[फंडिंग अलर्ट] लॉग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म Coralogix ने सीरीज़ बी राउंड में जुटाई $ 25 मिलियन की फंडिंग

इजरायल और मुंबई स्थित Coralogix, एमएल-संचालित लॉग एनालिटिक्स और निगरानी समाधान के प्रदाता, ने गुरुवार को घोषणा की कि इसने सीरीज बी फंडिंग राउंड में 25 मिलियन डॉलर की फंडिंग जुटाई है, जिससे कंपनी की कुल राशि $ 41.2 मिलियन हो गई है।

नए निवेशकों जैसे Red Dot Capital Partners और OG Tech VC (ईयाल ओफ़र द्वारा समर्थित) ने मौजूदा निवेशकों Aleph VC, StageOne Ventures, Janvest Capital Partners, और 2B Angels के साथ राउंड को लीड किया। रेड डॉट कैपिटल पार्टनर्स के बराक सालोमन और ओजी टेक पार्टनर्स के रॉय ओरॉन निदेशक मंडल में शामिल होंगे।

फंडिंग के साथ, कंपनी ने अपने रियल-टाइम के एनालिटिक्स समाधान को लॉन्च करने की भी घोषणा की। घोषणा भारत में हाल ही में Coralogix के विस्तार के लिये हुई है। कंपनी ने हाल ही में इस क्षेत्र में अपने कार्यालय और संचालन की स्थापना की और स्थानीय अमेज़न वेब सेवाओं (एडब्ल्यूएस) क्षेत्रीय सर्वर समर्थन और डेटा स्टोरेज क्षमताओं के साथ स्थानीय ग्राहकों को प्रदान करता है। फंडिंग और नए एनालिटिक्स समाधान Coralogix की स्थानीय उपस्थिति को और स्थापित करने में मदद करेंगे और अपने स्थानीय ग्राहकों को बेहतर सहायता प्रदान करेंगे। ALSO READ [स्टार्टअप भारत] मिलिए स्कूल ड्रॉपआउट असलम सोलंकी से जो बना रहे हैं एडोब फोटोशॉप का मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव Coralogix के सीईओ और को-फाउंडर एरियल असराफ ने कहा, "पिछले कुछ वर्षों में, कंपनियों को निषेधात्मक लागतों के कारण अवलोकन से गुजरना पड़ा है, इसके परिणामस्वरूप, निगरानी और लॉग प्रबंधन तेजी से कठिन हो गया है, इसका उल्लेख नहीं करने से कंपनियों को स्थिरता और सुरक्षा पर समझौता करने के लिए मजबूर होना पड़ा है। एक रियल-टाइम पाइपलाइन बनाकर, जो विश्लेषण करती है और क्वेरी एलिटिक्स सर्च सिंटैक्स का उपयोग करके लॉग करती है, और इसे हमारे एमएल इंजन के साथ पावर करती है, हमारे ग्राहक सभी महान विज़ुअलाइज़ेशन से लाभ उठा सकते हैं और क्षमताओं को ध्यान में रखते हुए एलिटिक्सर्च अपनी सीमाओं और बड़े पैमाने पर भंडारण लागत के बिना प्रदान करता है। "

पहले से ही भारत के अग्रणी कंपनियों जैसे कि BookMyShow, Postman, Jupiter Money, और Cred सहित हजारों Coralogix ग्राहकों को 70 प्रतिशत तक की बचत की लागत दिखाई दे रही है।

Jupiter Money में इंजीनियरिंग के वाइस प्रेसिडेंट जयेश सिधवानी ने कहा, "Coralogix हमें अत्यधिक कस्टमाइज़्ड सीएमआर समाधान देता है, जो हमारे फिनटेक पर्यावरण की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करता है।"

कंपनी के अनुसार, नया लॉन्च किया गया एनालिटिक्स सॉल्यूशन ग्राहकों को डेटा वॉल्यूम के बजाय केवल वॉल्यूम पर प्राथमिकता के अनुसार भुगतान करने की अनुमति देता है। फर्म ने कहा कि एलिटिक्स सर्च इंजन को फिर से इंजीनियरिंग करके, Coralogix स्टोरेज के उपयोग के बिना प्रश्नों, अलर्ट्स और इसकी एमएल क्षमताओं की पेशकश करने में सक्षम है।

Postman के चीफ़ सॉफ्टवेयर आर्किटेक्ट शमासिस भट्टाचार्य ने कहा, "एक संगठन के रूप में जो 10 मिलियन यूजर्स को पूरा करता है, Coralogix ने हमारे त्वरित विकास को मूल रूप से पूरा करने के लिए बढ़ाया है और अपने ग्राहकों की जरूरतों पर अत्यधिक ध्यान केंद्रित किया है।" ALSO READ [फंडिंग अलर्ट] मुबाडाला ने रिलायंस रिटेल में 1.4 प्रतिशत हिस्सेदारी 6,247.5 करोड़ रुपये में खरीदी

