बेंगलुरु स्थित एडटेक प्लेटफॉर्म BYJU’S ने शुक्रवार को कहा कि इसने वैश्विक स्तर पर निवेश करने वाली कंपनी सिल्वर लेक की अगुवाई में नए दौर की फंडिंग जुटाई है। मामले से परिचित एक व्यक्ति ने योरस्टोरी को बताया कि इस फंड के बाद BYJU'S का मौजूदा मूल्यांकन 10.8 बिलियन डॉलर है और कंपनी ने इस दौर में कुल 500 मिलियन डॉलर जुटाए हैं।

मौजूदा निवेशकों टाइगर ग्लोबल, जनरल अटलांटिक और आउल वेंचर्स ने भी इस दौर में भाग लिया है।

BYJU’S के संस्थापक और सीईओ, बाइजू रवीन्द्रन ने कहा, "हम BYJU'S परिवार के लिए सिल्वर लेक की तरह एक मजबूत साथी का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। हम इस संकट के दौरान सकारात्मक प्रासंगिकता के क्षेत्र में रहने के लिए भाग्यशाली हैं। यह ऑनलाइन लर्निंग को सबसे आगे लेकर आया है और माता-पिता, शिक्षकों और छात्रों के अनुभव और इसके मूल्य को समझने में मदद कर रहा है। हमारे क्लासरूम संभवत: 100 वर्षों में पहली बार बदल रहे हैं और मैं उन अवसरों के बारे में वास्तव में उत्साहित हूं जिन्हें हमें सीखने के भविष्य को फिर से परिभाषित करना है।”

लॉकडाउन के बाद से BYJU का दावा है कि 20 मिलियन से अधिक नए छात्रों ने मुफ्त में इसके मंच से सीखना शुरू कर दिया है। आज, ऐप में 64 मिलियन से अधिक पंजीकृत छात्र और 4.2 मिलियन वार्षिक पेड सब्सक्रिप्शन हैं। BYJU'S ने वित्त वर्ष 19-20 में अपने राजस्व को दोगुना कर 1,430 करोड़ रुपये से 2,800 करोड़ रुपये कर दिया था।

सिल्वर लेक के सह-सीईओ ग्रेग मोंड्रे ने कहा, "हम इस निवेश का नेतृत्व कर रहे हैं और शिक्षा और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में उनकी अग्रणी टीम के साथ साझेदारी कर रहे हैं। हम उनके साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं क्योंकि BYJU’S नई साझेदारियों को आगे बढ़ाते हुए और नवीन शैक्षिक पेशकशों के व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र को आगे बढ़ाने के लिए अपने आकर्षक विकास पथ को तेज करता है।"

जून में BYJU'S ने घोषणा की कि इसने वैश्विक प्रौद्योगिकी निवेश फर्म बॉन्ड से 10.5 बिलियन डॉलर के वैल्यूएशन पर धन जुटाया था, लेकिन जुटाई गई राशि का खुलासा नहीं किया था। फरवरी में, कंपनी को जनरल अटलांटिक से फंडिंग में लगभग 200 मिलियन डॉलर मिले थे। विनियामक दस्तावेजों के अनुसार, पिछले महीने फर्म ने अरबपति यूरी मिलनर के नेतृत्व वाले डीएसटी ग्लोबल से वित्त पोषण में लगभग 909 करोड़ रुपये भी हासिल किए हैं।

पिछले कुछ महीनों में, BYJU’S ने, BYJU'S क्लासेस के लॉन्च के साथ एक व्यापक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कार्यक्रम के साथ स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में भी प्रवेश किया है। चल रही महामारी के कारण स्कूलों को बंद करने के जवाब में कंपनी ने सभी छात्रों के लिए मुफ्त में अपने शिक्षण ऐप पर सामग्री बनाई थी।

पिछले महीने BYJU'S ने 300 मिलियन डॉलर में मुंबई स्थित कोडिंग प्लेटफ़ॉर्म व्हाइटहैट जूनियर का अधिग्रहण किया। भविष्य के लिए एक प्रमुख कौशल के रूप में तेजी से कोडिंग के साथ यह एकीकरण BYJU'S अंतर्राष्ट्रीय विस्तार योजनाओं में भी तेजी लाएगा।

