बेटियों के आगे बेसहारा नजर आए रेसलर Dwayne Johnson, मेकअप से बदल दिया पूरा दिया चेहरा

मशहूर रेसलर Dwayne Johnson ‘’The Rock” ने अपने घर में एक नया सेलेब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट रखा है. Dwayne ने सोशल मीडिया पर एक विडियो पोस्ट किया जिसमें उनके चेहरे को मेकओवर नजर आ रहा है और वो इन मेकअप आर्टिस्ट्स के सामने बिल्कुल पूरी तरह बेसहारा नजर आ रहे हैं.

ये मेकअप आर्टिस्ट कोई और नहीं बल्कि उनकी बेटियां हैं. जैस्मिन(7वर्ष) और टिया (4वर्ष) दोनों ने ही मेकअप से उनका चेहरा गुलाबी कर दिया है. रॉक और उनकी दो बेटियों का मस्ती वाला ये विडियो लोगों को काफी पंसद आ रहा है और सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो चुका है.

इस छोटे से क्लिप में Dwayne की बड़ी बेटी जैस्मिन रॉक के सिर को पिंक लिपस्टिक से रंग रही हैं, जबकि दूसरी बेटी टिया उनके हाथ पर कुछ ड्रॉ कर रही हैं. इतना ही नहीं दोनों बेटियों ने उनकी एक पतली सी मूंछ भी बनाई है.

विडियो में रॉक अपनी बेटियों से कह रहे हैं, और मेकअप की जरूरत नहीं है, मेरे ख्याल से इतना काफी है. रॉक इतना कहते हैं कि उनकी बेटी मेकअप का और सामान लाने के लिए दूसरे रूम में भागती है.

टिया को विडियो में कहते हुए सुन सकते हैं ‘’पापा, मैं मेकअप का और सामान लाने जा रही हूं('Daddy, I'm gonna go get more makeup tools)'' पूरे वाकये को बताते हुए रॉक कहते हैं, ‘’मेरी बेटियों ने कहा कि पापा क्या हम आपको एक मेकओवर दे सकते हैं? मैंने कहा, नहीं बेटा, पापा की 10 मिनट में एक मीटिंग है.''

बेटियों की जिद के आगे रॉक ने सरेंड कर दिया. रॉक ने बेटियों से कहा, अच्छा चलो कर लो, लेकिन जल्दी करना. सिर्फ मेरे नाखूनों को रंगना और बिल्कुल हैंडसम बना दो.''

विडियो शेयर करते हुए रॉक ने लिखा जूम कॉल पर होने वाली उनकी मीटिंग तो कैंसिल हो गई लेकिन इस मेकअप को हटाने में उन्हें पूरे एक घंटे लगे.मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि लिपस्टिक को छुड़ाने में इतना वक्त लगता है. उन्होंने आगे लिखा, ‘’आज से कुछ सालों बाद उनके(बेटियों) के लिए ये सब मायने नहीं रखेगा. इसलिए मैं ऐसे टास्क के लिए अब से बिल्कुल रेडी हूं.''