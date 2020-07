मिलें युवराज सिंह की माँ से, जिन्होंने कैंसर की लड़ाई के दौरान दिया था उन्हें हौसला और आज कर रही हैं दूसरे कैंसर रोगियों की मदद

YouWeCan फाउंडेशन की अध्यक्ष के रूप में शबनम सिंह अपने क्रिकेटर बेटे युवराज सिंह के साथ कैंसर की देखभाल और उपचार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और बीमारी से जूझ रहे लोगों को सहायता प्रदान करना चाहती हैं। युवराज सिंह के साथ शबनम सिंह

अपनी आत्मकथा ‘द टेस्ट ऑफ़ माई लाइफ: फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक’ में, जहाँ युवराज सिंह ने अपने क्रिकेट जीवन और कैंसर के साथ उनके प्रयास के बारे में बताया है, जिसकी शुरुआत में वह अपनी माँ शबनम सिंह को ट्रिब्यूट देते हैं।

“मेरी माँ शबनम सिंह के लिए, यह किताब मेरे बारे में नहीं है; यह एक बहादुर मां की कहानी है। एक माँ जिसने मुझे दो बार जन्म दिया है। किसी ने ठीक ही कहा, भगवान हर जगह नहीं हो सकते इसलिए उन्होंने माँ बनायीं। मैं आपको बता सकता हूं कि मैंने वो देखा था।”

शबनम ने युवराज के जीवन में एक बड़ी भूमिका निभाई है, उन्होने एक शानदार क्रिकेटर के रूप में उन्हे अपने करियर को आकार देने और उन्हें अपने जीवन की कुछ सबसे बड़ी लड़ाइयों में मदद की है।

वह युवराज के YouWeCan Foundation की मदद भी करती हैं, जो एक गैर-लाभकारी संगठन है, जो भारत में कैंसर नियंत्रण की दिशा में काम करता है और लोगों की कैंसर और इसके उपचार में मदद करता है।

उनकी यात्रा, युवराज की सफलता, कैंसर के साथ उनकी लड़ाई और दूसरों की मदद करने के लिए उनके संयुक्त सपने को समझने के लिए इस माँ की कहानी सुनना बेहद जरूरी है, जिसने हर मोड़ पर चुनौतियों का सामना किया, लेकिन कभी हार नहीं मानी। एक स्पोर्ट्सवुमेन होते हुए भी खुद शबनम ने बास्केटबॉल के लिए अपना जुनून छोड़ दिया था, जब उन्होने एक स्पोर्ट्समैन से जल्दी शादी कर ली। वह 19 साल की उम्र में एक माँ बन गई और ज्यादातर समय घर से दूर रहने वाले एक पति के साथ वह अपने दम पर चीजों को मैनेज कर रही थी। इस दौरान वो अपने दो बच्चों, उनकी शिक्षा और अपने ससुराल वालों की देखभाल कर रही थीं। Also Read प्रेगनेंसी के दौरान UPSC पास कर अफ़सर बनने वाली डॉ. प्रज्ञा जैन की कहानी चुनौतियों से भरी जिंदगी वह कहती हैं, "जब चीजें हमारे बीच काम नहीं कर रही थीं, हम अलग हो गए और जीवन केवल कठिन हो गया। वित्तीय मुद्दे थे और जरूरतों को पूरा करना मुश्किल था। धीरे-धीरे युवराज के क्रिकेट की दुनिया में प्रवेश के साथ हमारा जीवन बेहतर होता गया। हालांकि, चुनौतियां हमेशा मेरी तरफ से थीं। चाहे वह युवराज का पेशेवर जीवन हो या उसका कैंसर हो, जीवन ने हमेशा मुझ पर कुछ कठोर और दर्दनाक चुनौतियां दीं, लेकिन मुझे पता था कि मैं हार नहीं मानूँगी, मैंने जो कुछ भी सीखा उससे मुझे कुछ मूल्यवान सबक मिले और मैं अपने सीखने और अनुभवों को लोगों के साथ साझा करने और समाज को वापस देने के लिए दृढ़ हूं।”

शबनम कहती है कि युवराज और उन्होने हमेशा एक बेहतरीन बंधन साझा किया है और वो उनकी माँ, दोस्त, दार्शनिक और मार्गदर्शक रही हैं। वह जानती थीं कि वह सिर्फ एक क्रिकेटर के रूप में अपने बेटे के भविष्य को आकार नहीं दे रही है, लेकिन लाखों अन्य युवा, योग्य बच्चों के लिए आशा पैदा कर रही है।

वह कहती हैं, "जब मुझे पता था कि युवराज क्रिकेट में कुछ बड़ा करेगा, लेकिन यह यात्रा चुनौतीपूर्ण थी- चाहे वह रणजी ट्रॉफी के लिए खेलने के लिए उसे बहुत युवा कहा जाना हो या एक श्रृंखला के लिए चुने जाने के तुरंत बाद उनका पीलिया से पीड़ित होना हो। एक माँ के रूप में मैं यह सुनिश्चित करना चाहती थी कि वह निराश न हो और अपना ध्यान न खोए। एक बार जब वह अंडर-19 क्रिकेट टीम में चयनित हुआ, तो मुझे जो याद है, वो स्टारडम और अटेन्शन के लिए तैयार नहीं था।” जिस तरह से एक माँ के रूप में, उन्हें यह भी सुनिश्चित करना था कि युवराज मैदान पर हों, वह दबाव का सामना करने में सक्षम हों और और मैदान पर केंद्रित रहें। बेटे के लिए आशा 2011 में विश्व कप जीतने के बड़े मौके के बाद, युवराज को मीडियास्टिनल सेमिनोमा, नामक कैंसर के एक दुर्लभ रूप का पता चला था। यह लगभग ऐसा था जैसे उनकी दुनिया हिल गई हो। एक अभिभावक के रूप में शबनम के लिए युवराज को उस कष्ट से गुजरते हुए देखना सबसे बड़ी चुनौती थी।

वह कहती हैं, “इस दुनिया में कोई भी माँ कभी नहीं सुनना चाहेगी कि उसके बच्चे को एक जानलेवा बीमारी हो गई है। युवराज ने मैदान पर असाधारण रूप से अच्छा खेला था, वह अच्छा खाने की आदत और नियमित व्यायाम के साथ एक स्वस्थ व्यक्ति थे और उन्होंने सब कुछ ठीक किया। हमने इस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। वास्तविकता को स्वीकार करने में हमें एक लंबा समय लगा, लेकिन मैं टूटने का जोखिम नहीं उठा सकती थी।”





वह कहती हैं, “यह इस तथ्य को स्वीकार करने के लिए मेरी सारी शक्ति और दृढ़ संकल्प कहीं गायब सा हो गया कि यह हो रहा था। लेकिन मुझे अपनी भावनाओं को अलग रखना था और युवराज के लिए मजबूत होना था। मेरा जीवन उन सभी महीनों में युवराज के इर्द-गिर्द घूमता रहा। यह शारीरिक, भावनात्मक और मानसिक रूप से थका देने वाला था, लेकिन मुझे आशा थी कि मेरा बच्चा इस सब के अंत में जीवित रहेगा। एक बार जब हम भारत में वापस आ गए तो यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से युवराज के लिए कठिन था, लेकिन हमारा विश्वास हमें बना रहा।” इस अनुभव ने शबनम को इस अहसास की ओर अग्रसर किया कि युवराज इस दौरान अपने लिए -सबसे अच्छी देखभाल की व्यवस्था कर सकते हैं, भारत में बहुत से कैंसर रोगियों को शुरुआती निदान नहीं मिल पाता है या वे इस बीमारी से लड़ने के लिए सही जानकारी या संसाधनों तक नहीं पहुँच पाते हैं।

इसी सोच के साथ YouWeCan Foundation का गठन किया गया। Also Read मिलें इन 4 महिला उद्यमियों से, जिनके बिजनेस आज बना रहे हैं करोड़ों रुपये का रेवेन्यू साहस और आशा अपने बेटों युवराज और जोरावर के साथ शबनम मां-बेटे की इस जोड़ी का लक्ष्य कैंसर रोगियों और उनके परिवारों का समर्थन करना है, उन्हें साहस, शक्ति और आशा प्रदान करना है।

शबनम बताती हैं: “हमारा दृष्टिकोण भारत को कैंसर को हराने के लिए सशक्त बनाना है। हम चार प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं - जागरूकता, स्क्रीनिंग, उपचार सहायता और सर्वाइवर सशक्तिकरण। हम दृढ़ता से जागरूकता और स्क्रीनिंग में कैंसर से लड़ने की कुंजी मानते हैं। भारत में मृत्यु दर अमेरिका की तुलना में 4 से 6 गुना अधिक है। उन्नत चरण में 70 प्रतिशत मामलों का पता लगाया जाता है और 85 प्रतिशत भारतीय परिवार उपचार का खर्च नहीं उठा सकते हैं। देश में रोगियों में यदि इस बीमारी को लेकर ठीक से पता लगाया जाए तो एक तिहाई लोगों को ठीक किया जा सकता है। "

इस उद्देश्य के लिए, फाउंडेशन तम्बाकू समाप्ति परामर्श के अलावा मौखिक, स्तन और गर्भाशय ग्रीवा के कैंसर पर ध्यान देने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता और स्क्रीनिंग शिविरों का आयोजन करता है। इसी के साथ स्कूलों और कॉलेजों में तंबाकू विरोधी कार्यशालाएं और कॉर्पोरेट कार्यालयों, आवासीय परिसरों, सामुदायिक केंद्रों, खरीदारी परिसरों और अस्पतालों में जागरूकता कार्यशालाएं आयोजित की जाती हैं। यह संस्था अब तक 150,000 से अधिक लोगों की स्क्रीनिंग कर चुकी है।

बाल रोगियों के लिए YWC कैंसर उपचार फंड उपचार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करता है। गरीब पृष्ठभूमि से संबंधित 16 वर्ष से कम आयु के मरीजों को इस निधि के तहत सहायता दी जाती है। इस पहल को लागू करने के लिए सरकार और धर्मार्थ अस्पतालों के साथ भागीदारी की गई है।

फाउंडेशन YouWeCan स्कॉलरशिप भी प्रदान करता है, जो कि कैंसर से बचे छात्रों को औपचारिक शिक्षा प्रणाली आगे बढ़ने में करती है।

अब तक, फाउंडेशन ने 30,000 महिलाओं का स्व-स्तन परीक्षण, YWC छात्रवृत्ति के माध्यम से 150 कैंसर सर्वाइवर छात्रों को समर्थन, तंबाकू विरोधी कार्यशालाओं के माध्यम से 125,000 छात्रों को संवेदनशील बनाने और तंबाकू की समाप्ति पर 24,000 पुरुषों की काउंसलिंग की है।

शबनम एक सिंगल मदर की कहानी सुनाती है, जिसके आठ साल के बेटे तनुज को लिम्फैटिक सिस्टम के कैंसर का पता चला था, जो प्रतिरक्षा प्रणाली का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिश्तेदारों की सिफारिश पर उनका परिवार उन्हें एम्स, दिल्ली ले गया, जहाँ उनका छह महीने तक इलाज चला। उपचार की कुल लागत 5 लाख रुपये से अधिक थी और तनुज के उपचार को पूरा करने और समर्थन करने के लिए उनकी मां को उनके पास एकमात्र मूल्यवान संपत्ति उनके आभूषण बेचने पड़े थे।

लेकिन जब से उससे भी इलाज की पूरी लागत कवर नहीं हुई तो उन्हे कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा। एक सामाजिक कार्यकर्ता ने उसे YWC के कैंसर सर्वाइवर्स के लिए छात्रवृत्ति के बारे में बताया और उन्होने तुरंत आवेदन किया। दस्तावेज़ीकरण और उचित प्रक्रियाओं को पूरा करने के बाद उसके आवेदन को मंजूरी दे दी गई और तनुज को छात्रवृत्ति से सम्मानित किया गया। वह अब दिल्ली के डागर पब्लिक स्कूल में कक्षा 5 का छात्र है।

फाउंडेशन ने हाल ही में स्वास्थ्य मंत्रालय और यूनिसेफ के साथ साझेदारी में COVID-19 राहत के लिए कई अभियान चलाए। यह Paytm और Lifebuoy के साथ एक संयुक्त पहल में कोरोनोवायरस के खिलाफ 1.8 करोड़ रुपये जुटाने और एक मिलियन स्वच्छता किट वितरित करने की लड़ाई में भी शामिल हुआ है।

शबनम कहती हैं, "मेरा उद्देश्य युवराज और फाउंडेशन के साथ काम करना है, ताकि जागरूकता पैदा की जा सके और रोगियों को उज्जवल भविष्य की कल्पना करने में मदद मिल सके।” Also Read IIT बॉम्बे और BITS पिलानी के पूर्व छात्रों का यह एडटेक स्टार्टअप AI की मदद से पैरेंट-टीचर कोलैबरेशन को बना रहा है आसान

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.