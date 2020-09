इंटरव्यू: ग्रैमी पुरस्कार विजेता वायलिनिस्ट मनोज जॉर्ज लेकर आ रहे हैं अपना 10 वां स्टूडियो एल्बम 'Enlightened Sunrise'

मनोज जॉर्ज एक भारतीय वायलिन वादक और एक अद्वितीय इंडो-वेस्टर्न शैली के संगीतकार हैं।





त्रिशूर में जन्मे, वह उस्ताद हैं, जब उनके क्राफ्ट की बात आती है, और जब संगीत की बात आती है, तो वह प्रयोग करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं, इस प्रक्रिया में कुछ नया सीखते हैं और हर दिन बढ़ते हैं।





वह कंडक्टर, स्ट्रिंग अरेंजर, वायलिन वादक और कोरल अरेंजर के रूप में 2015 में आए एल्बम 'Winds of Samsara’ का हिस्सा थे, जिसने 'Best New Age album’ एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था जिसमें उन्होंने निर्माता और संगीतकार रिकी केज (Ricky Kej) के साथ काम किया था।





अपने करियर के दौरान उन्होंने दुनिया भर में 3000 से अधिक संगीत कार्यक्रमों में प्रदर्शन किया, और 'Breathe Life for Healthy People- Healthy Planet' के भाग के रूप में संयुक्त राष्ट्र में प्रदर्शन करने वाले पहले भारतीय वायलिन वादक थे, जो जिनेवा में आयोजित डब्ल्यूएचओ (विश्व स्वास्थ्य संगठन) का वायु प्रदूषण और स्वास्थ्य पर पहला वैश्विक सम्मेलन था।

पुरस्कार विजेता भारतीय वायलिन वादक और संगीतकार मनोज जॉर्ज

2015 में तिरुवनंतपुरम में संगीत में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए उन्हें केरल के मुख्यमंत्री द्वारा सम्मानित किया गया था।





अपनी एकल रचनाओं और पूर्ण संगीत एल्बमों के अलावा, उन्होंने कन्नड़ और मलयालम की लोकप्रिय फिल्मों जैसे - 'अथमेइया', 'उर्वी’, 'वाडयार', 'खाराकाश्रंगल' आदि के लिए गीतों पर काम किया है।





वह 2009 में 'मनोज जॉर्ज स्कूल ऑफ म्यूजिक' नामक बैंगलोर में एक संगीत विद्यालय के गौरवशाली संस्थापक हैं और वे लोकप्रिय विश्व फ्यूजन बैंड 'ManojGeorge4Strings' के फाउंडर हैं।





हाल ही में लॉकडाउन के बीच, पुरस्कार विजेता वायलिन वादक अपनी रचनात्मकता को प्रवाहित करने की अनुमति दे रहे हैं और उन्होंने अपना 10 वां स्टूडियो एल्बम बनाया जिसका नाम 'Enlightened Sunrise’ है। पहले ट्रैक को 6 सितंबर को रिलीज करने के लिए निर्धारित किया गया था और बाकी गाने बाद के हफ्तों में रिलीज़ किए जाएंगे।





योरस्टोरी के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में, भारतीय वायलिनिस्ट मनोज जॉर्ज ने अपने नए एल्बम 'Enlightened Sunrise', नई ऑनलाइन पहल 'Positive Vibes' और अपनी किताब 'My Journey with the Violin-Volume 1' के बारे में बात की।

YS: केरल जो कि अपनी समृद्ध संस्कृति के लिए जाना जाता है, में बढ़ते हुए, क्या आप छोटी उम्र से ही संगीत के संपर्क में थे?

MG: मैं केरल के त्रिशूर शहर से हूं जो केरल की सांस्कृतिक राजधानी है, जहां अक्सर कई सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। इसने वास्तव में मुझे बचपन में कला और संस्कृति से अवगत कराया।





यह सब मेरे लिए चर्च में गाना बजाने वालों को देखते हुए शुरू हुआ। मैं हमेशा गाना बजाने वालों द्वारा बनाए गए मधुर संगीत से रोमांचित था, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि यह एक वायलिन से था। मैं इस इंस्ट्रूमेंट को बहुत निहारने लगा।





मंत्रमुग्ध करने वाली ध्वनि ने मुझे हर समय अपनी ओर आकर्षित किया, और मुझमें इंस्ट्रूमेंट सीखने की इच्छी लगातार बढ़ती गई। मैंने 13 साल की उम्र में इसे बजाना शुरू कर दिया।

YS: हमें इस बारे में बताएं कि आपने वायलिन पहली बार कैसे बजाया और फुलटाइम प्रोफेशनल प्लेयर बनने का फैसला कैसे किया?

MG: एक वायलिन वादक के रूप में मेरे पेशे का चयन, वास्तव में, एक बहुत कठिन निर्णय था।





अपने कॉलेज के दिनों के दौरान, मैं कॉलेज के उत्सवों और अन्य कार्यक्रमों में बजाता था, कई पुरस्कार मिले थे और येसुदास, केएस चित्रा आदि जैसे दिग्गज मलयालम गायकों के साथ वायलिन बजाने का अवसर मिला।

हालाँकि, मैंने पश्चिमी शास्त्रीय संगीत सीखने की लालसा की और स्नातक के बाद मैंने उसी को आगे बढ़ाने के लिए पांडिचेरी जाने का फैसला किया। बाद में मैं बेंगलुरु चला गया, जहाँ मैंने तब तक सीखना जारी रखा जब तक मैंने लंदन के ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ़ म्यूज़िक से वायलिन में LTCL पूरा नहीं कर लिया।





इस दौरान, मुझे भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा मानव संसाधन और संस्कृति मंत्रालय से छात्रवृत्ति प्रदान की गई। पश्चिमी संगीत सीखने और विश्व क्लासिक्स में गहराई से जाने की मेरी इच्छा ने मुझे वायलिन लेने के लिए प्रेरित किया।

मनोज जॉर्ज ने 13 साल की उम्र में वायलिन सीखना और बजाना शुरू कर दिया था।

YS: आपके शुरुआती पसंदीदा कलाकारों में से कौन थे, और वे अब कौन हैं (अन्य संगीतकार, गायक, बैंड, कलाकार, लेखक, गीतकार, संगीतकार?)

MG: मैंने हमेशा "मोजार्ट (Mozart), बीथोवेन (Beethoven) और अन्य विश्व स्तरीय संगीतकारों" की रचनाओं का आनंद लिया। जब मैंने विएना का दौरा किया, तो उनके अद्भुत काम ने मुझे बहुत अधिक प्रभावित किया।





मैं हमेशा नई रचनाएँ बनाना चाहता था जिसमें भारतीय और पश्चिमी क्लासिक्स का मिश्रण शामिल हो। और मैंने इसे अपनी संगीत यात्रा में एक अभिन्न अंग बना लिया।





मुझे फिलोमेना थुम्बोचेट्टी, गैलिना हेफेट्ज और अरविंद संतन आदि जैसे दिग्गजों से वायलिन सीखने का सौभाग्य मिला और मैं एल सुब्रमण्यम, स्टीफन ग्रेनेल्ली, जीन ल्यूक पोंटी, जॉन मैक्लाफलिन, और यन्नी जैसे प्रसिद्ध संगीतकारों से प्रेरित रहा।





मैं अब भी हर तरह का संगीत सुनता हूं।





YS: क्या आप हमें किसी ऐसी परफॉर्मेंस के बारे में बता सकते हैं जिसे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं?

MG: मैंने दुनिया भर में 3000 से अधिक संगीत कार्यक्रम और परफॉर्मेंस किए हैं। और ये सब बड़े चाव से किया गया था। मुझे दुनिया भर के कई संगीतकारों के साथ सहयोग करने का मौका मिला, और वे सभी मेरे दिल के बहुत करीब हैं।





हालांकि, जब मुख्यमंत्री ने मुझसे तिरुवनंतपुरम में केरल सरकार के लिए परफॉर्म करने के लिए कहा, तो यह मेरे सबसे यादगार समारोहों में से एक था। इसमें दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कलाकार और मेरे बैंड के साथ 25 सदस्यीय स्ट्रिंग सेक्शन था। शुरू में मुझे लगा था कि बहुत सारे दर्शक नहीं होंगे, लेकिन बाद में महसूस किया कि लोग सभागार के बाहर से भी सुन रहे थे। सभागार जाम होने के कारण वे अंदर नहीं जा सके।





उस कॉन्सर्ट का सबसे अधिक जीवन बदलने वाला अनुभव दो लोगों को बचाने वाला था जो उस रात आत्महत्या करने जा रहे थे। इस संगीत समारोह को देखने के बाद, उन्होंने अपना निर्णय बदल दिया और अपनी जान नहीं लेने का फैसला किया।





YS: आप एल्बम 'Winds of Samsara' का हिस्सा थे। इस एल्बम पर काम करने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिली?

MG: मैं एल्बम 'Winds of Samsara' के लिए एक कंडक्टर, स्ट्रिंग अरेंजर, वायलिन वादक और कोरल अरेंजर था, जिसने 2015 में बेस्ट न्यू एज एल्बम के लिए ग्रैमी अवार्ड जीता था।





इसने मुझे Grammys में पहले भारतीय वायलिन वादक के रूप में पहचान दिलाई। मैं रिकी केज के साथ सहयोग कर रहा हूं और यह भी उस सहयोग का हिस्सा था।

YS: आप पहले भारतीय वायलिन वादक हैं, और नेशनल एकेडमी ऑफ रिकॉर्डिंग आर्ट्स एंड साइंसेज द्वारा मान्यता प्राप्त होने वाले पहले मलयाली हैं। यह सम्मान प्राप्त करना कैसा लगता है?

MG: यह किसी भी संगीतकार का सपना है और यह मेरे जीवन में सबसे अच्छे क्षणों में से एक था। इसने मुझे अपने संगीत पर अधिक जुनून से काम करने के लिए प्रेरित किया है।





इसके अलावा, मुझे लंदन के प्रसिद्ध Royal Philharmonic Orchestra and the Voxaphonic Choir के लिए आर्केस्ट्रा करने का भी मौका मिला। एक संगीतकार के रूप में, यह एक मील का पत्थर और एक सम्मान है।





मुझे रिकी केज और आईएलए पालीवाल द्वारा "वंदे मातरम" गीत के लिए कंपोज और ऑर्केस्ट्रेट करने में लगभग एक महीने का समय लगा।





सबसे प्रतिष्ठित Abbey Road Studios, लंदन में रिकॉर्डिंग एक अद्भुत अनुभव था।

मनोज जॉर्ज 2015 में आए एल्बम ‘Winds of Samsara’ का हिस्सा थे जिसने ग्रैमी अवार्ड समारोह में ‘बेस्ट न्यू एज एल्बम’ का अवार्ड जीता था

YS: हमें अपने बैंड ‘Manoj George 4 Strings’ और अपने संगीत स्कूल ‘Manoj George School of Music’ के बारे में बताएं। वर्तमान में वहां सीखाए जा रहे इंस्ट्रूमेंट्स कौनसे हैं?

MG: हमारा बैंड सिद्धांत हमारे दर्शकों के लिए 'आकर्षक, मनोरंजक, रोमांचक' संगीत बनाना है। दर्शकों के लिए अविस्मरणीय क्षण बनाने के अलावा, हम संगीत को भी बढ़ावा देते हैं और बैंड अपनी मूल रचनाओं और अन्य प्रसिद्ध रचनाओं को जोड़ता है जो सभी उम्र के प्रशंसकों का आनंद ले सकते हैं।





मेरे फ्यूजन बैंड "ManojGeorge4 strings" को 2009 में स्थापित किया गया था। बैंड के सदस्य कॉरपोरेट इवेंट्स, म्यूजिक फेस्टिवल, पब्लिक इवेंट्स और कॉलेज फेस्ट जैसे कई मौकों के लिए परफॉर्म करते हैं।





बैंड ने कई प्रसिद्ध संगीतकारों, चैम्बर ऑर्केस्ट्रा, दुनिया के विभिन्न हिस्सों के कलाकारों के साथ सहयोग किया है।





मैंने 2010 में बैंगलोर में अपना संगीत स्कूल शुरू किया, जहां हम वायलिन, गिटार, कीबोर्ड और पियानो सिखाते हैं। हम ऑनलाइन और कक्षा दोनों कक्षाएं लेते हैं। मेरे पास ऑस्ट्रेलिया से लेकर यूएसए तक दुनिया भर के छात्र हैं।





YS: हाल ही में लॉकडाउन में आपने अपने 10 वें स्टूडियो एल्बम ‘Enlightened Sunrise’ की रचना की। ये कब लॉन्च होगा और दर्शक इससे क्या उम्मीद कर सकते हैं?

MG: आइसोलेशन में, मेरी कल्पना की कोई सीमा नहीं थी। मैंने जीवन को अलग तरह से और सकारात्मकता के साथ देखने की कल्पना की, जिसके परिणामस्वरूप एल्बम, "Enlightened Sunrise" तैयार हुआ।





इस एल्बम में 7 ट्रैक हैं ...





पहला ट्रैक हाल ही में बीते 6 सितंबर को रिलीज़ किया जा चुका है और बाकी ट्रैक आगे के हफ्तों में रिलीज़ किए जाएंगे। ट्रैक लिस्ट इस प्रकार हैं:

Waves of New world - rise to revamp from the extraordinary moments

Vibes of Love – Smile and be happy with our precious life.

Divine Atma – Our Atma is our Guru, Feel the God in you.

Chase the dreams –Always chase our dreams, never give up

Sparkling Celebrations – Celebrate every moments of life- life should be celebrated

Spectrum of Chakravyuha – There are no shortcut to life, break invisible chakravyuha

Flames within – Find the fire and strength within you to fight the battle / Have a spiritual fire within

'Enlightened Sunrise' मनोज जॉर्ज का 10 वां स्टूडियो एल्बम है।

YS: आपने ‘My Journey with the Violin-Volume 1’ नामक पुस्तक लिखी है। क्या आप हमें इसके बारे में बता सकते हैं?

MG: "हजार मील की यात्रा महज एक कदम से शुरू होती है।" यह पुस्तक वायलिन बजाने की कला में एक मजबूत नींव बनाने के तरीके पर सटीक रूप से मेरे स्टेप-बाय-स्टेप दृष्टिकोण का वर्णन करती है।





जब मैंने सालों को गुजरते हुए देखा, तो मैंने खुद से पूछा,'मैं अगली पीढ़ी में को क्या योगदान देना चाहता हूं?’ मुझे एहसास हुआ कि मैं अपना ज्ञान बांटना चाहता था।





एक सरल और आसान तरीका "My Journey with Violin" में बताया गया है। यह पुस्तक शिक्षकों के साथ-साथ छात्रों को भी दिलचस्प तरीके से वायलिन सिखाने और सीखने में मदद करती है।

संदर्भ और अभ्यास के लिए मेरे YouTube चैनल पर पुस्तक के ऑडियो और ट्रैक उपलब्ध हैं। यह पुस्तक अमेज़न पर उपलब्ध है।

YS: आपका पसंदीदा अंतर्राष्ट्रीय वायलिन प्लेयर कौन है? ऐसी कौन सी डेस्टीनेशन है जहाँ आप जाना चाहते हैं।

MG: इत्ज़ाक पर्लमैन (Itzhak Perlman)। मैं भाग्यशाली था कि मैंने उन्हें इज़राइली फिलहारमोनिक ऑर्केस्ट्रा के साथ लाइव परफॉर्म करते देखा था और संगीत समारोह के बाद उनसे और कंडक्टर जुबिन मेहता से मिलना मेरे लिए अविस्मरणीय क्षण था।





हालांकि मैं दुनिया के विभिन्न हिस्सों में गया हूं, वियना मेरी पसंदीदा जगह है। मैं वियना सेंट्रल सिमेट्री (वीनर ज़ेंट्रेलफ्राइडहोफ़ - Wiener Zentralfriedhof) का दौरा करने का एक बिंदु बनाता हूं, जहां बीथोवेन, मोजार्ट, फ्रांज शूबर्ट और ब्राह्म जैसे दिग्गज दफन हैं।





YS: आप अपनी व्यक्तिगत संगीत शैली का वर्णन किस तरह करेंगे?

MG: इंडो-वेस्टर्न। हालाँकि मुझे संगीत की विभिन्न विधाओं को निभाना पसंद है, मेरे संगीत में भारतीय शैली का एक तत्व होगा।

मनोज जॉर्ज की नई किताब 'My Journey with Violin- Volume 1' अमेजन से खरीदी जा सकती है।

YS: आपने कन्नड़ और मलयालम दोनों लोकप्रिय फिल्मों, जैसे - 'अथमेइया', 'उर्वी’, 'वाडयार', 'खाराकाश्रंगल' आदि के साउंडट्रैक पर काम किया है। फिल्मों के लिए संगीत पर काम करना आपको कैसा लगता है?

MG: संगीत और बैकग्राउंड स्कोर कंपोज करना मेरी प्रमुख योग्यता है। मैं वास्तव में भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में अपनी प्रमुख ताकत का पता लगाने के लिए उत्सुक हूं, जबकि मैं अपना स्वतंत्र संगीत करना जारी रखता हूं।





मैंने जिन फिल्मों में काम किया है, उन्हें कई पुरस्कार मिले हैं। मैं अभी भी अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक वास्तविक अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं।





YS: आपके साथ सहयोग करने वाले सबसे अधिक संगीतकारों में से कौन हैं, और आप भविष्य में किसके साथ सहयोग करना पसंद करेंगे?

MG: मेरी अगली परियोजना में प्राग (Prague) का एक ऑर्केस्ट्रा और ऑस्ट्रिया के एक अद्भुत सोप्रानो (soprano) गायक, बारबरा शामिल हैं। मेरे पास पाइपलाइन में दो और परियोजनाएं हैं जहां अंतर्राष्ट्रीय संगीतकारों के साथ सहयोग की योजना है।





मुझे हरिहरन, लकी अली, शंकर महादेवन जैसे कई दिग्गजों के साथ काम करने का सौभाग्य मिला है। मैं ऑर्केस्ट्रा और संगीतकारों की विभिन्न शैलियों के साथ सहयोग करने के लिए भी उत्सुक हूं।

YS: कोविड-19 के कारण नई जीवनशैली के साथ कठिन समय बिता रहे प्रशंसकों और व्यक्तियों के लिए आपका क्या संदेश है?

MG: दुनिया पर प्रभाव बहुत बड़ा है और मुझे यकीन है कि हम सभी बदलावों से गुजर रहे हैं और यह अपरिहार्य है। लेकिन आप नई स्थिति में कैसे बढ़ते हैं यह महत्वपूर्ण है।





मैं केवल एक ही संदेश देना चाहूँगा। कभी हार नहीं मानें और हिम्मत नहीं हारें। मदद करने वाले हाथ हमेशा हमारे आसपास होते हैं।

YS: नए वायलिनिस्ट और संगीतकारों को आप क्या संदेश और सलाह देना चाहेंगे?

MG: बैंगलोर में मेरा एक संगीत विद्यालय है, और मैं पिछले 25 वर्षों से पढ़ा रहा हूं, नई पीढ़ी के छात्र संगीत सीखने के इच्छुक हैं। अभ्यास के बिना या कड़ी मेहनत के बिना संगीत के क्षेत्र में अच्छा करना बहुत मुश्किल है।





इसलिए, युवा संगीत प्रेमियों के लिए समर्पण, जुनून और अभ्यास मेरे तीन संदेश हैं। इसके अलावा, सभी प्रकार के संगीत सुनने के लिए खुले रहें।





YSW: लॉकडाउन के बीच आपकी सीरीज़ ‘Positive Vibes’ और अपने ऑनलाइन गिग्स के बारे में बताएं।

MG: उन शुरुआती दिनों के दौरान, मैंने महसूस किया कि लोग स्थिति और लॉकडाउन के बारे में भ्रमित थे और वे भविष्य के बारे में भी चिंतित थे। तब मैं चारों ओर कुछ सकारात्मकता साझा करने और संगीत के माध्यम से अपने जीवन को बदलने के लिए "पॉजिटिव वाइब्स" सीरीज़ के विचार के साथ आया हूं।





शुरुआती लॉकडाउन के चरण के दौरान मैंने हर दिन अपने 'पॉजिटिव वाइब्स' वीडियो रिकॉर्ड किए और उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिश किया।

मेरे सभी एसएम प्लेटफार्मों पर मेरे दर्शकों ने इसका आनंद लिया। उन्होंने मुझे पत्र लिखकर बताया कि कैसे इसने उनके जीवन को बदल दिया और उन्हें सकारात्मक और प्रेरित रखा। इसलिए, मैं सप्ताह में कम से कम एक बार 'पॉजिटिव वाइब्स' करता रहता हूं।





YS: एक प्रसिद्ध वायलिन वादक होने के अलावा, आप एक उत्साही परोपकारी व्यक्ति हैं। आपके द्वारा समर्थित संगठन कौनसे हैं?

MG: मैं "लिटिल फ्लावर चैरिटेबल सोसाइटी" का संरक्षक हूं, जो उन परिवारों का समर्थन करता है जिन्होंने उनका भरण-पोषण करने वालों को खो दिया है। इसके अलावा, मैं दुनिया भर में विभिन्न धर्मार्थ संगठनों का समर्थन करने के लिए कई धन उगाहने वाले कार्यक्रमों के लिए परफॉर्म करता हूं। मेरे आधे संगीत कार्यक्रम मुख्य रूप से दान के लिए हैं।





YS: जब आप संगीत नहीं बजाते हैं, तो सप्ताहांत में सबसे ज्यादा क्या करने का आनंद लेते हैं?

MG: मुझे प्रकृति से प्यार है। मैं सोचता था कि अगर मैं संगीतकार नहीं होता, तो मैं एक किसान होता। मुझे यात्रा करना पसंद है, और मैं कई अलग-अलग जगहों पर यात्रा करता हूं, अपनी आँखें बंद करता हूं और प्रकृति का संगीत सुनता हूं। यह सबसे आकर्षक एहसास है।





(फोटो साभार: मनोज जॉर्ज)