[स्टार्टअप भारत] मिलिए स्कूल ड्रॉपआउट असलम सोलंकी से जो बना रहे हैं एडोब फोटोशॉप का मेड इन इंडिया अल्टरनेटिव

गुजरात की गरबा राजधानी राजकोट में, असलम सोलंकी वह कर रहे हैं जो सबसे अधिक भारतीय उद्यमियों का उद्देश्य है: स्थानीय सोच के साथ वैश्विक चीजें बनाना। डिजिटल डिजाइनरों द्वारा सामना किए जाने वाले मुद्दों को हल करने की दृष्टि के साथ, चाहे वह फोटोग्राफर, एल्बम डिजाइनर और ग्राफिक डिजाइनर हो, असलम ने स्वचालित डिजाइन समाधान तैयार किए हैं।

पेरेंट कंपनी InsideLogic Software के प्रोडक्ट में Album Sense, Visual Sense और जल्द ही लॉन्च होने वाली Photo Sense शामिल हैं।

Industry Arc के अनुसार, ग्लोबल फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट की साइज 2025 तक $ 372.5 मिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। 2020 और 2025 के बीच बाजार 3.7 प्रतिशत के सीएजीआर से बढ़ने का अनुमान है। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर मार्केट को लीड Adobe Photoshop द्वारा किया जाता है जिसके बाद Zoner, Serif, MacPhun, और Corel सहित अन्य सॉफ्टवेयर काम में आते हैं। असलम का दावा है, “हमारा प्रोडक्ट एडोब फोटोशॉप का अप्रत्यक्ष प्रतियोगी हैं। और यह फास्ट हैं, बेहतर और सस्ता हैं।“ असलम सोलंकी, InsideLogic Software के फाउंडर | फोटो साभार: TeamInsideLogic कैसे हुई शुरूआत असलम भाई, जैसा कि आमतौर पर लोग उन्हें संबोधित करते हैं, को अपने परिवार की आर्थिक तंगी के कारण कक्षा 9 में स्कूल से बाहर कर दिया गया। असलम ने योरस्टोरी को बताया, "मुझे आगे बढ़के जो करना था, उसके लिये ग्रेजुएशन करना बेमतलब था।" नौ से पांच की नौकरी करना कभी भी असलम की योजना नहीं थी। वह अपना खुद का उद्यम बनाना चाहते थे। स्कूल से बाहर निकलकर, कुछ दूसरे काम करने के बाद, असलम को मार्केटिंग में दिलचस्पी हुई। उन्होंने कुछ बी-स्कूल की पाठ्यपुस्तकें उठाईं, खुद को क्या करना चाहिए और क्या नहीं से रूबरू कराया और मार्केटिंग की नौकरी की तलाश में चले गए।

90 के दशक के अंत में, असलम ने इंडिविजुअल डिजिटल बैकग्राउंड डिजाइनर्स के लिए काम किया, जिससे उन्हें राजकोट में स्टूडियो को अपनी सीडी बेचने में मदद मिली। इस तरह की एक सेल्स मीटिंग के दौरान, एक एल्बम डिजाइनर ने कहा: "मनुष्य चाँद पर पहुँच गया है लेकिन अभी भी डिजाइनिंग में कोई ऑटोमैशन नहीं है।"

इस बात ने असलम को सोचने पर मजबूर कर दिया।

2000 में, उन्होंने एक ऑटोमैटेड एल्बम डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर बनाने का काम शुरू किया। 2016 में, उन्होंने InsideLogic Software को इनकॉर्पोरेट किया और सॉफ्टवेयर Album Sense लॉन्च किया।

बाद में, असलम इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स के साथ इस 15-सदस्यीय स्टार्टअप का हिस्सा बनने के लिए दौड़ पड़े। राजू जयानी बिजनेस डेवलपमेंट का प्रबंधन करते हैं, हिरेन जोशी बिजनेस एंड चैनल डेवलपमेंट के लिए ज़िम्मेदार है, योगेश वच्छानी टेक हेड हैं, मुंजाल सोलंकी सेल्स टीम के प्रमुख हैं और सरफ़राज़ मुंशी रिटेल सेल्स एंड फ़ाइनेंस का प्रबंधन करते हैं। Infographic: YS Design ALSO READ ये थी पहली पेटीएम क्यूआर कोड इनेब्ल्ड दुकान, सीईओ विजय शेखर शर्मा ने शेयर की तस्वीर मैन्यूअल प्रोसेस को ऑटोमेट करना एल्बम डिजाइनिंग एक बोझिल प्रक्रिया है। एक औसत फोटो एल्बम में लगभग 300 तस्वीरें होती हैं जो 60 पेज तक फिट होती हैं। पूरी प्रक्रिया में फोटोग्राफर या एल्बम डिजाइनरों को दो दिनों का समय लग जाता है, अगर वे अत्यधिक कुशल हैं, और अगर वे इसमें नए हैं तो समय ज्यादा लग सकता है।

असलम ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस-बेस्ड एल्बम डिजाइनिंग पोर्टल, Album Sense बनाया है, जो लगभग तुरंत एल्बम बनाता है। इसके अतिरिक्त, यह स्वचालित रूप से चित्रों को सही करता है और स्मार्ट कटिंग टूल के साथ आता है। असलम कहते हैं, "एल्बम सेंस पूरी प्रक्रिया को स्वचालित करके लाखों लोगों का समय बचाने में मदद करता है।" इनसाइडलॉजिक सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रोडक्ट, Visual Sense उन एसएमबी को लक्षित कर रहा है जो अपने ब्रांड का निर्माण ऑनलाइन करना चाहते हैं। विजुअल सेंस AI-बेस्ड स्वचालित ब्रांडिंग और सोशल मीडिया डिज़ाइन टूल है। यह रेडी-टू-यूज़ डिज़ाइन प्रदान करता है। व्यवसायों को केवल अपने लोगो, कलर स्कीम स्पेशिफिकेशन और अन्य प्रमुख विवरणों को जोड़ना होगा। सॉफ्टवेयर इन सभी विवरणों को याद रखता है और इन विशिष्टताओं के आधार पर ब्रांडिंग और मार्केटिंग डिजाइन बनाने में मदद करता है।

तीसरा प्रोडक्ट, Photo Sense, जिसे टीम ने अक्टूबर के अंत तक लॉन्च करने की योजना बनाई है, एक AI-बेस्ड इमेज एडिटिंग और डिजाइनिंग सॉफ्टवेयर है जो 112 फीचर्स से भरा हुआ है। इनसाइडलॉजिक सॉफ्टवेयर की टीम | इमेज सोर्स: InsideLogic's Facebook page ALSO READ डिजिटल वेलनेस स्टार्टअप HealthifyMe ने महामारी के बीच देखा विकास, जनवरी 2021 तक 150 करोड़ रुपये राजस्व का लक्ष्य द नंबर्स गेम सिंगल यूजर के लिए, Album Sense 5000 रुपये की एक बार की लागत के लिए उपलब्ध है। मल्टिपल-यूजर्स के उपयोग के लिए, लागत 7500 रुपये है। एल्बम सेंस 10,000 से अधिक पेड यूजर्स का दावा करता है।

असलम कहते हैं, “हम देश भर में आयोजित होने वाले व्यापार मेलों में भाग लेकर खुद को बढ़ावा दे रहे हैं। यह वह जगह है जहाँ हमने अपने पहले ग्राहकों का अधिग्रहण किया।”

Visual Sense तीन साल के असीमित डिजाइन डाउनलोड के लिए 1499 रुपये में उपलब्ध है।

इसके लॉन्च के बाद, Photo Sense पहले तीन वर्षों के लिए मुफ्त उपलब्ध होगा। यदि वे एडवांस्ड डिज़ाइनिंग टेम्प्लेट का उपयोग करना चाहते हैं, तो यूजर्स को इन-ऐप खरीदारी करने की आवश्यकता होती है। हालांकि, ऑटोमैटिक एल्बम डिजाइनिंग पोर्टल के बिना, एडवांस्ड फीचर्स, अब तक उपयोग करने के लिए फ्री होंगी।

असलम बताते हैं, "समान सुविधाओं के साथ बाजार में उपलब्ध उत्पादों की कीमत कम से कम 1500 रुपये प्रति माह है।" पहले तीन वर्षों के बाद, SaaS मॉडल में फोटो सेंस उपलब्ध होगा; टीम वार्षिक सदस्यता शुल्क 786 रुपये रखने की योजना बना रही है। इनसाइडलॉजिक सॉफ्टवेयर की कोर टीम | इमेज सोर्स: InsideLogic बूटस्ट्रैप्ड कंपनी के अनुसार, कस्टमर बेस साल दर साल 20 प्रतिशत बढ़ रहा है। इनसाइडलॉजिक के लिए पिछले साल का रेवेन्यू 20 लाख रुपये था। यह 2022 तक 2 करोड़ रुपये तक बढ़ने की उम्मीद कर रहा है।

फाउंडर कहते हैं, "हमने कंपनी की ग्रोथ के लिये रेवेन्यू का 50 प्रतिशत फिर से निवेश किया है।" आगे जाकर, InsideLogic Software ने वैश्विक बाजार में विस्तार करने के लिए धन जुटाने की योजना बनाई है। असलम कहते हैं, ''हम इमेज एडिटिंग और डिजाइनिंग में भारतीय प्रोडक्ट को विश्व में अग्रणी बनाना चाहते हैं।" ALSO READ जानें क्यों पति-पत्नी की इस जोड़ी ने महामारी के दौरान शुरू किया हेल्थ फूड स्टार्टअप?

Edited by रविकांत पारीक

