हर कोई गेंदे के फूल (Genda Fool Farming) के बारे में तो जानता ही है. भले ही मंदिर में पूजा-पाठ हो या कोई शादी-पार्टी हो या फिर कोई फंक्शन हो, सभी जगह आपको गेंदे के फूल तो देखने को मिल ही जाएंगे. इसकी एक बड़ी वजह ये है कि गेंदे के फूल (Marigold Flower) बाकी फूलों की तुलना में सस्ते होते हैं. साथ ही यह काफी लंबे वक्त तक खराब नहीं होते, इसलिए भी इसका खूब इस्तेमाल होता है. हालांकि, कम ही लोगों को पता है कि गेंदे के फूल में कई औषधीय गुण भी होते हैं, जिनकी वजह से वह कई गंभीर बीमारियों में भी फायदेमंद (health Beneftis of Genda Fool) होता है. आइए जानते हैं कैसे करें गेंदे के फूल की खेती (How to do Genda Fool Farming) और कमाई तगड़ा मुनाफा.

पहले जानते हैं इससे होते हैं क्या फायदे

गेंदे के फूल को अधिकतर लोग सिर्फ सजावट के लिए इस्तेमाल करते हैं. हालांकि, इसके अर्क का इस्तेमाल जलने, कटने या त्वचा पर जलन से बचाने में भी होता है. गेंदे के फूल में पर्याप्त मात्रा में विटामिन सी भी होता है, जो एंटीऑक्सिडेंट होता है. इतना ही नहीं, गेंदे के अर्क के सेवन से दिल के रोगों में भी आराम मिलता है. साथ ही कैंसर और स्ट्रोक को रोकने में भी गेंदे का अर्क काफी असरदार होता है. इतना ही नहीं गेंदे के फूल से इत्र भी बनता है, जिसकी बाजार में काफी मांग भी होती है.

कैसे होती है गेंदे के फूल की खेती?

अगर आप गेंदे के फूल की खेती करने का मन बना रहे हैं तो आपको सबसे पहले खेत तैयार करना होगा. इसके तहत सबसे पहले तो आपको खेत की अच्छे से जुताई करनी होगी और फिर गेंदे के फूल लगाने के लिए बेड़ बनानी होंगी. अगर आप एक हेक्टेयर में गेंदे की खेती करते हैं तो करीब 800 ग्राम से 1 किलो बीज की जरूरत होगी.

इसकी खेती के लिए पहले आपको गेंदे के फूल की नर्सरी तैयार करनी होगी. वहीं जब नर्सरी में गेंदे का फूल करीब 4 पत्तियों का हो जाता है, तो इसकी रोपाई खेत में कर दी जाती है. लगभग 35 से 40 दिनों में गेंदे के पौधे में पहली कली आ जाती है. वो पहली कली देखकर आप बेशक बहुत खुश होंगे, लेकिन यहां आपको दिल पर पत्थर रखकर उस पहली कली को करीब 2 इंच नीचे से तोड़ देना होगा. ऐसा करने से गेंदे के पौधे में बहुत सारी शाखाएं निकलेंगी और फिर ढेर सारी कलियां आएंगी. हर कली धीरे-धीरे फूल बनेगी और आपका गेंदे का पौधा ढेर सारे फूलों से भर जाएगा.

गेंदे के फूल की खेती में कितना होगा फायदा?

अगर आप 1 एकड़ में गेंदे की खेती करते हैं तो बहुत ही आसानी से एक साल में लगभग 5-6 लाख रुपये कमा सकते हैं. गेंदे के फूल बाजार में 70-100 रुपये प्रति किलो तक बिकते हैं. एक एकड़ खेत से आपको हर हफ्ते करीब 3 क्विंटल तक गेंदे के फूल मिल जाएंगे. इस तरह आप हर हफ्ते लगभग 18-20 हजार रुपये आसानी से कमाएंगे. साल भर में आप 5-6 लाख रुपये कमा सकते हैं. इस तरह आप एक हेक्टेयर (करीब 2.5 एकड़) में गेंदे की खेती कर के साल के करीब 12-15 लाख रुपये तक कमा सकते हैं. अगर आपको कोई बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है तो आपका फायदा और अधिक बढ़ सकता है.