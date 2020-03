3D स्कैनर का उपयोग करके कस्टमाइज्ड आउटफिट बनाती है दिल्ली की यह कंपनी, हर महीने मिलते हैं 300 ऑर्डर

जब खरीदारी के लिए निकलते हैं, तो महिलाओं के लिए परफेक्ट साइज के आउटफिट ढूंढ़ना एक बड़ा ही झंझट का काम लगता है। जहां कुछ कपड़े बॉडी टाइप पर फिट नहीं होते हैं, तो वहीं कुछ कलेक्शन ऐसे होते हैं जो काफी अट्रैक्टिव तो होते हैं लेकिन कोई उन्हें तरजीही नहीं देता है। हर ड्रेस को हाथों में लेना और ये सोचना कि काश इसमें खास नेक शेप, स्लीव टाइप, या छोटी या ज्यादा लेंथ होती तो.... हमेशा निराशाजनक होता है। अभिषेक बजाज और समिक्षा बजाज, Samshék के कॉ-फाउंडर्स

इस भारी अंतर को देखते हुए, भाई-बहन की जोड़ी, समिक्षा बजाज और अभिषेक बजाज ने 2015 में समशेक (Samshék) की स्थापना की, जो दिल्ली स्थित भारत की पहली फैशन-टेक कंपनी थी। समीक्षा ने लंदन कॉलेज ऑफ फैशन से एमए फैशन एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन किया है।

YourStory के साथ बातचीत में वे कहती है, “अपना कोर्स पूरा करने के बाद, मैंने लंदन फैशन वीक के साथ काम किया। मुझे एहसास हुआ कि हर जगह समस्या एक जैसी ही है। महिलाओं को हमेशा सही साइज और अपनी पसंद की डिजाइन खोजने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। मैंने लंदन में बॉडी स्कैनर और कस्टमाइजेशन विकल्पों के बारे में सुना और अभिषेक के साथ इस पर चर्चा की और सोचा कि क्या हम इसके बारे में कुछ कर सकते हैं।”

इस प्रकार, Samshék का जन्म लंदन से वाशिंगटन एक फोन कॉल के जरिए हुआ था। समीक्षा और अभिषेक दोनों फैशन स्टोर लाने के कॉन्सेप्ट से सहमत थे। दरअसल वे दोनों ऐसा फैशन स्टोर लाना चाहते थे जो दोनों प्लेटफार्मों - रिटेल और ऑनलाइन- डिजिटल पर्सनलाइजेशन की पेशकश करते हों।

पढ़िए इस खास इंटरव्यू के संपादित अंश:

YourStory: ये Samshék क्या है? समीक्षा बजाज: गारमेंट इंडस्ट्री के मुद्दों को समझने और इसके पर्यावरण पर पड़ रहे गहरे प्रभाव को जानने से अभिषेक और मुझे फैशन में तकनीक को शामिल करने के लिए प्रेरणा मिली। तेजी से फैशन के एक युग में जहां लगभग 3.8 बिलियन कपड़े सालाना डंप किए जाते हैं, समशेक पहली टेक कंपनी है जो प्रभावी रूप से गारमेंट इंडस्ट्री के दो प्रमुख मुद्दों को हल करने के लिए टेक्नोलॉजी और फैशन को जोड़ती है - साइज और सस्टेनेबिलिटी।

समशेक में, एक 3डी बॉडी स्कैनर का उपयोग करके माप लिया जाता है जो रिटेल साइजिंग स्टैंडर्ड को खत्म करता है और हर गारमेंट में सटीक फिट देने के लिए व्यक्तिगत माप प्रणाली को स्वीकार करता है।

Samshék's collection

हमारी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों तरह से उपस्थिति है। यदि कोई ग्राहक ऑफलाइन खरीदारी करना चाहता है, तो हमारे पास सीजन मॉल, पुणे में एक स्टोर है। ग्राहक वहां जा सकता है जहां माप 3डी बॉडी स्कैनर के माध्यम से लिया जाता है। वे आउटफिट का चयन कर सकते हैं और शरीर के शेप के अनुसार स्लीव की लंबाई और ड्रेस की लंबाई, कलर, नेकलाइन को बदलकर अपनी इच्छा के अनुसार कस्टमाइज कर सकते हैं। हालांकि, अगर वे कस्टमाइज नहीं कराना चाहते हैं, तो वे हमारे रेडी-टू-वियर वाले सेक्शन से खरीदारी कर सकते हैं। कस्टमाइज्ड ऑर्डर केवल 48 घंटों में ही आपके घर पर डिलीवर कर दिए जाते हैं।

ऑनलाइन मोड के लिए, ग्राहक हमारी वेबसाइट के माध्यम से कस्टमाइजेशन ऑप्शन का चयन कर ऑर्डर दे सकते हैं। पूरे भारत में ऑनलाइन ऑर्डर के लिए डिलीवरी में पांच बिजनेस दिन लगते हैं। हमारी टारगेट ऑडियंस आमतौर पर 35 वर्ष की आयु से ऊपर की महिलाएं हैं। एक निश्चित उम्र के बाद, महिलाओं के शरीर में परिवर्तन होने लगते हैं और वे अपने साइज को लेकर अनिश्चित हो जाती हैं।

ऐसे मामले में, एक बॉडी स्कैन बहुत मददगार साबित होता है क्योंकि यह उनके शरीर के माप का विश्लेषण करने में मदद करता है। निवेशकों को हम पर विश्वास नहीं था और इसलिए हमने शुरुआत में 1 करोड़ रुपये से इसे बूटस्ट्रैप किया। बाद में, हमने विस्तार के लिए एक स्टार्टअप इंडिया लोन लिया। पांच वर्षों की अवधि में, समशेक हर महीने 200-300 ऑर्डर को आकर्षित करने में सक्षम है और 45 लाख रुपये का सालाना कारोबार करता है। Samshék Nykaa, Amazon, और Myntra जैसे ईकॉमर्स पोर्टल पर भी उपलब्ध है, जो 5XL तक साइज ऑप्शन देता है।

YourStory: आप अपनी व्यावसायिक यात्रा में डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग कैसे कर रहे हैं? समीक्षा: एक उपभोक्ता के लिए, किसी की बॉडी शेप के लिए सही साइज खोजना अक्सर चुनौतीपूर्ण होता है, क्योंकि रिटेल इंडस्ट्री में सभी ब्रांडों के लिए कोई मानक आकार प्रणाली (स्टैंडर्ड साइजिंग सिस्टम) नहीं होती है। 3डी बॉडी-स्कैनिंग तकनीक इन फिटिंग चुनौतियों का समाधान है। नॉनकनेक्ट टेक्नोलॉजी का उपयोग लेजर लाइट या कैमरे की लाइन के माध्यम से ह्यूमन बॉडी के शेप को पकड़ने के लिए किया जा सकता है।

एक 3डी बॉडी स्कैनर एक इनबिल्ट डिवाइस है जो आपके शरीर को स्कैन करता है और सिर्फ पांच सेकंड में 110 बॉडी माप लेता है। फिर जो डेटा एकत्र किया जाता है, वह वर्चुअल स्टाइलिंग प्लेटफॉर्म के लिए एक डिजिटल सिस्टम बनाने में मदद करता है जो यह विश्लेषण करता है कि किस प्रकार के शरीर के अनुसार कपड़े पहने जा सकते हैं।

हम स्टोर पर मौजूद वर्चुअल स्क्रीन के माध्यम से डिजिटल कस्टमाइजेशन प्रक्रिया का भी उपयोग करते हैं। एक व्यक्ति दिखाए गए मॉडल पर सभी कस्टमाइजेशन चेंज (नेकलाइन, कलर, स्लीव, ड्रेस की लंबाई, आदि) देख सकता है और सबसे उपयुक्त विकल्प चुन सकता है। प्रत्येक डिजाइन के लिए 1,500 कस्टमाइजेशन स्टाइल हैं। बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन से पर्यावरणीय क्षरण होता है (कपड़ा उद्योग तेल के बाद दूसरा सबसे बड़ा प्रदूषक) है।

स्थिरता के मोर्चे पर, हम शून्य अपशिष्ट नीति की दिशा में काम करते हैं और वास्तविक सूची के बजाय डिजिटल या वर्चुअल इन्वेंट्री रखते हैं। हर एक ऑर्डर पहली बार बनाया गया है और इसलिए उनका औद्योगिक कचरा न्यूनतम है। डिजिटल इन्वेंट्री किसी अतिरिक्त अप्रयुक्त इन्वेंट्री की ओर नहीं ले जाती है, जो अंततः कोई कपड़ा बर्बाद नहीं करती है।

Samshék's collection

YourStory: आप कपड़े कहां से लाते हैं और आपके सामने कौन सी बड़ी चुनौतियां हैं? समीक्षा: चमड़े, क्रूसेबल और पॉलिएस्टर को छोड़कर सभी कपड़े भारत से मंगवाए गए हैं, ये तीनों चीन से मंगवाए गए हैं और मैनुअल प्रक्रिया के माध्यम से तैयार किए गए हैं। एक मजबूत, रचनात्मक और प्रेरित टीम बनाना सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। इसके अलावा, हालांकि साइज और स्थिरता ग्राहकों की प्रमुख शिकायतें हैं, वे परिवर्तन के लिए प्रतिरोधी हैं। प्रौद्योगिकी के संदर्भ में अवधारणा के बारे में जागरूकता बढ़ाना, डिजिटल फैशन की भूमिका, और फैशन स्थिरता का महत्व बहुत अधिक चुनौतीपूर्ण है।

YourStory: आपके भविष्य की क्या संभावनाएं हैं? समीक्षा: हमारा विजन टेक्नोलॉजी और फैशन में सबसे आगे रहने का है, और एक इंडस्ट्री बनाने के लिए टेक्नोलॉजी के माध्यम से फैशन का कायाकल्प करना है जो टिकाऊ भी हो। हम वर्चुअल मिरर पेश करने और कुछ वर्षों में अधिक ऑफलाइन स्टोर के साथ आने की योजना बना रहे हैं। हम मैनुअल टेलरिंग से ऑटोमैटेड रोबोट निर्माण पर स्विच करने की भी योजना बना रहे हैं।

