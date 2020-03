सरकारी नौकरियां 2020: इस हफ्ते इन सरकारी पदों पर निकली हैं नौकरियां, देखें विस्तृत जानकारी

देशभर से हाल ही में जारी की गई शीर्ष सरकारी नौकरियों के लिए रिक्तियां यहां अपडेट की गई हैं। अपनी योग्यता के अनुसार नवीनतम और आगामी सरकारी नौकरी 2020, रोजगार समाचार, वर्तमान रिक्ति विवरण, वेतन, नौकरी की जानकारी प्राप्त कर उनके अनुसार आप आवेदन कर सकते हैं।





1. भारत संचार निगम लिमिटेड (BSNL) भर्ती

भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपरेंटिस वेकेंसी के लिए 100 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 12 मार्च, 2020





वेतनमान : रुपये 3542 – 4984/– (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : Diploma in Engineering or technology granted by a State Council or Board of Technical Education established by a State Government in relevant discipline. Degree in Engineering or Technology granted by a Statutory University in relevant discipline.





आयु सीमा : शिक्षुता नियमों के अनुसार।





चयन प्रक्रिया : चयन साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : कोई आवेदन शुल्क नहीं है।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।





2. राजस्थान होम गार्ड भर्ती

राजस्थान पुलिस ने होम गार्ड की भर्ती के लिए 2500 पदों पर ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 06 मई, 2020





वेतनमान : रुपये 693/– (प्रति दिन)





शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त बोर्ड से 8 वीं कक्षा पास।





आयु सीमा : 18 से 35 वर्ष (01.04.2020 को)





चयन प्रक्रिया : चयन फिजिकल टेस्ट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : निर्दिष्ट नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









3. पंजाब शिक्षक भर्ती

पंजाब सरकार ने 2102 मास्टर कैडर शिक्षकों की भर्ती के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।

अंतिम तिथि : 18 मार्च, 2020





वेतनमान : निर्दिष्ट नहीं।





शैक्षिक योग्यता : स्नातक, पीजी, बी.एड., बी.एससी. या किसी स्थापित संस्थान या संस्थान से न्यूनतम कुल अंकों के साथ इसकी समकक्ष योग्यता।





आयु सीमा : आयु वास्तव में 01.01.2020 के अनुसार 18 से 37 वर्ष के बीच होनी चाहिए।





चयन प्रक्रिया : अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए पंजाब शिक्षा बोर्ड के नौकरी वेब पेज पर लॉग इन करें।





आवेदन शुल्क : UR समूह के लिए 1000 रुपये और आरक्षित समूह के लिए 500 रुपये।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









4. बिहार में एएनएम की वैकेंसी

बिहार में स्टेट हेल्थ सोसाइटी ने 865 ANM पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 30 मार्च, 2020





वेतनमान : रुपये 11500/– (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त ANM प्रशिक्षण संस्थान से सहायक नर्स मिडवाइफरी (ANM) प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में डिप्लोमा (2 वर्ष Full Time) और बिहार नर्स पंजीकरण परिषद से उम्मीदवारों का पंजीकरण।





आयु सीमा : पुरुष के लिए 18 से 37 वर्ष और महिला के लिए 18 से 40 वर्ष (आयु की गणना 01/01/2020 के आधार पर की जाएगी)





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन शॉर्ट-लिस्टिंग और मेरिट पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : UR / EWS / BC / MBC उम्मीदवारों के लिए रुपये 500/– और एससी / एसटी / महिला उम्मीदवार के लिए 250/– रुपये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









5. बिहार पुलिस एएसआई स्टेनो भर्ती

बिहार पुलिस ने एएसआई स्टेनो भर्ती के लिए कुल 133 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 30 मार्च, 2020





वेतनमान : रुपये 29200 – 92300/– Level - 5 (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : इसकी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट देखें।





आयु सीमा : आयु की गणना 01.01.2020 को, आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। ऊपरी आयु 25 वर्ष है। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु 30 वर्ष, श्रेणी के आधार पर रखी गई है।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा और कौशल परीक्षा पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : आवेदकों को 700 रुपये का शुल्क देना होगा। आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए शुल्क 400 रुपये है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या ई-चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









6. कर्मचारी चयन आयोग (SSC) भर्ती

SSC द्वारा विभिन्न रिक्तियों के लिए 1355 पदों पर सीधी भर्ती होने जा रही है, आप एसएससी ऑनलाइन फॉर्म के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।





अंतिम तिथि : 20 मार्च, 2020





वेतनमान : Level 1 से 7 (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में किसी भी स्ट्रीम में स्नातक की डिग्री।





आयु सीमा : 01.01.2020 को 18 से 25, 27, 30 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : इच्छुक उम्मीदवारों को चयन प्रक्रिया से गुजरना होगा जिसमें लिखित परीक्षा, शारीरिक दक्षता परीक्षा, कौशल परीक्षण, चिकित्सा परीक्षा, मेरिट सूची और साक्षात्कार शामिल हैं।





आवेदन शुल्क : जनरल / ओबीसी के लिए 100/– रुपये BHIM UPI, मास्टरकार्ड, मेस्ट्रो, RuPay क्रेडिट या डेबिट कार्ड या SBI शाखाओं में SBI चालान का उपयोग करके या नेट बैंकिंग के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें, एससी / एसटी / महिलाओं / ईएसएम के लिए कोई शुल्क नहीं।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









7. महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग (MPSC) भर्ती

महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग ने PSI, ASO और STI की भर्ती के लिए 806 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 19 मार्च, 2020





वेतनमान : रुपये 38600 – 121300/–





शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक।





आयु सीमा : 01.06.2020 के अनुसार 18 से 43 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : चयन प्रारंभिक लिखित परीक्षा, मुख्य परीक्षा और व्यक्तिगत साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : अनारक्षित उम्मीदवारों के लिए 374/– और आरक्षित उम्मीदवारों के लिए 274/– रुपये डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









8. उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (UKSSC) भर्ती

उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने पशुधन प्रसार अधिकारी और इंस्पेक्टर के लिए कुल 149 पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 31 मार्च, 2020





वेतनमान : रुपये 19900 – 112400/–





शैक्षिक योग्यता : मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान / कृषि / पशुपालन में स्नातक। मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं परीक्षा पास कृषि या विज्ञान स्ट्रीम के साथ। मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बी.एससी. जीव विज्ञान / कृषि के रूप में।





आयु सीमा : 01.07.2019 को 18 से 42 वर्ष।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : सामान्य / ओबीसी और EWS के लिए 300/– और उत्तराखंड के एससी / एसटी / PWD उम्मीदवार के लिए 150/– रुपये नेट बैंकिंग / डेबिट कार्ड / क्रेडिट कार्ड या चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।









9. पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च (PGIMER) चंडीगढ़ भर्ती

पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, चंडीगढ़ ने फैकल्टी वेकेंसी और विभिन्न रिक्तियों पर 121 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं।





अंतिम तिथि : 19 मार्च, 2020





वेतनमान : Level 12 – Level 13A2





शैक्षिक योग्यता : प्रासंगिक विषय में M.Ch, DM, M.Sc, MD, MS, Ph.D में MBBS और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री।





आयु सीमा : 27.03.2020 को 58 साल।





चयन प्रक्रिया : चयन लिखित परीक्षा / साक्षात्कार पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : एससी / एसटी उम्मीदवारों के लिए 500/– एसबीआई चालान के माध्यम से परीक्षा शुल्क का भुगतान करें। अन्य सभी के लिए 1000/– रुपये, PWD के लिए कोई शुल्क नहीं।





आवेदन कैसे करें : इच्छुक उम्मीदवार निर्धारित आवेदन पत्र और सभी संबंधित दस्तावेजों को पंजीकृत डाक या स्पीड पोस्ट या व्यक्तिगत रूप से केवल Administrative Officer (Recruitment Cell), PGIMER, Sector-12, Chandigarh 160012 भेज सकते हैं।





महत्वपूर्ण लिंक : एप्लिकेशन फॉर्म डाउनलोड करने के लिये यहां क्लिक करें।









10. ​​हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड (HPTDC) भर्ती

​​हिमाचल प्रदेश पर्यटन विकास निगम लिमिटेड ने जूनियर इंजीनियर (सिविल) के 6 पदों और Commi-IV (Traditional Cook of Himachali cuisine) के 10 पदों के लिए आवेदन मांगे हैं।





अंतिम तिथि : 16 मार्च, 2020





वेतनमान : रुपये 7810 – 14100/– (प्रति माह)





शैक्षिक योग्यता : JE - सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा कम से कम तीन साल की अवधि में सिविल इंजीनियरिंग या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसके समकक्ष या केंद्रीय / एचपी द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से। Commi-IV - 10 वीं पास।





आयु सीमा : 18 से 45 साल (आयु की गणना 16.03.2020 के आधार पर की जाएगी)





चयन प्रक्रिया : उम्मीदवारों का चयन लिखित परीक्षा पर आधारित होगा।





आवेदन शुल्क : जनरल उम्मीदवारों के लिए 1000/– और ओबीसी / एसटी / एससी श्रेणियों के लिए 500/– रुपये बैंक डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से आवेदन शुल्क का भुगतान करें।





महत्वपूर्ण लिंक : ऑनलाइन आवेदन करने के लिये यहां क्लिक करें।