कौन नहीं चाहता कि उसका खुद का बिजनेस हो. रोज 9 से 6 की नौकरी से अक्सर ही लोग ऊब जाते हैं और बिजनेस करने की सोचते हैं. अगर आप भी नौकरी से परेशान हो गए हैं, लेकिन बिजनेस शुरू करने के लिए ढेर सारे पैसे नहीं हैं तो आज आपके लिए हम खास बिजनेस आइडिया (Business Idea) लाए हैं. इसके तहत आप बहुत ही कम निवेश के साथ अपना बिजनेस शुरू (Low Investment Business Idea) कर सकते हैं. आप इसे जीरो इन्वेस्टमेंट बिजनेस भी कह सकते हैं. अच्छी बात ये है कि जैसे-जैसे आपके प्रोडक्ट की मांग बढ़े आप बिजनेस को बड़ा भी कर सकते हैं. यहां बात हो रही है पापड़ बनाने के बिजनेस (Papad Making Business Idea) की. आइए जानते हैं इस बिजनेस (How to start Papad Business) को शुरू करने में आपके कितने पैसे खर्च (investment in Papad Business) होंगे और इससे आप कितना पैसा कमा सकते (profit in Papad Business) हैं.

कैसे शुरू करें पापड़ का बिजनेस?

अगर आप एक महिला हैं तो पापड़ बनाने का बिजनेस आप बहुत अच्छे से कर सकती हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि अमूमन महिलाएं स्वादिष्ट खाना बनाने में पुरुषों से अच्छी मानी जाती हैं. खैर, अगर आप पुरुष हैं तो भी आप ये भी बिजनेस शुरू कर सकते हैं. पापड़ बनाने के बिजनेस में आपको सबसे पहले ये तय करना होगा कि आप किस तरह के पापड़ बनाना चाहते हैं. उसी के आधार पर आपको तमाम दालों को पीसकर उसमें मसाले मिलाने होंगे. पूरे मिश्रण को आटे की तरह गूंथकर उसकी छोटी-छोटी लोइयां बनानी होंगी और फिर उन्हें सुखाकर बाजार में बेचा जा सकता है. किस तरह के पापड़ कितने बनाने हैं, इसका अंदाजा आपको बाजार से आने वाली मांग से लग जाएगा.

कितनी लागत आएगी इस बिजनेस में?

अगर बात करें फिक्स्ड कैपिटल की तो एक चकला-बेलन काफी होगा, जो हर किसी के घर में होता ही है. यानी देखा जाए तो आपको एक भी पैसा नहीं खर्च करना है. हां, रॉ मटीरियल पर आपको पैसे खर्च करने होंगे. तमाम दालें और मसाले खरीदने में आपको पैसे खर्च करने पड़ेंगे. दालों और मसालों के रेट आए दिन बदलते हैं, ऐसे में आप अपने पापड़ का रेट उसकी लागत के हिसाब से खुद तय कर सकते हैं. अलग-अलग दालों के रेट अलग-अलग होते हैं, ऐसे में हर तरह के पापड़ की कीमत जरूरी नहीं कि एक जैसी हो.

कितनी होगी कमाई?

पापड़ के बिजनेस में आमतौर पर 30-40 फीसदी का मार्जिन होता है. यानी अगर आप 1 लाख रुपये का कच्चा माल लगाते हैं तो उससे बने पापड़ करीब 1.3-1.4 लाख रुपये में बिक सकते हैं. छोटे लेवल पर बिजनेस में मार्केटिंग के लिए आपका कोई खास खर्च नहीं होगा, लेकिन बड़े लेवल पर खर्च होगा. ऐसे में आपका मार्जिन घटेगा, लेकिन बड़े लेवल पर प्रोडक्शन बहुत अधिक होगा, इसलिए मुनाफे में कमी नहीं आएगी, बल्कि बढ़ोतरी ही होगी.

बड़े लेवल पर बिजनेस

अगर आपके पापड़ की मांग अच्छी रहने लगे तो आप अपने बिजनेस को बड़े लेवल पर शुरू कर सकते हैं. इसके लिए आपको दालों को पीसने के लिए ग्राइंडिंग मशीन, उन्हें मसालों के साथ मिलाने के लिए मिक्सर, पापड़ बनाने के लिए पापड़ प्रेस मशीन, सुखाने के लिए ड्राइंग मशीन और पैकिंग के लिए पैकिंग मशीन चाहिए होगी. सरकारी संस्था एनएसआईसी के आंकड़ों के मुताबिक अगर आप 30 हजार किलो सालाना क्षमता वाला पापड़ का बिजनेस करना चाहते हैं तो आपको करीब 6 लाख रुपये खर्च करने होंगे. इसमें 3 लाख रुपये तो फिक्स्ड कैपिटल ही होगी, जबकि बचे हुए 3 लाख रुपये वर्किंग कैपिटल की तरह काम करेंगे. अगर आप बड़े लेवल पर बिजनेस करते हैं तो आपको 250-300 क्वायर मीटर की जगह की भी जरूरत होगी, जिसमें मशीनें लगाई जा सकें.

सरकार से कैसे मिल सकती है मदद?

इन दिनों मोदी सरकार हर किसी को अपना बिजनेस और स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है. अपना बिजनेस शुरू करने या उसे बड़ा करने के लिए आप सरकार की मुद्रा लोन स्कीम का फायदा उठा सकते हैं. इस तरह आपकी पैसों की समस्या भी खत्म हो जाएगी और आप पापड़ों की क्वालिटी और उनकी मार्केटिंग पर पूरा ध्यान दे पाएंगे.