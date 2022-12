ऐसे करें खीरे की खेती, लागत से 4 गुना तक होगा मुनाफा, बस एक शर्त करनी होगी पूरी

अगर आप परंपरागत खेती ही करते रहेंगे, तो उसमें तगड़ा मुनाफा नहीं कमा सकते हैं. परंपरागत खेती में भी बहुत सारी ऐसी खेती हैं, जिनमें अच्छी कमाई की जा सकती है. अगर आप सिर्फ गेहूं, धान, गन्ना लगाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको कम मुनाफा होगा. वहीं अगर आप कुछ खास तरह की सब्जियां या सलाद लगाते हैं तो अच्छी कमाई कर पाएंगे. ऐसी ही एक सब्जी है खीरा (Cucumber Farming), जिसका इस्तेमाल सलाद के रूप में होता है. आप चाहे तो खीरे की खेती (How to do Kheera Farming) कर के मोटी कमाई कर सकते हैं. ये आपके लिए एक शानदार एग्रिकल्चर बिजनेस आइडिया (Agriculture Business Idea) साबित हो सकता है. आइए जानते हैं कैसे की जाती है खीरे की खेती (How to do Cucumber Farming) और इससे आपकी कैसे होगी कमाई.

कब और कैसे करें खीरे की खेती?

खीरा एक ऐसी चीज है, जो पूरे साल डिमांड में बना रहता है. हर जगह आपको सलाद में खीरा मिल ही जाता है. इसकी कई किस्में होती हैं, ऐसे में खीरे की खेती पूरे साल की जा सकती है. हालांकि, सीजन के हिसाब से ही खीरे का बीज खरीदना जरूरी है, वरना उत्पादन बहुत कम हो जाएगा. इतना ही नहीं, अगर आप परंपरागत तरीके से खीरे की खेती करेंगे तो आपको कम ही मुनाफा होगा. हालांकि, एक शर्त पर आप तगड़ा मुनाफा कमा सकते हैं. आप पॉली हाउस बनाकर खीरे की खेती कर सकते हैं, जिसमें आपका उत्पादन बढ़ जाएगा और अच्छी क्वालिटी के खीरे मिलेंगे. पॉली हाउस में खेती का एक बड़ा फायदा ये है कि आप तापमान कंट्रोल कर सकते हैं और इस तरह साल भर में किसी भी वक्त कोई भी सब्जी लगाकर अच्छा उत्पादन पा सकते हैं.

कितना मिलेगा उत्पादन?

खीरे की फसल करीब दो महीने में हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाती है और फिर कई महीनों तक फसल देती रहती है. एक हेक्टेयर में खीरे की खेती से आपको करीब 500 क्विंटल की पैदावार मिल सकती है. अगर आप हाइब्रिड किस्म के खीरे लगाते हैं तो आपको प्रति एकड़ 700 क्विंटल तक की पैदावार भी मिल सकती है. कुछ विदेशी किस्म के खीरों की बड़े होटलों और रेस्टोरेंट में अच्छी मांग होती है. आप चाहे तो उन किस्मों की भी खेती कर सकते हैं, लेकिन पहले होटल या रेस्टोरेंट से संपर्क कर के खीरे की सप्लाई के बारे में बात जरूर कर लें.

कितनी लागत, कितना मुनाफा?

अगर आप पहली बार पॉली हाउस में खेती करने की सोच रहे हैं तो आपकी लागत बहुत अधिक आएगी, क्योंकि आपको पॉली हाउस पर खर्च करना होगा. अगर पॉली हाउस पर लगने वाला खर्च छोड़ दें तो एक हेक्टेयर में खीरे की खेती करने में आपका करीब 2.5-3 लाख रुपये का खर्च आएगा. आज के वक्त में खीरे के दाम अच्छे मिलते हैं. अगर मान लें कि आपको औसतन करीब 600 क्विंटल की पैदावार मिलती है और आपकी फसल 20 रुपये किलो के भाव से जाती है. ऐसे में आपकी फसल करीब 12 लाख रुपये की होगी. मतलब लागत से करीब 4 गुना मुनाफा. हालांकि, ये तभी मुमकिन होगा, जब आप पॉलीहाउस में खेती करेंगे और पॉलीहाउस बनाने में भी आपका काफी पैसा खर्च होगा. अच्छा होगा कि आप पॉलीहाउस को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी के तहत बनाएं, ताकि तगड़ा मुनाफा कमा सकें.