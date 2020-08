[फंडिंग अलर्ट] टिकटॉक की प्रतिद्वंद्वी ऐप चिंगारी ने सीड फंडिंग में जुटाया 1.3 मिलियन डॉलर का निवेश

कंपनी ने कहा कि उत्पाद विकास में तेजी लाने के लिए मंच पर अधिक टैलेंट को जोड़ने और उपभोक्ता को केंद्रित करने समेत अन्य लक्ष्य के लिए फंडिंग का उपयोग किया जाएगा। टिकटॉक सहित 59 चीनी ऐप पर सरकार के प्रतिबंध के बाद आने वाली स्वदेशी शॉर्ट वीडियो-शेयरिंग ऐप चिंगारी ने एक सीड राउंड में 1.3 डॉलर मिलियन का फंड जुटाया है।

दौर का नेतृत्व वेंचर कैपिटलिस्ट ने किया था, जिनमें एंजेलिस्ट इंडिया, उत्सव सोमानी की आईसीड, विलेज ग्लोबल, लॉगएक्स वेंचर्स और नाउफ्लोट्स के जसमिंदर सिंह गुलाटी शामिल थे।

कंपनी ने कहा कि उत्पाद विकास में तेजी लाने के लिए, मंच को रैंप पर उतारने के लिए अधिक टैलेंट को साथ जोड़ने और ऐप को अधिक आकर्षक और उपभोक्ता केंद्रित बनाने के लिए और एक सहज लघु वीडियो मनोरंजन अनुभव प्रदान करके एक बड़े उपभोक्ता आधार को संलग्न करने के लिए फंडिंग का उपयोग किया जाएगा।

चिंगारी ऐप के सह-संस्थापक और सीईओ सुमित घोष ने कहा, "हम एंजेलिस्ट इंडिया, उत्सव सोमानी की आईसीड, विलेज ग्लोबल और इसके अद्भुत नेटवर्क के उद्यमियों और वैश्विक नेताओं, लॉगएक्स वेंचर्स और प्रतिष्ठित एंजल निवेशकों का साथ पाकर हैं।" उन्होंने कहा, "हमें खुशी है कि निवेशकों ने हमारी दूरदर्शिता को देखा और चिंगारी यात्रा में शामिल होने का विकल्प चुना।"

चिंगारी, जिसके पास 25 मिलियन मजबूत यूजर बेस है और तीन मिलियन से अधिक दैनिक सक्रिय यूजर्स हैं, हाल ही में 20 लाख रुपये की पुरस्कार राशि के साथ "आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज" की "सामाजिक" श्रेणी में शीर्ष विजेता के रूप में उभरा है। उसी श्रेणी के विजेताओं में ट्विटर वैकल्पिक कू ऐप भी था।

जून में 59 चीनी ऐप पर भारत सरकार के प्रतिबंध के बाद देश ‘मेड-इन-इंडिया’ उत्पादों और सेवाओं की लहर से बह रहा है।

पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 4 जुलाई को शुरू किए गए आत्मनिर्भर भारत ऐप इनोवेशन चैलेंज का उद्देश्य उन सर्वश्रेष्ठ भारतीय ऐप की पहचान करना था जो पहले से ही नागरिकों द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं और अपनी-अपनी श्रेणियों में विश्व स्तर के ऐप्स को स्केल करने और बनने की क्षमता रखते हैं।

ऐप इनोवेशन पहल ने देश भर के टेक उद्यमियों और स्टार्टअप्स से लगभग 7,000 प्रविष्टियां प्राप्त कीं और एक दिन के LIVE हैकथॉन के बाद नौ श्रेणियों में 24 विजेताओं को देखा।

