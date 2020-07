किसान के बेटे ने अमरीका के प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से हासिल की फुल स्कॉलरशिप, साथ ही 12वीं में हासिल किए 98.2 प्रतिशत अंक

एक सामान्य से किसान के बेटे अनुराग ने 12वीं की परीक्षा में बड़ी सफलता हासिल करने के साथ ही अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय से फुल स्कॉलरशिप हासिल की है। (चित्र: NDTV)

कड़ी मेहनत और लगन के साथ अगर कोशिश की जाए तो हर समस्या से पार पाते हुए कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और यह साबित कर दिखाया है अनुराग तिवारी ने। उत्तर प्रदेश में लखीमपुर जिले के सरसन गाँव में रहने वाले अनुराग के पिता एक सामान्य किसान हैं, लेकिन संसाधनों के अभाव के बावजूद अनुराग ने अपनी सफलता का परचम लहराया है।

अनुराग ने इस साल 12वीं की परीक्षा में 98.2 प्रतिशत नंबर अर्जित किए हैं, इतना ही नहीं अनुराग ने इसी के साथ अमेरिका के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में फुल स्कॉलरशिप पर दाखिला लेने का रास्ता भी लगभग पक्का कर लिया है।

अनुराग को अमेरिका के आइवी लीग के प्रतिष्ठित कॉर्नेल विश्वविद्यालय ने प्रवेश दिया है। अनुराग उत्तर प्रदेश राज्य से मेधावी और वंचित छात्रों के लिए एक ग्रामीण नेतृत्व अकादमी, विद्याज्ञान के छात्र हैं।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) द्वारा सोमवार को घोषित परीक्षा परिणाम के अनुसार, 18 वर्षीय ह्यूमैनिटी छात्र अनुराग ने गणित में 95, अंग्रेजी में 97, राजनीति विज्ञान में 99 और इतिहास और अर्थशास्त्र दोनों में पूरे 100 अंक हासिल किए हैं।

अनुराग ने दिसंबर 2019 में अमेरिका में प्रमुख कॉलेजों में प्रवेश के लिए व्यापक रूप से अपने स्कॉलैस्टिक असेसमेंट टेस्ट (सैट) में 1,370 अंक हासिल किए थे, जिसके बाद कॉर्नेल विश्वविद्यालय को लेकर वो अपने सपने के साथ एक कदम और आगे बढ़ गए थे।

दिसंबर में अनुराग को लिखे पत्र में एनरोलमेंट के वाइस प्रोवोस्ट जोनाथन आर बर्डिक ने लिखा, "बधाई! कला और विज्ञान महाविद्यालय में प्रवेश चयन समिति ने कॉर्नेल विश्वविद्यालय को 2020 के लिए आपके प्रारंभिक निर्णय आवेदन को मंजूरी दे दी है। मैं इस अद्भुत समाचार को आपके साथ साझा करने और कॉर्नेल समुदाय में आपका स्वागत करते हुए सम्मान महसूस कर रहा हूँ।" हालांकि उनका प्रवेश अब इस बात पर निर्भर था कि उन्होंने बोर्ड परीक्षाओं में कितना अच्छा प्रदर्शन किया है। अच्छे परिणाम के बाद अब उन्हें विश्व स्तर पर प्रसिद्ध विश्वविद्यालय से एक और पत्र दिया गया है जिसने उन्हें पूरी छात्रवृत्ति प्रदान की गई है।

