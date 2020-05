इन 9 बॉलीवुड स्टार्स ने फिल्म में अपने आइकॉनिक रोल के लिए नहीं ली फीस

यूँ तो बॉलीवुड स्टार्स को फिल्मों के लिए बतौर फीस बड़ी रकम लेने के लिए जाना जाता है। लेकिन आज हम आपको उन 9 बॉलीवुड स्टार्स के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने या तो टोकन राशि के साथ फिल्म में एक्टिंग की या फिर अपने रोल के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं ली। सांकेतिक फोटो (साभार: ShutterStock) शाहिद कपूर शाहिद कपूर फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बेहतरीन अभिनेताओं में से एक हैं, जिन्हें विशाल भारद्वाज की फिल्म 'हैदर' में उनकी परफॉर्मेंस के लिए बहुत सराहना मिली। उन्होंने हैदर के लिए कोई फीस नहीं ली, बजट के कारण फिल्म को प्रभावित नहीं किया। न केवल शाहिद के प्रदर्शन को फिल्म के लिए अपार सराहना मिली, बल्कि फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पटकथा, सर्वश्रेष्ठ कॉस्ट्यूम डिजाइन, सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी, सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक समेत पांच राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। अमिताभ बच्चन बॉलीवुड के मेगास्टार अमिताभ बच्चन का समय ही प्रॉड्यूसर्स के लिए महंगा है। लेकिन दिग्गज अभिनेता विनम्र हैं। जब उनके मेकअप मैन दीपक सावंत ने एक निर्देशक के रूप में काम किया और उन्हें एक भोजपुरी फिल्म 'गंगा, गंगोत्री और गंगा देवी' में एक भूमिका की पेशकश की, तो बिग बी ने मुफ्त में फिल्म में एक्टिंग का फैसला किया। बीग बी ने फिल्म 'ब्लैक' के लिए भी फीस नहीं ली। उन्होंने कहा कि 'ब्लैक' जैसी खूबसूरत कहानी का हिस्सा बनना उनके लिए काफी खुशी की बात थी। शाहरुख खान बॉलीवुड के बादशाह सिनेजगत के सबसे अधिक भुगतान पाने वाले अभिनेताओं में से एक हैं, लेकिन उन्होंने फिल्म 'भूतनाथ रिटर्न्स' के लिए बिल्कुल भी फीस नहीं ली। उन्होंने फिल्म 'क्रेजी 4' में डांस नंबर के लिए भी कोई शुल्क नहीं लिया। किंग खान ने फिल्म 'हे राम' में कैमियो के लिए कोई पैसा नहीं लिया, जिसे कमल हासन ने निर्देशित किया था। रानी मुखर्जी जब से करण जौहर ने रानी मुखर्जी को फिल्म 'कुछ कुछ होता है' में कास्ट किया, तब से वे दोनों अच्छे दोस्त बन गए। इसलिए, अभिनेत्री ने करण जौहर की अगली फिल्म 'कभी ख़ुशी कभी ग़म' में एक फ्रेंडली रोल के रूप में अपनी अदाकारी के लिए शुल्क नहीं लिया। दीपिका पादुकोण अभिनेत्री दीपिका पादुकोण ने शाहरुख खान के साथ फिल्म 'ओम शांति ओम' से डेब्यू किया। दीपिका, जो कि अब इंडस्ट्री में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक हैं, ने अपनी पहली फिल्म 'ओम शांति ओम' के लिए कुछ भी चार्ज नहीं किया। उन्होंने किंग खान के सामने अपने बॉलीवुड करियर की शुरुआत करने के लिए इसे एक बड़े भाग्य के रूप में लिया। सोनम कपूर सोनम कपूर ने फिल्म 'भाग मिल्खा भाग' में फरहान अख्तर के साथ कैमियो निभाया। इस रोल के लिए उन्होंने मात्र 11 रुपये लिए थे। नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी अभिनेता नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने नंदिता दास द्वारा निर्देशित फिल्म 'मंटो' में उनकी भूमिका के लिए सिर्फ 1 रुपया बतौर फीस लिया था। नवाजुद्दीन के अलावा, फिल्म के उनके सह-कलाकार, ऋषि कपूर, गुरदास मान, जावेद अख्तर, राजश्री देशपांडे, स्वानंद किरकिरे, रणवीर शौर्य ने कुछ भी नहीं लिया। इस फिल्म को टोरंटो, एशिया पैसिफिक स्क्रीन अवार्ड आदि जैसे कई फिल्म समारोहों में सराहा गया, जहाँ सिद्दीकी को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला। सलमान खान इंडस्ट्री के सबसे प्रख्यात अभिनेताओं में से एक, सलमान खान का अपने दोस्तों के लिए बड़ा दिल है। वह कई फिल्मों में कई कैमियो भूमिकाओं में दिखाई देते हैं। उन्होंने फिल्म 'तीस मार खान', 'अजब प्रेम की गजब कहानी', 'ओम शांति ओम' और 'सन ऑफ सरदार' में विशेष भूमिका के लिए एक पैसा नहीं लिया था। मीना कुमारी अभिनेत्री मीना कुमारी ने अपनी आखिरी फिल्म ‘पाकीज़ा’ में काम किया, जो 1972 में कमाल अमरोही द्वारा निर्देशित थी। उन्होंने फिल्म में उनके क्लासिक रोल के लिए बतौर फीस महज 1 रुपया लिया था। पाकीज़ा की रिलीज़ के कुछ हफ़्ते बाद उन्हें लीवर सिरोसिस से जूझना पड़ा और बाद में उनका निधन हो गया। फिल्म को अपार सफलता मिली और मीना के काम की काफी सराहना भी हुई। Also Read इन पाँच अभिनेत्रियों ने करियर की बुलंदी पर दुनिया को कह दिया अलविदा, मौत महज एक रहस्य बनकर रह गई

(Edited by रविकांत पारीक)

