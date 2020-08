मिलिए फिल्ममेकर चैतन्य तम्हाणे से, जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल के लिए दूसरी बार तैयार है अपनी नई फिल्म ‘The Disciple’ के साथ

फिल्म निर्माता चैतन्य तम्हाणे ने इसे फिर से किया है। 2014 में उनकी पहली फिल्म 'कोर्ट' ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाई और लायन ऑफ द फ्यूचर अवार्ड जीता- उनकी नई फिल्म 'The Disciple' फिर से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर धूम मचाने के लिए तैयार है।

यह सितंबर में फेस्टिवल की मुख्य प्रतियोगिता में प्रतिष्ठित गोल्डन लायन के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। (इससे पहले, यह टोरंटो फिल्म समारोह 2020 में आधिकारिक चयनों में से एक था।) भारतीय फिल्म निर्माता चैतन्य तम्हाणे समाज की अक्सर अनदेखी की गई सच्चाइयों को चित्रित करने के लिए कल्पना, जुनून और कठोरता का मिश्रण करने वाले तम्हाणे स्वाभाविक रूप से रोमांचित हैं। यह देखते हुए कि वह "फिल्म के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का अध्ययन कर रहे है" और इस विषय के साथ काफी "जुनूनी" थे, यह मान्यता उतनी ही बड़ी है जितनी किसी फिल्म निर्माता को मिल सकती है।

योरस्टोरी के साथ एक स्पेशल इंटरव्यू में, तम्हाणे ने 'The Disciple' के पीछे प्रेरणाओं के बारे में बात की, 2009 में डेनमार्क में 'Grey Elephants'' के साथ उनकी समानताएं, मैक्सिकन फिल्म निर्माता अल्फोंस क्वारोन के साथ उनका कार्यकाल, उनके दीर्घकालिक रचनात्मक सहयोगी, विवेक गोम्बर (जिन्होंने उनकी दोनों फिल्मों का निर्माण किया है), और वह अपने सिनेमा के माध्यम से दर्शकों से संवाद करना चाहते है।

योरस्टोरी (YS): हमें बताएं कि फिल्म निर्माण के लिए आपका जुनून कैसे शुरू हुआ। क्या आप हमेशा से ही सिनेमाई ब्रह्मांड का हिस्सा बनना चाहते थे? चैतन्य तम्हाणे (CT): मुझे हमेशा से कहानियां सुनाने का शौक रहा है और मैं हमेशा से एक लेखक बनना चाहता था। मैं वास्तव में बड़ा होकर एक अभिनेता बनना चाहता था क्योंकि एक बच्चे के रूप में जो अभिव्यक्ति का सबसे तात्कालिक रूप था जिसे मैंने समझा। इसलिए, मैं कॉलेज में भी थिएटर कर रहा था और मैं हमेशा फिल्मों का शौकीन था, लेकिन जब मैंने 19 साल की उम्र में वर्ल्ड सिनेमा की खोज की, तो यही कि मैं फिल्मों को आगे बढ़ाने और फिल्म निर्देशक बनने के बारे में वास्तव में गंभीर हो गया।

'सिटी ऑफ गॉड' पहली फिल्म थी जिसे मैंने हॉलीवुड और बॉलीवुड के बाहर देखा था और इसने मेरे दिमाग को पूरी तरह से बदल दिया। मुझे महसूस हुआ कि दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में फिल्में बन रही हैं और बहुत सारी अलग-अलग कहानियां हैं जिनके बारे में मुझे कुछ पता नहीं था।

मुझे इस पर जुनून सवार हो गया और मैंने फिल्मों की उस दुनिया को समझना शुरू कर दिया जिसमें विभिन्न प्रकार की कहानियों को चित्रित किया गया था, और जब मेरे लिए यह स्पष्ट हो गया कि मैं एक फिल्म निर्देशक बनना चाहता था। YS: प्रदर्शन कला क्षेत्र में आपके शुरुआती प्रेरणास्त्रोत में से कौन थे? CT: जब मैंने इंटर कॉलेज थिएटर करना शुरू किया, तो मैंने विजय तेंदुलकर के कामों के बारे में सुना। जितना मैंने उनके नाटकों और लेखन के बारे में पढ़ा, उतना ही मैं इससे प्रेरित हुआ। मैंने उनसे कई बार मुलाकात भी की। वह एक बड़ी प्रेरणा थे। एक अन्य नाटककार और गुरु रामू रामनाथन भी एक प्रेरणा रहे हैं।

जब फिल्मों की बात आई, तो मैं वास्तव में विदेशी फिल्मों, थिएटर और दुनिया के विभिन्न हिस्सों की फिल्मों से आकर्षित था।

मेरे कुछ शुरुआती प्रभाव लार्स वॉन ट्रायर, वोंग कार-वाई थे, और निश्चित रूप से फर्नांडो मीरेल द्वारा निर्देशित 'सिटी ऑफ गॉड' ने विश्व सिनेमा में मेरी रुचि को बढ़ाया। एक और बड़ी प्रेरणा ऑस्ट्रिया के फिल्म निर्माता माइकल हानेके थे। YS: वर्तमान में आपको सबसे अधिक कौन प्रेरित करता है? CT: अभी, मैं उस चरण में हूं जहां मुझे एक निर्देशक की फिल्म के पूरे सेट से अधिक एक विशेष फिल्म पसंद है। कई अलग-अलग फिल्में हैं। बेशक, निर्देशक अल्फोंसो अब एक बड़ा प्रभाव है क्योंकि मैं उनसे मिला हूं, और उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैं स्पैनिश स्कूल ऑफ मैजिक, बहुत सारे जादूगरों और दिमाग के पाठकों से भी प्रेरित हूं, क्योंकि मुझे उस दुनिया में बहुत दिलचस्पी है।

कुछ लेखक हैं जो अब तक मुझे प्रेरित कर रहे हैं। मैं फिल्म The Disciple के लिए भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया का अध्ययन कर रहा हूं। मैंने उन आंकड़ों को भी बहुत प्रेरणादायक पाया। लेकिन मैं कहूंगा कि मेरे पास विभिन्न प्रकार के प्रभाव हैं। मैं बोर्ड गेम, और इंटरेक्टिव फिल्मों और वीडियो गेम में बहुत अधिक हूं, इसलिए उन डिजाइनरों में से कुछ मुझे बहुत प्रेरणादायक लगते हैं।

तो, जो कोई भी बहुत प्रामाणिक तरीके से अपनी कला के लिए प्रतिबद्ध है। जो कोई भी अलग प्रारूप में कहानी कहने के माध्यम की खोज कर रहा है, वह मुझे प्रेरित कर सकता है। तम्हाणे की नई फिल्म 'The Disciple' का एक दृश्य (फोटो साभार: Zoo Entertainment) Also Read इंटरव्यू: बॉलीवुड में कमाया बड़ा नाम, अब इंटरनेशनल सिंगल्स की ओर बढ़ चले गायक अरमान मलिक YS: हमें अपनी नई फिल्म 'The Disciple’' के बारे में बताएं और इस फिल्म के माध्यम से आपने भारतीय शास्त्रीय संगीत के उपसंस्कृति का क्या पता लगाया? क्या आप एक उत्साही संगीत में खुद को उत्साहित कर रहे हैं? CT: मैं हमेशा उन कहानियों से रोमांचित होता रहा हूं जो मैंने अतीत में शास्त्रीय संगीतकारों के बारे में सुना है - अजीब किस्सा या शास्त्रीय संगीत के इतिहास से रहस्य या बलिदान से जुड़े कुछ उपाख्यान।

मैं खुद कभी संगीत में नहीं था, लेकिन मुझे नहीं पता कि यह बग मुझे कैसे परेशान करता है, और एक दिन मैंने खुद को इस दुनिया से जुड़ा पाया।

मैंने बहुत सी डॉक्यूमेंट्रीज को देखना शुरू कर दिया, क्योंकि मैं अलग-अलग किताबें पढ़ रहा था, म्यूजिक कॉन्सर्ट्स में भाग लेना और संगीतकारों का साक्षात्कार करना शुरू किया, न केवल मुंबई में, बल्कि अहमदाबाद, दिल्ली, बनारस, कोलकाता में भी कोई विशेष एजेंडा नहीं था। मैं वास्तव में एक और फिल्म पर काम कर रहा था, लेकिन मैंने खुद को अधिक से अधिक मोहित पाया और इस दुनिया से रूबरू हुआ।

एक समय मुझे पता था कि यह दुनिया मुझे अपनी ओर बुला रही है, और अब मुझे इसके लिए प्रतिबद्ध होना था, और मुझे इस तथ्य के साथ आना था कि मेरी नई स्क्रिप्ट भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया के बारे में होगी। जो समृद्ध इतिहास के साथ एक जीवंत दुनिया है, और इतनी सारी जटिलताएँ और बारीकियाँ है।

और मुम्बई में होने के नाते यह पता चलता है कि यह उपसंस्कृति कितनी गतिशील और सक्रिय है।

मैं हमेशा सवाल करूंगा कि क्या यह संस्कृति मर रही है? या यह कला रूप प्रासंगिकता के लिए संघर्ष कर रहा है। हालाँकि, यदि आप अखबार खोलते हैं या एक प्रासंगिक वेबसाइट पर जाते हैं (निश्चित रूप से मैं कोविड से पहले के समय के बारे में बात कर रहा हूं) तो आपको एहसास होगा कि मुंबई जैसे शहर में कितना काम हो रहा है। और इस शहर में कितने समर्पित लोग हैं।

इसके अलावा, बहुत सारे संगीतकार दुनिया भर से आते हैं और मुंबई में परफॉर्म करते हैं, यहां काम करने के लिये अंतहीन स्त्रोत हैं। YS: आपने पहले 'ग्रे एलिफेंट्स इन डेनमार्क'(2009) शीर्षक से एक नाटक लिखा है, जो जादू और मानसिकता में जादू और प्रशिक्षण के लिए आपके प्यार से प्रेरित है, क्या यह फिल्म आपके दिल में एक विशेष स्थान रखती है, और क्या आप इसे आपकी मदद समझेंगे? एक पटकथा लेखक और निर्देशक के तौर पर भविष्य के कार्यों के लिए? CT: वह नाटक मेरे लिए बहुत खास था। यह पहला फुल-लेंथ वाला नाटक था जिसे मैंने लिखा और निर्देशित किया है। जादू और मानसिकता के लिए मेरा प्यार केवल वर्षों में बढ़ा है और 'The Disciple'' वास्तव में 'Grey Elephants' का आध्यात्मिक रूपांतरण है। कोर संघर्ष और मूल विषय वही हैं जो वे डेनमार्क में 'Grey Elephants in Denmark' में थे। बेशक, मैं एक बदला हुआ व्यक्ति हूं, यह 12 साल पहले है लेकिन सार समान है।

और यह नाटक मेरे जीवन में भी एक मील का पत्थर था, क्योंकि मैंने पहली बार विवेक गोम्बर के साथ सहयोग किया था, जो नाटक में मुख्य अभिनेता थे, जो अब The Disciple के निर्माता हैं और 'Court' के निर्माता थे। YS: आपकी दोनों फिल्मों ने वेनिस फिल्म फेस्टिवल में जगह बनाई है और ‘The Disciple ’ को टोरंटो फिल्म फेस्टिवल में 2020 के आधिकारिक चयन में 50 खिताबों में से एक मिला है। आपकी मेहनत का फल कैसा लगता है? CT: यह उन चीजों में से एक है, जिनके बारे में आप केवल सपने देखते हैं। वेनिस दुनिया के सबसे अच्छे और सबसे पुराने फिल्म समारोहों में से एक है। मेरी कुछ पसंदीदा फिल्मों और एक पूर्ण फिल्म निर्माताओं की फिल्मों का प्रीमियर वेनिस में हुआ है।

लेकिन मुख्य प्रतियोगिता का हिस्सा होना, जो कि भारतीय फिल्म के लिए लगभग 20 वर्षों में पहली बार हुआ, उन आजीवन सपनों में से एक है जो सच हो गया है। इसलिए, हर फिल्म एक नई लड़ाई है। वे आपकी नई फिल्म को गंभीरता के साथ देखेंगे यदि आपकी पिछली फिल्म ने उनके फेस्टिवल पर अच्छा प्रदर्शन किया हो। लेकिन अंततः वे आपकी फिल्म को उसकी योग्यता के आधार पर आंकने जा रहे हैं क्योंकि वे लाइन-अप के लिए भी जिम्मेदार हैं और वे इस तरह की फिल्मों की परवाह करते हैं जो वे दिखाते हैं।

यह जानना एक राहत की बात थी कि यह सिर्फ 'कोर्ट' के साथ ही नहीं था और एक बार फिर से उन्होंने हमारे काम का जवाब दिया है जो एक बड़े सम्मान और बड़े विशेषाधिकार की तरह लगा।

इसी तरह, टोरंटो के साथ उत्तरी अमेरिका में यह संभवतः सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोह है और इस साल उनके पास महामारी के कारण केवल 50 खिताब हैं।

यह निश्चित रूप से दुनिया भर की उन 50 फिल्मों में से एक है। मुझे यह अवसर देने के लिए और हमें अपनी फिल्म को एक समझदार वैश्विक दर्शकों के सामने पेश करने के लिए यह मंच देने के लिए मैं इन दोनों फेस्टिवल्स के लिए बहुत आभारी हूं। YS: आपकी पहली फिल्म 'कोर्ट' को काफी सराहना मिली और एक बड़ी सफलता मिली। हमें इस बारे में बताएं कि दलित गायक-कार्यकर्ता के साथ सबसे आगे भारतीय न्यायिक प्रणाली को चित्रित करने के लिए आपको क्या प्रेरणा मिली। CT: मुझे याद है कि देर रात माहिम के एक चॉल में गदर के प्रसिद्ध क्रांतिकारी गायक ने लाइव कॉन्सर्ट में शिरकत की थी और इसने मुझ पर गहरी छाप छोड़ी थी।

जब मैंने फिल्म 'कोर्ट' के लिए शोध करना शुरू किया, तो कई ऐसे मामले सामने आए, जहां लोगों और कार्यकर्ताओं पर देशद्रोह का आरोप लगाया जा रहा था। यूएपीए के तहत आरोपित होना कुछ ऐसा था जिसने मुझे वास्तव में मोहित किया। मैं इसका अध्ययन करना चाहता था क्योंकि मुख्यधारा का मीडिया वास्तव में इन मामलों के बारे में बात नहीं कर रहा था या इन लोगों की कहानियों को पर्याप्त महत्व नहीं दे रहा था।

फिर किसी तरह गदर का यह चरित्र सांबा जी भगत के अभिनय और उनके काम के समय के साथ आया और यह सब उस पहेली में फिट हो गया। और यह इस दलित एक्टिविस्ट लोक गायक की कहानी का हिस्सा बन गया, जिस पर अपने एक गाने के लिए आत्महत्या करने का आरोप है। बेशक, कहानी बहुत ही काल्पनिक और एक व्यक्ति से नहीं बल्कि कई लोगों से प्रेरित है। Also Read फिल्मों की बदलती दुनिया और ओटीटी के उदय को लेकर बोली 'दिल बेचारा' की अभिनेत्री स्वस्तिका मुखर्जी YS: आपकी मंथन प्रक्रिया क्या है, और आप अपनी दृष्टि को कागज से स्क्रीन पर कैसे निष्पादित करते हैं? CT: मेरे लिए सबसे कठिन भाग स्क्रिप्ट पर काम करना रहा है। स्क्रिप्ट में आने के लिए मुझे लंबे समय तक अंधेरे में बहुत ठोकरें खानी पड़ती हैं, बहुत सारे आंसू और निराशा होती है, खासकर जब से मैं अंधेरे में कम या ज्यादा शूटिंग कर रहा हूं। मैं किसी भी शैली के टेम्पलेट का पालन नहीं कर रहा हूं और मैं कुछ खास करने की कोशिश नहीं कर रहा हूं।

मैं नए समाधान और नए उत्तर खोजने के लिए कुछ मूल करने की कोशिश कर रहा हूं, इसलिए यह एक बहुत ही अकेली और डरावनी प्रक्रिया है। मेरे लिए, सबसे कठिन हिस्सा स्क्रिप्टिंग प्रक्रिया है। जब ऑन-स्क्रीन को साकार करने और निष्पादित करने की बात आती है, तो सौभाग्य से आपके पास बहुत अच्छे सहयोगी हैं, या कम से कम यह विचार है कि आपको उन सहयोगियों के साथ काम करना चाहिए जो आपकी दृष्टि को समझते हैं।

और फिर आप हर दिन काम पर दिखते हैं और डिटेल्स पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

अपनी क्षमताओं के सर्वश्रेष्ठ के लिए हर छोटे पहलू पर ध्यान केंद्रित करना और अपना सर्वश्रेष्ठ शॉट देना महत्वपूर्ण है और अपनी सहजता और मूल दृष्टि के लिए प्रामाणिक रहने की कोशिश करें ताकि लॉजिस्टिक बोझ और अराजकता के कारण खो न जाए।

फिल्म निर्माता चैतन्य तम्हाणे अल्फांसो क्वारोन के साथ। (इमेज क्रेडिट: चिएन ची चांग, मैग्नम फोटोज) YS: आपने 'कोर्ट' के माध्यम से अपने दर्शकों में कौन सी भावनाएँ पैदा होने की उम्मीद की थी और ‘The Disciple’ से आप दर्शकों को क्या सीख देना पसंद करेंगे? CT: मेरे लिए 'कोर्ट' एक ऐसी फिल्म थी, जो लोगों के साथ सहानुभूति रखने वाली थी, जिसे हम शायद समय से नहीं जोड़ पाएंगे।

मेरे लिए 'कोर्ट' उन लोगों के बारे में था जो मशीनरी के कोग बन जाते हैं। एक संस्था एक अमूर्त अवधारणा है, लेकिन यह लोगों के लिए लोगों द्वारा आयोजित और संचालित की जाती है। मैं इन व्यक्तिगत इकाइयों को समझना चाहता था। जिस भावना को मैं उजागर करना चाहता था, वह यह था कि मैं चाहता था कि लोग तस्वीर के दूसरे पहलू को देखें, और यह महसूस करें कि जो लोग हमें आपत्तिजनक लग सकते हैं, वे भी हमारे जैसे ही समाज से हैं।

उनके राजनैतिक मूल्य, उनके पक्षपात और नैतिकता पर उनके विचार सामाजिक कंडीशनिंग द्वारा आकार लिए गए हैं, जिन्हें उन्होंने उठाया है। मेरे लिए, निश्चित रूप से यह दूर से इसे निष्पक्ष रूप से देख रहा था, लेकिन साथ ही साथ उनकी आंतरिक दुनिया के लिए गहरा समानुभूति भी थी। 'The Disciple’' के साथ यह बहुत अलग है। फिल्म एक कलाकार की आंतरिक दुनिया है जो एक तेजी से आधुनिक दुनिया में अपने रास्ते का पता लगाने की कोशिश कर रहा है, जबकि एक ही समय में वह पारंपरिक मूल्यों और जड़ों से चिपके रहना चाहता है जिसे वह उठाया गया है।

इससे परे कि मैं दर्शकों को फिल्म देखने के लिए प्रोत्साहित करता हूं, और उन व्यक्तिगत भावनाओं को देखता हूं, जो उनमें उभरती हैं। यह एक बहुत ही भावनात्मक फिल्म है और फिल्म में खोजे गए विषय बहुत ही सार्वभौमिक हैं और कई अन्य कला रूपों और उन लोगों के लिए लागू होते हैं जो कुछ ऐसा करना चाहते हैं जिसमें खुद को कलात्मक रूप से व्यक्त करने के लिए समर्पण, कठोरता और बलिदान शामिल है। Also Read हर कोई बनना चाहता है अगला शाहरुख या सलमान खान : रणदीप हुड्डा YS: 'Court' और 'The Disciple' के बीच में, आपने फिल्म निर्माता अल्फोंसो क्वारोन के साथ काम किया, जो 'The Disciple' के कार्यकारी निर्माता थे। जब आप पहली बार मिले थे और फिल्मों को बनाने के दौरान आपके द्वारा साझा की गई कुछ समान विचारधाराएं क्या थीं? CT: अल्फोंस क्वारोन के संपर्क में आना मेरे लिए बहुत समृद्ध अनुभव रहा है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने एक फिल्म निर्माता के रूप में अपनी शब्दावली का विस्तार किया है। उन्होंने मेरे साथ फिल्म निर्माण के अपने कुछ उपकरण और विचारों को साझा किया।

जाहिर है कि वह कई और संसाधनों के साथ बहुत अलग स्तर पर काम कर रहे है, इसलिए मैंने 'रोमा' के सेट पर काफी कुछ सीखा।

लेकिन एक ही समय में आपको पता चलता है कि इस प्रक्रिया की बात आने पर आपकी मुख्य चिंताएं और आपका कोर संघर्ष, काफी हद तक समान हैं क्योंकि वह मैक्सिको में उस फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, लेकिन मुझे लगा कि ये ठीक उसी प्रकार की समस्याएं हैं जिनसे मैं निपटता हूं मुंबई में, एक फिल्म की शूटिंग के दौरान।

और चाहे आपके पास कितना भी अनुभव हो या आपके पास कितने भी संसाधन हों, उनमें से कुछ समस्याएँ दूर नहीं होतीं, और आपको बस युद्ध करना होता है। उन्होंने मुझे एक योद्धा होने, बहादुर बनने और अपनी दृष्टि के लिए लड़ने के लिए प्रेरित किया। इसके अलावा उन्होंने मुझे एक फिल्म निर्माता के रूप में अपने करियर को नेविगेट करने के बारे में बहुत कुछ सिखाया और यह महसूस करने के लिए सिर्फ एक खुशी थी कि हम मानव अनुभव के बारे में एक समान दुनिया का दृष्टिकोण साझा करते हैं, जिसे हम अंततः अपनी फिल्मों के माध्यम से चित्रित करने का प्रयास करते हैं।

अभिनेता विवेक गोम्बर ने चैतन्य के साथ एक अभिनेता, निर्माता दोनों के रूप में काम किया है, और एक प्रिय मित्र हैं जो उन्हें प्रेरित करते हैं। (इमेज क्रेडिट: जिम सर्भ, ज़ू एंटरटेनमेंट) YSW: आपके साथ सहयोग करने का अवसर पाने वाले अन्य व्यक्तियों में से कौन हैं? CT: विवेक गोम्बर मेरे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण सहयोगी रहे हैं। मैंने उनके साथ काम किया है, न केवल एक अभिनेता के रूप में, बल्कि एक निर्माता के रूप में भी, और मैं उन्हें अपने जीवन में एक बहुत ही प्रिय मित्र और एक पिता के रूप में मानता हूं। वह वही है जिन्होंने मुझे असीमित संसाधन और मेरे और मेरी प्रतिभा पर अंधा विश्वास प्रदान किया है। उसने मुझे अपनी दृष्टि को अनजाने में महसूस करने की अनुमति दी, और मैं इसके लिए उसका बहुत आभारी हूं।

पूजा तलरेजा मेरी एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी हैं, जिन्हें मैं 18 साल की उम्र से जानता हूं और उन्होंने ‘कोर्ट’ और ‘The Disciple’ दोनों के लिए प्रोडक्शन डिजाइन किया है। 'The Disciple' के दौरान अनीश प्रधान के साथ सहयोग करने का अवसर मुझे मिला है, जो एक बहुत ही उपयोगी सहयोग था। उन्होंने फिल्म का संगीत डिजाइन किया है।

यह मेरा भी पहली बार था, पोलिश सिनेमैटोग्राफर माइकल सोबिसोस्की के साथ काम करना और उन्होंने शानदार काम किया है। मेरे पास उनके साथ काम करने का एक खूबसूरत समय था। एक अन्य महत्वपूर्ण सहयोगी अनीता कुशवाहा जिन्होंने 'कोर्ट' और 'The Disciple' दोनों के लिए स्थान ध्वनि और साउंड डिज़ाइन का काम किया है। उन्होंने सबसे कठिन दौर में मेरा और फिल्म का साथ दिया और न केवल मुझे बहुत सहयोग दिया। काम के लिए समर्पण, लेकिन अंतर्दृष्टि के साथ उसकी बुद्धि पर भी, लेकिन सिर्फ आत्मा जिसके साथ वह हमारे साथ जुड़ा था, और फिल्म में उनका अंध विश्वास।

मैं भविष्य में अपने कुछ पसंदीदा जादूगरों और दुनिया के पाठकों के साथ विचार करना चाहता हूं।

मैं एक बहुत ही रोचक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ ... लेकिन हाँ गेम डिज़ाइनर, माइंड रीडर, लोग / कलाकार जो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से हैं, जो मुझे लगता है कि आखिरकार किस तरह का समागम हो सकता है और फिल्म के माध्यम से टकरा सकता है, और ऐसा कैसे होता है यह देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं कि ऐसा कैसे होता है, लेकिन मेरे पास कुछ निश्चित विचार हैं जो मैं उनके साथ तलाशना चाहता हूं। YSW: क्या आप आने वाले वर्ष में किसी और रोमांचक आगामी परियोजनाओं पर योजना बना रहे हैं? आपके द्वारा खोजे जाने वाले कुछ अन्य विषय क्या हैं? CT: मैं वास्तव में यह देखने के लिए इंतजार कर रहा हूं कि नया सामान्य क्या है और यह इंडस्ट्री कोविड युग के बाद कैसे आकार लेता है। बेशक, मेरे मन में कुछ विचार हैं, जैसे कि इस देश में अभी राजनीतिक, सामाजिक और प्रवचन के मामले में क्या हो रहा है। मुझे इंटरेक्टिव स्टोरीटेलिंग और स्टोरीटेलिंग के विभिन्न रूपों में भी दिलचस्पी है जो आधुनिक दर्शकों के लिए बहुत दिलचस्प तरीके से एक साथ आ सकते हैं।

मेरे मन में कुछ विचार हैं लेकिन यह एक लंबी प्रतिबद्धता है। मैं अपना समय ले रहा हूं और यह सुनिश्चित कर रहा हूं कि मैं जो कुछ भी करता हूं, वास्तव में उसके साथ प्यार करता हूं। तो हाँ, मैं इसे थोड़ा इंतजार कर रहा हूँ।

YSW: क्या आप अपने खाली समय के दौरान सप्ताहांत में सबसे ज्यादा आनंद लेते हैं जब फिल्में नहीं बनाते हैं? CT: मुझे बोर्ड गेम खेलना और जादू और मानसिकता का प्रदर्शन और अध्ययन करना पसंद है। मुझे वीडियो गेम खेलना बहुत पसंद है। मुझे अपने दोस्तों के साथ घूमना पसंद है, लंबी ड्राइव पर जाना हालांकि मैं ड्राइव नहीं करता लेकिन यात्री सीट पर बैठता हूँ। मैं कुछ भी तीव्र नहीं करना चाहता। मैं बस इसे आसान और खोलना पसंद करता हूं।

(चित्र साभार: फिल्म निर्माता चैतन्य तम्हाणे, और रोलेक्स मेंटर और प्रोटेग आर्ट्स इनिशियेटिव) Also Read मिलें फिल्म अभिनेता नीरज काबी से जिन्होंने श्याम बेनेगल से लेकर अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स के साथ किया बेहतरीन अभिनय

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.