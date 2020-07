नेटफ्लिक्स इंडिया पर इस साल रिलीज़ होगी ये आठ बड़ी फिल्में और वेब सीरीज़

नेटफ्लिक्स ने हाल ही में अपने प्लेटफॉर्म पर इस साल 2020 में रिलीज़ की जाने वाली फिल्मों और वेब सीरीज़ के टाइटल अनाउंस कर दिये हैं, जिसमें अनुराग बसु की एंथोलॉजी लूडो जैसी बहुप्रतीक्षित फिल्में और मीरा नायर द्वारा विक्रम सेठ की किताब अ सूटेबल बॉय जैसी वेब सीरीज़ शामिल हैं। इस साल कोरोनावायरस लॉकडाउन के मद्देनजर कई फिल्मों ने थिएट्रिकल रिलीज को छोड़ दिया है, और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर सीधे रिलीज हो रही हैं। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी-स्टारर रात अकेली है, अलंकृता श्रीवास्तव की डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे, और विक्रांत मैसी की गिन्नी वेड्स सनी भी नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही है।

हालांकि स्ट्रीमिंग प्लेटफ़ॉर्म द्वारा इन फिल्मों की रिलीज़ की तारीखों की घोषणा करना बाकी है, इनके आगामी महीनों में प्रीमियर होने की सबसे अधिक संभावना है।

तो चलिये सबसे पहले आपको बताते हैं उन फिल्मों के बारे में जो सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही है। लूडो अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव, आदित्य रॉय कपूर, पंकज त्रिपाठी, सान्या मल्होत्रा, फातिमा सना शेख जैसे मंझे हुए कलाकारों से अभिनीत और अनुराग बसु द्वारा निर्देशित फिल्म लूडो जीवन के अपरिहार्य जोखिमों पर केंद्रित हैं, और एक अलग भारतीय मेट्रो में चार अलग-अलग कहानियां हैं। अनुराग बसु की 2007 की फ़िल्म लाइफ इन ए ... मेट्रो, स्लाइस-ऑफ़-लाइफ़ फ़िल्म की मुख्य कहानी पर आधारित होगी। फिल्म शुरू में 24 अप्रैल को रिलीज होने वाली थी। टोरबाज़ संजय दत्त, नरगिस फाखरी अभिनीत और गिरीश मलिक द्वारा निर्देशित, टोरबाज़, जो अक्टूबर 2017 में फ्लोर पर गई थी, अब काफी समय से अधर में है। फिल्म अफगानिस्तान-सेट एक्शन थ्रिलर है जिसमें दत्त एक सेना के जवान और एक युवा बच्चे के पिता की भूमिका में दिखाई देंगे। उनका कैरेक्टर क्रिकेट के माध्यम से युवा फिदायीनों के पुनर्वास का प्रयास करेगा।

भुज: द प्राइड ऑफ इंडिया और सड़क 2 के डिज़्नी + हॉटस्टार के बाद डिजिटल रिलीज़ होने वाली दत्त की यह तीसरी फ़िल्म होगी। रात अकेली है राधिका आप्टे, नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, श्वेता त्रिपाठी, इला अरुण, तिग्मांशु धूलिया, शिवानी रघुवंशी अभिनीत मिस्ट्री थ्रिलर रात अकेली है को हनी त्रेहान द्वारा निर्देशित किया गया है, जो मंटो के कास्टिंग निर्देशक थे, और उन्हें मकबूल और ओमकारा जैसी फिल्मों में विशाल भारद्वाज के असिस्टेंट के रूप में काम करने के लिए जाना जाता है। मुंबई मिरर के अनुसार, सिद्दीकी एक हाई प्रोफाइल केस पर काम करने वाले एक खोजी अधिकारी की भूमिका निभा रहे हैं, और गलती से आप्टे और त्रिपाठी के पात्रों से मिलते है।

आपको बता दें कि रात अकेली है की शूटिंग कानपुर, लखनऊ और ग्वालियर में हुई थी। डॉली किटी और वो चमकते सितारे कोंकणा सेन शर्मा, भूमि पेडनेकर, कुब्रा सेत, विक्रांत मैसी, अमोल पाराशर अभिनीत अलंकृता श्रीवास्तव द्वारा निर्देशित और एकता कपूर के बालाजी मोशन पिक्चर्स के तहत निर्मित, डॉली किट्टी और वो चमकते सितारे ने 2019 में बुसान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में अपना वर्ल्ड प्रीमियर किया था। फिल्म नई दिल्ली की भारतीय महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है क्योंकि वे नए जीवन की जटिलताओं को नेविगेट करने की कोशिश करती हैं। गिन्नी वेड्स सनी यामी गौतम और विक्रांत मैसी पहली बार गिन्नी वेड्स सनी में स्क्रीन स्पेस साझा करेंगे, जिसका निर्देशन पुनीत खन्ना करेंगे। प्रेम कहानी गिन्नी (गौतम) के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक शादी के लिए सनी (मैसी) से मिलता है, लेकिन उसे ठुकरा देता है। इसके बाद सनी ने गिन्नी को लुभाने के लिए अपनी मां के साथ टीम बनाई। खन्ना के अनुसार, फिल्म "नए जमाने के रोमांस पर थोड़ी अनोखी है।" बॉम्बे रोज फिल्म फेस्टिवल, बॉम्बे रोज, गीतांजलि राव की लंबे समय से प्रतीक्षित फीचर डेब्यू है। राव द्वारा लिखित, डिजाइन और निर्देशित फिल्म क्रॉनिकल उन लोगों का जीवन है जो छोटे शहरों से पलायन करते हैं, अधिकतम शहर में न्यूनतम जीवन की तलाश करते हैं। एक एनिमेटेड विशेषता, बॉम्बे रोज एक फूल विक्रेता की कहानी है, जिसे अपने परिवार की रक्षा करने या खुद को प्यार में पड़ने की अनुमति देने के बीच चुनाव करना पड़ता है। क्लास ऑफ '83' बॉबी देओल अभिनीत 'क्लास ऑफ '83' की कहानी एक शानदार पुलिस अफसर की है जिसकी पनिशमेंट पोस्टिंग की जाती है। उसे पुलिस एकेडमी का डीन बना दिया जाता है। लेकिन वह फैसला करता है कि भ्रष्टाचारी अफसरशाही को वह सजा दिलाकर ही रहेंगे। इसके लिए वह एक प्लान भी बनाता है लेकिन वह खुद भी इसका शिकार होता चला जाता है। Also Read बॉक्स ऑफिस पर कमाई में कितनी सफल रहीं बॉलीवुड की ये सबसे महंगी फिल्में! और जानिए उन वेब सीरीज़ के बारे में जो सीधे नेटफ्लिक्स पर रिलीज़ होने जा रही है। मिसमैच्ड प्राजक्ता कोली और रोहित सराफ अभिनीत मिसमैच्ड एक वेब सीरीज़ है। यह वेब सीरीज़ संध्या मेनन की किताब 'व्हेन डिंपल मेट ऋषि' पर आधारित है। कोली, जो एक लोकप्रिय YouTuber भी हैं, ने हाल ही में शॉर्ट फिल्म खयाली पुलाव के साथ अपना फीचर डेब्यू किया। सराफ, जिनके अभिनय क्रेडिट में डियर ज़िंदगी और हिचकी शामिल हैं, को आखिरी बार शोनाली बोस की द स्काई पिंक में पिछले साल देखा गया था। अ सूटेबल बॉय इस वेब सीरीज़ में ईशान खट्टर, तब्बू, नमित दास, रसिका दुग्गल, रणदीप हुड्डा, विजय वर्मा, तान्या मानिकतला महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाते नजर आएंगे। विक्रम सेठ के प्रशंसित उपन्यास अ सूटेबल बॉय के मीरा नायर का बहुप्रतीक्षित ट्रांसलेशन 11 जुलाई से बीबीसी वन पर प्रीमियर के लिए तैयार है, और नेटफ्लिक्स पर बाद में भारत में रिलीज़ होगी। छह भागों वाली सीरीज़ को लेखक एंड्रयू डेविस द्वारा स्क्रीन के लिए रूपांतरित किया गया है, जो कि प्राइड एंड प्रेजुडिस और वॉर एंड पीस पर अपने काम के लिए जाने जाते हैं।

ये नए टाइटल नेटफ्लिक्स पर पहले से घोषित फिल्मों के आगामी स्लेट में शामिल होंगे, जिसमें गुंजन सक्सेना: द कारगिल गर्ल, जिसमें जान्हवी कपूर, पंकज त्रिपाठी, अंगद बेदी, विनीत कुमार शामिल हैं। फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होने की उम्मीद है।

इसी कड़ी में दुष्प्रचारित पारिवारिक ड्रामा त्रिभंगा - टेढ़ी मेढ़ी क्रेज़ी, शबाना आज़मी-स्टारर काली ख़ुही, सिद्दीकी अभिनीत सीरियस मैन, बॉबी देओल की पुलिस ड्रामा क्लास ऑफ '83', और अनिल कपूर और अनुराग कश्यप अभिनीत डार्क कॉमेडी एके वर्सेज एके शामिल है।

आगामी सीरीज़ में मसाबा मसाबा, जिसमें स्वयं मसाबा गुप्ता और नीना गुप्ता शामिल हैं; शाहा गोस्वामी और अमृता सुभाष की विशेषता वाली बॉम्बे बेगम; और स्वरा भास्कर और रवि पटेल अभिनीत भाग बिनी भाग शामिल है। Also Read जानिए मध्यम बजट की फिल्मों का सीधे ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर रिलीज़ होना कितना फायदेमंद है? और क्या है इसके मायने...

(Edited by रविकांत पारीक)

