इन पाँच अभिनेत्रियों ने करियर की बुलंदी पर दुनिया को कह दिया अलविदा, मौत महज एक रहस्य बनकर रह गई

जैसा की आप सभी जानते हैं कि हाल ही में बीते सप्ताह बॉलीवुड के दो मशहूर अभिनेता इरफान खान और ऋषि कपूर के असमय अलविदा कहने से पूरा देश स्तब्ध है। लेकिन बॉलीवुड उन अभिनेताओं/अभिनेत्रियों की रहस्यमयी मौतों से भरा हुआ है, जो कम उम्र में ही मर गए थे, इससे पहले कि हम उनके नुकसान का एहसास कर सकें। इन बॉलीवुड सेलेब्स को हमने अपने अविश्वसनीय प्रदर्शन के साथ मनोरंजन करते देखा है। (U-D) मीना कुमारी, स्मिता पाटील, दिव्या भारती, जिया खान और श्रीदेवी आज यहाँ मैं जिन अभिनेत्रियों का जिक्र करने जा रहा हूँ उन्होंने दुनिया को तब अलविदा कह दिया जब वे अपने करियर के शिखर पर थीं और उनकी मौत महज एक रहस्यमयी पहली बनकर रह गई। मीना कुमारी (1933-1972) मीना कुमारी हिंदी सिनेमा की बेहद प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। जैसा कि भारतीय फिल्म आलोचकों का मानना है कि वह एक एक्टर होने के अलावा एक गायिका, कवयित्री और कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर भी थीं। अपने पति, कमाल अमरोही से अलग होने के बाद, ट्रेजडी क्वीन गंभीर अवसाद (डिप्रेशन) में थी। 31 मार्च, 1972 को, उनकी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'पाकीज़ा' की रिलीज़ के तीन हफ्ते बाद, लिवर सिरोसिस (liver cirrhosis) के कारण 38 साल की उम्र में अभिनेत्री का निधन हो गया, जो शराब की अधिकता के कारण हुआ। यह कहा जाता है कि अभिनेत्री की मृत्यु एक कारण उनकी खराब वित्तीय स्थिति थी, जब उनके पास अपने अस्पताल के बिलों का भुगतान करने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं थे, जब उनकी मृत्यु से पहले उन्हें भर्ती कराया गया था। स्मिता पाटिल (1955-1986) स्मिता पाटिल फिल्म, टेलीविजन और थिएटर करने वाली भारतीय अभिनेत्री थीं। अपने करियर के दौरान, उन्हें दो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और एक फिल्मफेयर पुरस्कार मिला। वह 1985 में भारत के चौथे सबसे बड़े नागरिक पुरस्कार पद्म श्री से भी नवाजी जी चुकी थी। स्मिता की शादी राज बब्बर से हुई थी। 13 दिसंबर 1986 को, 31 वर्ष की उम्र में, अपने बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के दो हफ्ते बाद, प्रसव की जटिलताओं से उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि, उनकी मृत्यु के लगभग 20 वर्षों के बाद, निर्देशक मृणाल सेन ने आरोप लगाया कि अभिनेत्री की सरासर चिकित्सा लापरवाही के कारण मृत्यु हुई थी। दिव्या भारती (1974-1993) बॉलीवुड ने कम उम्र में दिव्या भारती के निधन (5 अप्रैल 1993) के साथ एक और स्टारलेट खो दिया। वह केवल 19 वर्ष की थी जब उनकी वर्सोवा स्थित तुलसी अपार्टमेंट की पांचवीं मंजिल से गिरकर मौत हो गई थी। वह फिल्मों में एक उभरती हुई सितारा थीं और उनकी मृत्यु इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सदमा बनकर आई। उनके अपार्टमेंट से गिरने का कारण कभी साफ नहीं हो पाया, कि वह नशे में धुत होकर गिर गई थी या किसी ने उन्हें बालकनी से धक्का दे दिया था।

1990 में अपने करियर की शुरुआत करने वाली दिव्या भारती ने कम उम्र में ही फिल्ममेकर साजिद नाडियाडवाला से शादी की थी। जिया खान (1988-2013) जिया खान की मौत ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। जिया जून 2013 में जुहू स्थित अपने अपार्टमेंट में कथित तौर पर मृत पाई गई। वह सिर्फ 25 वर्ष की थी, जब उनकी मौत हुई। बाद में जिया खान के कथित प्रेमी सुरज पंचोली को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। टाइम्स ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार, जिया द्वारा कथित रूप से लिखा गया छह पेज का लेटर पुलिस को मिला था और जिया खान की मां राबिया खान ने आत्महत्या पर सवाल उठाया था।

जिया ने 2007 में राम गोपाल वर्मा की फिल्म निशब्द से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की। श्रीदेवी (1963-2018) श्रीदेवी ने बाल कलाकार के रूप में फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री की और 1980 और 90 के दशक में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक बनकर उभरीं। उन्हें इंडस्ट्री में सबसे लोकप्रिय और सफल अभिनेत्रियों में से एक माना जाता है। उन्होंने 1996 में भारतीय फिल्म निर्माता, बोनी कपूर से शादी की और उनकी दो बटियां हैं, जाह्नवी और ख़ुशी कपूर। 24 फरवरी 2018 को दुबई की एक होटल में श्रीदेवी का 54 वर्ष की आयु में निधन हो गया और इसका कारण पहले कार्डियक अरेस्ट बताया गया था, जबकि अब फॉरेंसिक रिपोर्टों कहती हैं कि अभिनेत्री की दुर्घटनावश डूबने से मृत्यु हुई।

खैर, इन दिवाओं की मृत्यु के रहस्यों को कभी हल नहीं किया गया और उनकी असामयिक मृत्यु ने सबका दिल तोड़ दिया।

