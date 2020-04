[फंडिंग अलर्ट] टू-व्हीलर मार्केटप्लेस क्रेडआर ने स्ट्राइड वेंचर्स से जुटाई अघोषित राशि

मुंबई स्थित इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने स्ट्राइड वेंचर्स से डेब्ट (ऋण) के रूप में अनडिस्क्लोज्ड फंडिंग (अघोषित राशि) जुटाई है। स्टार्टअप इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिलों के लिए एक कंज्यूमर ब्रांड क्रेडआर (CredR) का मालिक है और उसका संचालन करता है। स्टार्टअप ने कहा कि वह इस फंडिंग का उपयोग ऑटोमोबाइल्स की खरीद के लिए करेगा। सांकेतिक चित्र (फोटो क्रेडिट: YourStory design cell) स्ट्राइड वेंचर्स के मैनेजिंग पार्टनर, इशप्रीत गांधी ने कहा, "भारत दुनिया का सबसे बड़ा दोपहिया बाजार है। क्रेडेंशियल टेक्नोलॉजी सक्षम समाधानों का लाभ उठाते हुए बाजार में बड़ी क्षमता के साथ दोहन कर रहा है। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि गुणवत्ता से समझौता किए बिना पारदर्शिता और सामर्थ्य सुनिश्चित करके, वे उपभोक्ताओं का विश्वास बढ़ा रहे हैं।”

2015 में स्थापित, क्रेडआर के पास एक ऐसेट लाइट ऑनलाइन-टू-ऑफलाइन डिस्ट्रीब्यूशन मॉडल है, जो कि फ्रैंचाइजी मॉडल के माध्यम से पुणे, बेंगलुरु, दिल्ली एनसीआर, जयपुर, कोटा और हैदराबाद जैसे प्रमुख शहरों में 45 से अधिक शोरूमों में फैला है। जहां इसका ऑनलाइन चैनल जागरूकता बढ़ाने, रुचि पैदा करने और एक मजबूत ब्रांड बनाने के लिए क्रेडेंशियल इंटरनेट यूजर बेस का लाभ उठाने में मदद करता है, वहीं शोरूम उपभोक्ता को एक मानकीकृत और पारदर्शी खरीद अनुभव प्रदान करते हैं। क्रेडआर ने कहा कि यह हीरो, होंडा, सुजुकी, टीवीएस, यामाहा, बजाज, हार्ले डेविडसन और रॉयल एनफील्ड के ओईएम शोरूमों पर एक्सचेंज प्रोग्राम करता है।

कंपनी ने रोहित बंसल, कुणाल बहल, के गणेश, समीर साहनी, देब और अमित अग्रवाल जैसों से अपना सीड राउंड जुटाया है। यह ओमिडयार नेटवर्क, एट रोड वेंचर्स, फिडेलिटी और मालिकाना निवेश शाखा, एंजेलिस्ट और ग्रोथस्टोरी जैसे संस्थानों द्वारा समर्थित है।

इनक्रेडिबल टेक्नोलॉजीज के सह-संस्थापक, निखिल जैन ने कहा, “हमने स्ट्राइड के रूप में एक उत्कृष्ट साझेदार पाया है, जिसका ऋण पारिस्थितिकी तंत्र (debt ecosystem) में गहरा जुड़ाव है और ऐसेट फाइनेंसिंग सेगमेंट में अनुभव हमें अपने व्यवसाय को बड़े पैमाने पर करने में मदद करेगा। किसी पारंपरिक ऋणदाता के रूप में नहीं बल्कि हम विशेष रूप से एक उद्यमी की तरह सोच के उनके दृष्टिकोण को पसंद करते हैं।”

दिल्ली स्थित स्ट्राइड वेंचर्स ग्रोथ-स्टेज स्टार्टअप को डेब्ट सलूशन प्रदान करने पर केंद्रित है। इसने पहले स्टेलप्प्स टेक्नोलॉजीज (Stellapps Technologies) में अपने पहले निवेश की घोषणा की थी और साथ ही नवंबर 2019 में अपने पहले फंड को हासिल करने के करीब था।

