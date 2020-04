[फंडिंग अलर्ट] एग्रीटेक प्लेटफॉर्म देहात ने सिकोइया कैपिटल की अगुवाई में सीरीज ए राउंड में जुटाए 12 मिलियन डॉलर

गुरुग्राम और पटना स्थित एग्रीटेक प्लेटफॉर्म देहात (DeHaat) ने सिकोइया कैपिटल के नेतृत्व में सीरीज ए राउंड की फंडिंग में 12 मिलियन डॉलर जुटाए हैं। इस राउंड में डच उद्यमशीलता विकास बैंक FMO और मौजूदा निवेशकों Omnivore व AgFunder ने भी पार्टिसिपेट किया। प्लेटफॉर्म अपनी सप्लाई चैन को ऑटोमेट करने और आगे की सप्लाई चैन इफिशिएंसी को चलाने के लिए डेटा एनालिटिक्स की अगली परत बनाने के लिए नई फंडिंग का कुछ हिस्सा उपयोग करेगा। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: YourStory design cell)

देहात ने इससे पहले मार्च 2019 में 4 मिलियन डॉलर की प्री-सीरीज ए राउंड फंडिंग जुटाई थी, जिसका नेतृत्व Omnivore और AgFunder ने किया था, जो मई 2019 में ट्रिफेक्टा कैपिटल से 3 मिलियन डॉलर के अतिरिक्त उद्यम ऋण के साथ शीर्ष पर था। इस फंडिंग राउंड के लिए डेक्सटर कैपिटल एक्सक्लूसिव एडवाइजर थे।

देहात के सह-संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशांक कुमार ने कहा, “जैसा कि हम देहात प्लेटफॉर्म पर दस लाख किसानों की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम सिकोइया इंडिया और एफएमओ के साथ साझेदारी करने के लिए उत्साहित हैं। बी2बी प्लेटफार्मों और टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट्स में सीकोइया की गहरी विशेषज्ञता व कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण में एफएमओ की विशेषज्ञता के साथ संयुक्त रूप से, देहात को इसकी ग्रोथ में तेजी लाने में मदद करेगा। साथ ही ये हम जिन किसानों के साथ काम करते हैं, उनके लिए बड़े पैमाने पर प्रभाव डालेगा।"

देहात को शशांक और IIT खड़गपुर के पूर्व छात्र मनीष कुमार द्वारा 2012 में स्थापित किया गया था। आज मनीष देहात का हिस्सा नहीं है। बाद में IIT, IIM, और NIT के पूर्व छात्र अमरेन्द्र सिंह, आदर्श श्रीवास्तव, श्याम सुंदर सिंह, और अभिषेक डोकानिया, संस्थापक टीम के एक भाग के रूप में शामिल हुए। देहात किसानों को हाई क्वालिटी वाले कृषि आदानों का वितरण, अनुकूलित कृषि सलाहकार, वित्तीय सेवाओं तक पहुंच, और अपनी उपज बेचने के लिए बाजार लिंकेज सहित किसानों को फुल-स्टैक कृषि सेवाओं की पेशकश करने वाला एक टेक्नोलॉजी-बेस्ड प्लेटफॉर्म है।

FMO में निजी इक्विटी के निदेशक, जैप रिंकिंग ने कहा: “COVID-19 महामारी के कारण आर्थिक अनिश्चितता बढ़ना सभी के लिए गंभीर चिंता का विषय है। विशेष रूप से इन चुनौतीपूर्ण समय में, उभरते बाजारों में अभिनव व्यवसायों के लिए हमारे समर्थन को जारी रखना महत्वपूर्ण है, और स्थायी विकास में तेजी लाने पर ध्यान केंद्रित करना है। यही कारण है कि हमें FMO वेंचर्स प्रोग्राम के माध्यम से DeHaat के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा करने पर गर्व है। हम कृषि मूल्य श्रृंखला वित्तपोषण और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में अपनी विशेषज्ञता के साथ इस भारतीय कृषि-तकनीकी मंच का समर्थन करने के लिए तत्पर हैं।”

पिछले साल मार्च से टीम की वार्षिक आय 3.5 गुना बढ़ी है। टीम ने लास्ट मील डिलीवरी के लिए 2,000 ग्रामीण खुदरा केंद्रों को स्केल करने और एकत्रीकरण का उत्पादन करने और 2021 तक नेटवर्क पर एक मिलियन किसानों को लाने की योजना बनाई है। देहात वर्तमान में बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और ओडिशा के 210,000 से अधिक किसानों को सर्विस दे रहा है। देहात मोबाइल ऐप और कॉल सेंटर के माध्यम से वितरित प्रमुख फसलों के लिए कीट और रोग प्रबंधन के एआई-आधारित अनुकूलित फसल सलाहकार सामग्री के साथ मिलकर 3,000 से अधिक कृषि आदानों तक पहुंच प्रदान करता है।

सिकोइया कैपिटल इंडिया एलएलपी के वीपी अभिषेक मोहन ने कहा, ''भारतीय कृषि 350 बिलियन डॉलर का उद्योग है जो लगभग 100 मिलियन छोटे और स्वतंत्र किसानों द्वारा संचालित है। यह उद्योग विनियमन में आसानी के साथ बड़े पैमाने पर परिवर्तन की कगार पर है, किसान संगठित हो रहे हैं और स्मार्ट फोन की पैठ बढ़ा रहे हैं, और देहात कृषि आपूर्ति श्रृंखला में अगली पीढ़ी के उत्पाद बनाने के लिए इन प्रवृत्तियों का लाभ उठा रहा है। टिपिंग प्वाइंट जिसके कारण सिकोइया इंडिया ने इनके साथ साझेदारी करने का निर्णय लिया, वह थी एक फील्ड विजिट, जहां किसानों ने व्यक्त किया कि वे इस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़े होने पर गर्व महसूस करते हैं और उन्होंने बताया कि यह प्लेटफॉर्म उन्होंने वास्तव में उनके पक्ष में काम कर रहा है। यह प्रभाव और गहरी ब्रांड निष्ठा नेतृत्व टीम के तेज फोकस, गहरी सहानुभूति और ठीक निष्पादन से उपजी है।"

प्लेटफॉर्म अपने नेटवर्क पर किसानों से मकई, गेहूं, चावल, फल और सब्जियां भी एकत्र करता है और रिटेल चेन, ई-कॉमर्स प्लेयर्स, एफएमसीजी दिग्गज और एसएमई फूड प्रोसेसर सहित 200 से अधिक जिंस थोक खरीदारों को सीधे आपूर्ति करता है।

