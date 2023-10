प्री-सीड फंडिंग राउंड में Done Deal ने जुटाए 8 लाख डॉलर

डेटा ड्रिवन प्लेटफॉर्म Done Deal ने प्री-सीड फंडिंग राउंड में 8 लाख डॉलर जुटाए हैं. कंपनी को Gruhas, निखिल कामत और अभिजीत पई वेंचर कैपिटल से यह फंडिंग मिली है. सीड फंडिंग राउंड में इनके अलावा कई अन्य स्ट्रैटिजिक अर्ली स्टेज वेंचर कैपिटल फर्म ने भी भाग लिया. इनमें The BarberShop with Shantanu - Raisers Edge, WFC, Capital-A, Dezerv Innovation Fund, ICE.VC और कई अन्य एंजल इन्वेस्टर्स शामिल हुए. इस फंड का इस्तेमाल M&A को मॉडर्न करने में किया जाएगा.

रोहत, अनीश और अंकुर ने मिलकर Done Deal की स्थापना इस साल के शुरू में की. रोहित इससे पहले ग्लिच और चार्टबॉक्स के फाउंडर रहे हैं. अनीश पूर्व में कोटक और KKR के साथ काम कर चुके हैं. अंकुर पूर्व में DotPe और Cars24 के साथ एसोसिएटेड रहे हैं. Done Deal का मकसद स्टार्टअप को सपोर्ट करना है. वे स्टार्टअप के लिए प्रोडक्ट एंड सर्विस ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप करने में मदद करते हैं. इसके अलावा स्टार्टअप को खरीदने और बिक्री की सर्विस भी देती है.

पहले चरण में लीगेसी एक्वीजिशन को पूरा किया जाता है. इसके लिए सिंपल, ट्रांसपैरेंट और ट्रस्ट वाला प्लेटफॉर्म तैयार किया जाता है. इसकी मदद से वे दुनिया भर में संभावित अधिग्रहणकर्ताओं की खोज को सक्षम करते हैं. इस साल ही Done Deal की स्थापना हुई है. ऐसे में इसकी चर्चा चारों तरफ है. 500 से अधिक स्टार्टअप इससे लिस्टेड हैं. ये स्टार्टअप कंज्यूमर गुड्स, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी, SaaS, आर्टिफिशियल इंटिलिजेंस जैसे सेगमेंट से हैं. 100 से अधिक कॉर्पोरेट बायर्स जुड़ चुके हैं. 2 स्टार्टअप का सक्सेसफुल एक्वीजिशन पूरा करवाया गया है, जिसमें एक फ्लैटहेड्स है.

प्री-सीड फंडिंग की मदद से प्रोडक्ट डेवलपमेंट और प्लेटफॉर्म को स्केल-अप किया जाएगा. इससे ज्यादा फाउंडर्स इससे जुड़ेंगे. कंपनी का मकसद तेजी से ग्रो कर रहे स्टार्टअप्स और स्ट्रैटिजिक हाई-ग्रोथ कंपनीज को आपस में जोड़ना है. ऐसा होने से ग्लोबल स्टार्टअप, फाउंडर्स और इन्वेस्टर्स आपस में बेहतर जुड़ पाएंगे.

इस सीड फंडिंग को लेकर ग्रुहाज के को-फाउंडर अभिजीत पई ने कहा कि इंडियन स्टार्टअप्स के लिए इस समय वोलाटिलिटी की स्थिति बनी हुई है. इस माहौल में Done Deal ने अच्छा किया है. मुझे एक ऐसे स्टार्टअप में निवेश कर खुशी है जो स्टार्टअप की बिक्री और खरीदारी के लिए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवा रहा है. यह स्टार्टअप इकोसिस्टम में जो खाली जगह है उसे भरने का काम कर रहा है. यह प्लेटफॉर्म निवेश परिदृश्य को नया आकार देने का काम कर रहा है.

Done Deal के को-फाउंडर रोहित राज ने कहा कि ऐसे खास स्ट्रैटिजिक इन्वेस्टर्स का साथ मिलने से मुझे खुशी हो रही है. ये इन्वेस्टर्स हमारे विजन को साकार करने में मदद कर रहे हैं जिससे ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप सफल हो पाएंगे. 8 लाख डॉलर की प्री-सीड राउंड फंडिंग की मदद से हम उन स्टार्टअप्स को मदद कर पाएंगे जो ग्रोथ और सक्सेस के लिए रिसोर्स और सपोर्ट की आस में हैं.