझ ने कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जर्वेशन को जन्म दिया, जैसे-

उधार देने को लगेगा झटका वर्तमान कोरोनावायरस महामारी में, यशीष का मानना है कि गैर-वेतनभोगी लोगों को सबसे अधिक नुकसान होने वाला है। एक स्टोर का उदाहरण देते हुए, वे कहते हैं, “अगर कोई भी स्टोर में नहीं आता है, तो मालिक क्या करेगा? क्या वह स्टोर मैनेजर को भुगतान करना जारी रखेगा? इसके अलावा, इलेक्ट्रीशियन, प्लंबर और हाउस हेल्प जैसे दैनिक वेतन भोगी भी हैं।”

वे कहते हैं, “भारत का 90 प्रतिशत आय समूह इस श्रेणी में आता है। बैंक और निजी क्षेत्र उन्हें उधार देने नहीं जा रहे हैं। और किसी भी व्यवसाय के लिए - छोटा या दैनिक वेतन - फिर से बनाने के लिए 12 से 18 महीने लगने वाले हैं। एसएमई को उधार देने या इस आय समूह के लोगों को उधार देने से नुकसान होने वाला है क्योंकि अब अंतिम या पिछली आय पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो, उधार कैसे काम कर सकता है?" यह प्रभाव वेतनभोगी क्षेत्र में भी देखा जाएगा क्योंकि नौकरियों में कटौती होगी।

स्वास्थ्य और जीवन बीमा बढ़ेगा लेकिन मौजूदा अनिश्चितता के साथ भी, स्वास्थ्य और जीवन बीमा बढ़ रहा है और आगे बढ़ेगा। यशीष कहते हैं, "यदि आप बीमार पड़ते हैं, तो आप चाहते हैं कि आपका बीमा हो और सुरक्षित रहें।" लेकिन ट्रैवल बैन के बाद से, ट्रैवल इंशयोरेंस में एक महत्वपूर्ण गिरावट देखी गई है। टीम का मानना है कि यह गिरावट थोड़ी देर तक चलेगी। इसके अलावा, दोपहिया बीमा में भी गिरावट है।

वे कहते हैं, "ऐसा नहीं है कि दो-पहिया वाहन खरीदने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन वे सड़कों पर नहीं हैं, इसलिए दोपहिया बीमा में गिरावट है।"

रिमोट वर्किंग आदर्श बन सकता है यशीष कहते हैं, “मैंने हमेशा माना है कि मैनेजर मूल्य जोड़ने के बजाय कंपनी को दूर ले जाते हैं। अगर लोगों को पता होता कि क्या करना है और जानते होते कि वे इसके लिए कैसे प्रोत्साहित होंगे तो निश्चित ही वे ऐसा करते।" टैक्सी इंडस्ट्री का उदाहरण देते हुए, यशीष का कहना है कि ओला और उबर ने यह सुनिश्चित किया कि लोग अपना पैसे कमाएं और खुद को प्रोत्साहन देने के लिए सशक्त हों। उन्हें यह कहने के लिए किसी बॉस की जरूरत नहीं है कि उठो और काम पर लगो। यशीष का मानना है कि सेल्स ऑप्स की टीमों के साथ भी यही तरीका है, जहां, अगर उन्हें सही टूल्स दिए गए हैं, तो वे जानते हैं कि वे क्या कर रहे हैं, और उनके प्रोत्साहन ने उन्हें काम करने के लिए सशक्त बनाने के लिए दृश्यमान बनाया है।

यशीष का मानना है कि मौजूदा वर्क-फ्रॉम-होम के माहौल से लोग सशक्त होंगे। वह बताते हैं कि जब उन्होंने कई बार WFH प्रोजेक्ट्स की कोशिश की, तो वे 200 लोगों से आगे नहीं बढ़ पाए। वे कहते हैं, "अब जब माहौल ऐसा है तो लोगों को ये करने के लिए फोर्स किया जाता है।" टीम ने महसूस किया कि कन्वर्जन्स में 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, और बातचीत का समय 20 प्रतिशत बढ़ा है। इसका मतलब है कि प्रति कर्मचारी अधिक प्रीमियम है।

वे कहते हैं, “मेरी साप्ताहिक बातचीत में, मैंने महसूस किया है कि ज्यादातर लोगों को यह पसंद है क्योंकि वे अधिक करने के लिए सशक्त हैं। वे ऑफिस में कभी-कभार की जाने वाली बातचीत को मिस करते हैं, और तकनीक को घर पर बेहतर बनाने की जरूरत होती है, लेकिन कुल मिलाकर यह उन्हें स्वामित्व प्रदान करता है।"





वह कहते हैं कि अब अगर एक नए ऑफिस स्पेस को खोलने की आवश्यकता है, तो उसे भौतिक संरचना की आवश्यकता नहीं है। कोई इस क्षेत्र में लोगों को हायर कर सकता है और काम शुरू कर सकता है। वे कहते हैं, "जिन कंपनियों ने ऑनलाइन को गंभीरता से नहीं लिया, उन्हें एहसास होगा कि अब उनके पास कोई विकल्प नहीं है।"

मुश्किल समय के लिए तैयार रहें हालांकि, कोरोनोवायरस महामारी के साथ, स्टार्टअप अब सर्वाइवल मोड में गहराई से चले गए हैं, खासकर निवेशकों के वेट एंड वॉच दृष्टिकोण के बाद से। यशीष कहते हैं कि हमेशा अच्छा कैश रिजर्व होना फायदेमंद होता है। वे कहते हैं, “हम कभी भी ऐसी स्थिति में नहीं रहे हैं जहाँ हमें फंडिंग जुटानी पड़ी हो। यह हमेशा एक विकल्प रहा है। हमने हमेशा अपने निवेशकों से कहा है कि हम फंडिंग को पसंद करेंगे, लेकिन हमें इसके सर्वाइवल के लिए इसकी जरूरत नहीं है।"

यशीष को लगता है कि यह समय पुराने ढंग से चलने और अगले तीन महीनों तक जीवित रहने पर ध्यान केंद्रित करने का है। वे कहते हैं कि अगर जो स्टार्टअप्स अगले तीन से 6 महीने तक जिंदा बना रहा तो उसके पास फाइट करने का मौका होगा। मौजूदा संकट ने उन्हें कैश को अलग तरह से देखने के लिए प्रेरित किया है। संस्थापकों के लिए आज सवाल यह है कि वे कितने समय तक जीरो रिवेन्यू के साथ जारी रख सकते हैं।

वे कहते हैं, “किसी ने भी इन सवालों को नहीं पूछा है, लेकिन आज के परिदृश्य में ये महत्वपूर्ण सवाल हैं। मैं कहूंगा कि एक ऐसा पूंजी आधार (कैपिटल बेस) बनाना महत्वपूर्ण है जहां आप कम से कम तीन वर्षों तक राजस्व के बिना व्यवसाय चला सकते हों।"

यशीष का कहना है कि चूंकि पॉलिसीबाजार फाइनेंस के क्षेत्र में है, इसने हमेशा हाई रेगुलेशन्स के साथ काम किया है, जिसे वह "परमाणु सर्दियों की स्थिति" के रूप में देखते हैं। टीम ने पहले बिनी किसी रिवेन्यू के 15 महीने तक के लिए कैपिटल बेस के साथ शुरुआत की, उसके बाद 18 महीने और तीन साल; अब यह पांच साल के लिए कैपिटल बेस बनाया है।

वे कहते हैं, “यह उचित सुधार का समय भी है। बहुत से व्यवसाय ऐसे थे जो बस अस्तित्व में नहीं थे; 2011 के बाद से एक बड़ा पूंजी गुब्बारा आया है, जो अब बदल जाएगा। यदि आपके पास एक स्थिर, अच्छा बिजनेस आइडिया है और तीन महीने तक रुका रह सकता है, तो पूंजी जरूर उपलब्ध होगी। बाजार में पूंजी की कोई कमी नहीं है। लेकिन हर कोई सुपर सतर्क है।”

यशीष सभी संस्थापकों और उद्यमियों को लंबी अवधि के बारे में सोचने की सलाह देते हैं, न कि अल्पावधि में। वह कहते हैं, "अपने आप से झूठ मत बोलो; एक बार जब आप एक व्यक्ति से झूठ बोलना शुरू करते हैं, तो आप इसे हर किसी के लिए करते हैं और जल्द ही आप अपने आप से झूठ बोलने लगते हैं।"

"आपको सहारा और समर्थन की आवश्यकता नहीं है, और आपको किसी को इंप्रेस करने की आवश्यकता भी नहीं है। ऐसी स्थिति में पहुंचें, जहां आपको उस व्यक्ति को ढूंढना हो जो आपकी कहानी पर विश्वास करता हो। ऐसी स्थिति में रहें जहां 50 लोग आपकी कहानी पर विश्वास करें और आप उन 50 में से किसी एक को चुनें।"

