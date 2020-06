देश के मोबाइल बाज़ार में धाक जमाने के बाद शाओमी ने शुरू की अपने दो खास लैपटॉप की सेल

भारत के मोबाइल बाज़ार में अपनी खास जगह बना चुकी शाओमी अब देश के लैपटॉप बाज़ार में जगह बनाने की कोशिश कर रही है। (चित्र: mi.com)

मुख्य तौर पर मोबाइल फोन का निर्माण करने वाली कंपनी शाओमी द्वारा लैपटॉप Mi नोटबुक 14 और Mi नोटबुक 14 होराइजन की सेल भारत में 17 जून की दोपहर 12 बजे से लाइव की गयी है। ये दोनों ही पतले लैपटॉप बीते हफ्ते ही लॉन्च किए गए थे। गौरतलब है कि शाओमी ने फोन का निर्माण के साथ ही अन्य इलेक्ट्रोनिक उत्पाद जैसे टीवी और लैपटॉप पर भी फोकस बनाकर रखा हुआ है।

Mi नोटबुक 14 और Mi नोटबुक 14 होराइजन एडिशन लैपटॉप दोनों ही 14 इंच के फुल-एचडी डिस्प्ले के साथ आते हैं और ये 10 वीं पीढ़ी के इंटेल कोर प्रोसेसर से लैस हैं। इन दोनों ही लैपटॉप के साथ 10 घंटे के बैटरी बैकअप का दावा भी किया जा रहा है। क्या है खास? Mi नोटबुक 14 की बात करें तो यह विंडोज 10 होम-प्री-इंस्टॉल के साथ आता है। इसमें 14 इंच का फुल-एचडी डिस्प्ले है जिसमें 16: 9 एस्पेक्ट रेश्यो है। हालांकि लैपटॉप में आपको वेबकैम लगा हुआ नहीं मिल रहा है, लेकिन Mi ने इसकी जगह यूएसबी वेबकैम का विकल्प दिया है।

Mi नोटबुक 14 होराइजन वैरिएंट भी इसी डिस्प्ले के साथ आता है, लेकिन इसमें 91 प्रतिशत से ज्यादा स्क्रीन टू बॉडी रेश्यो होता है। इसे 10वीं पीढ़ी के इंटेल कोर i7-10510U प्रोसेसर, Nvidia GeForce MX350 GPU के साथ 8GB DDR4 रैम के साथ पेश किया गया है। होराइजन एडिशन के दोनों मॉडल में स्टोरेज क्षमता को समान है, लेकिन एक NVMe एसएसडी के साथ आता है, जबकि दूसरे में साटा 3 एसएसडी दी गई है।

Also Read जानें कैसे माइक्रोसॉफ्ट के तीन पूर्व कर्मचारियों ने 300 करोड़ रुपये की सेल्स एनेबलमेंट कंपनी खड़ी कर दी?

वजन के मामले में दोनों ही लैपटॉप लगभग समान हैं। Mi नोटबुक 14 जहां 1.5 किलोग्राम वजन के साथ आता है, तो वहीं Mi नोटबुक 14 होराइजन वैरिएंट का वजन 1.35 किलोग्राम है। बैटरी क्षमता दोनों ही लैपटॉप में समान रखी गई है, जो 46Wh की है। कीमत? कीमत की बात करें तो Mi नोटबुक 14 का 8 जीबी रैम और 256 जीबी स्टोरेज वाला मॉडल 41,999 रुपये का है, जबकि 512जीबी स्टोरेज के साथ यह एडिशन 44,999 रुपये का है। Mi नोटबुक में एसएसडी आधारित स्टोरेज क्षमता दी गई है, जो प्रोसेसिंग को और भी स्मूद बना देती है। Mi नोटबुक 14 के 512 जीबी वाले एडिशन को Nvidia GeForce MX250 GPU के साथ भी अलग से लांच किया गया है, जिसकी कीमत 47,999 रुपये है।

Mi नोटबुक 14 होराइजन की बात करें तो ये दो वैरिएंट्स के साथ आता है। इंटेल के कोर आई7 प्रोसेसर और 512 जीबी NVMe एसएसडी के साथ यह वैरिएंट्स 59,999 का है, जबकि कोर आई5 प्रोसेसर और 512 जीबी साटा एसएसडी के साथ यह 54,999 रुपये का है।

याद रखने की बात यह है कि इन दोनों ही लैपटॉप के लिए ये प्रमोशनल प्राइस हैं, जो 16 जुलाई के बाद ऊपर भी बढ़ सकते हैं। आज यह सेल आपको Mi के आधिकारिक ऑनलाइन स्टोर और अमेज़न की ई-कॉमर्स वेबसाइट पर मिल जाएगी। Also Read ‘रुक जाना नहीं’ : 23 साल की उम्र में प्रोफ़ेसर बनने वाले बिहार के प्रशान्त की अनूठी कहानी

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.