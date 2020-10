फायनेंशियल डिसीजन लेने में हो रहे हैं कन्फ्यूज़? हैदराबाद का यह स्टार्टअप करेगा आपकी मदद, जानिए कैसे?

किसी भी संकट के दौरान लोगों को खुद को बनाए रखने के लिए अपने वित्तीय निवेश के बारे में सूचित निर्णय लेना महत्वपूर्ण है। हालांकि काम और अन्य व्यक्तिगत जिम्मेदारियों के साथ-साथ हर दिन पैसे का प्रबंधन करना मुश्किल हो जाता है, लोग आमतौर पर निवेश के फैसले करने के लिए वित्तीय एजेंटों पर भरोसा करते हैं।

हैदराबाद स्थित फिनोरैमिक इंक (Finoramic Inc का उद्देश्य लोगों को अपने मोबाइल ऐप, फिग (Figg) के माध्यम से बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में सक्षम बनाना है। ऐप यूजर्स के वित्त और खर्चों का विश्लेषण करता है और सुझाव देता है कि क्या उन्हें कुछ निवेश करना चाहिए, कुछ प्रोडक्ट्स को खरीदना चाहिए, और यह भी कि लेनदेन उनकी भविष्य की योजनाओं को कैसे प्रभावित करेगा।

2017 में सचिन गुप्ता द्वारा लॉन्च किए गए, फिनोरैमिक ने शुरुआत में बी 2 बी के रूप में काम किया जहां यह अन्य फिनटेक कंपनियों के साथ काम करता था। हालाँकि, कंपनी ने महसूस किया कि प्लेटफ़ॉर्म की क्षमताओं का सर्वोत्तम उपयोग नहीं किया गया था और इसे अपनाने की गति धीमी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रोडक्ट एण्ड कस्टमर्स तक पहुंचे, स्टार्टअप ने बी 2 बी सेवाओं को बाहर निकाला और पिछले साल अपने बी 2 सी ऐप फिग को लॉन्च किया।

फिनोरैमिक ने एंजेल इन्वेस्टर्स से दो राउंड की सीड फंडिंग जुटाई है। स्टार्टअप ने सौदे के बारे में वित्तीय और निवेशक विवरण प्रकट करने से इनकार कर दिया। सचिन गुप्ता ने बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में लोगों की मदद करने के लिए 2017 में Finoramic Inc लॉन्च किया [फोटो साभार: फिनोरैमिक] कैसे हुई शुरूआत YourStory के साथ बात करते हुए, सचिन बताते हैं कि शुरू करने से पहले, उन्होंने Rediff और Google जैसे तकनीकी दिग्गजों के साथ काम किया। उन्हें तब शुरुआत करने का विचार आया जब उनके माता-पिता ने उन्हें एलआईसी में निवेश करने का सुझाव दिया, लेकिन यह उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण नहीं था।

"जब बैंक एजेंट ने मेरी 60 वर्षीय मां को यूलिप पॉलिसी बेची, तो यह मेरे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। इसने मुझे एक प्रोडक्ट के बारे में सोचने पर मजबूर किया, जो सभी को बेहतर वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकता है, ” सचिन कहते हैं, जो कि आईआईआईटी हैदराबाद से मशीन लर्निंग और पैटर्न मान्यता में एमएस है।

वे बताते हैं, "एक अच्छा फायनेंशियल प्रोडक्ट जो एक ही जगह पर अपने सभी वित्त और खर्च डालता है, और यहां तक ​​कि उन्हें बताता है कि क्या वे एक निश्चित प्रोडक्ट खरीद सकते हैं या वित्तीय निर्णय का उनके भविष्य के लक्ष्यों पर प्रभाव पड़ेगा।"

उन्होंने कहा कि यूजर्स को शेयरों या म्यूचुअल फंड्स में निवेश करने में मदद करने के लिए या बाजार के बारे में जानकारी देने के लिए कई ऐप हैं, ऐसे बहुत कम खिलाड़ी हैं जो लोगों को व्यापक वित्तीय दृष्टिकोण प्राप्त करने और रोजमर्रा के वित्तीय निर्णय लेने में मदद कर सकते हैं। ALSO READ अपने प्लग-एंड-प्ले सॉल्यूशन के साथ मुंबई स्टार्टअप Near.Store किराना स्टोर्स को बना रहा है डिजिटल बेहतर वित्तीय निर्णय लेना सचिन बताते हैं कि फिग एसएमएस या ईमेल के माध्यम से यूजर द्वारा प्राप्त लेनदेन के बयानों का विश्लेषण करके यूजर के बारे में वित्तीय जानकारी एकत्र करता है। यह डेटा के विश्लेषण के लिए मशीन लर्निंग (एमएल) एल्गोरिदम का उपयोग करता है और सुझाव देता है कि क्या यूजर कुछ निश्चित निवेश निर्णय ले सकता है।

उदाहरण के लिए, यह यूजर्स को यह तय करने में मदद कर सकता है कि उन्हें iPhone या Android खरीदना चाहिए या नहीं। उदाहरण के लिए, उन्हें समझने में मदद मिल सकती है, अगर वे अभी iPhone खरीदते हैं, तो यह उनकी नियोजित विदेश यात्रा को प्रभावित कर सकता है।

टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हुए, वे कहते हैं, “हमने वित्तीय लेनदेन और बयानों को संसाधित करने के लिए हमारे इन-हाउस न्यूरो भाषाई प्रोग्रामिंग (एनएलपी) / एमएल इंजन का निर्माण किया है। हमारा एनएलपी इंजन सोर्स से स्पष्ट रूप से अवगत हुए बिना पाठ से उपयोगी वित्तीय जानकारी को स्वचालित रूप से निकालता है।"

सचिन यह भी बताते हैं कि सुरक्षा और डेटा लीक की चिंताओं के लिए Google द्वारा फिग की निगरानी की जाती है। ऐप ने बिशप फॉक्स के साथ एक सुरक्षा समीक्षा भी की है, जो अमेरिका की एक सुरक्षा फर्म है।

वह कहते हैं, "हम सभी सर्वोत्तम प्रथाओं का पालन करते हैं - सिस्टम से संवेदनशील डेटा के एन्क्रिप्शन के लिए मजबूत पासवर्ड से। सभी डेटा को आराम से एन्क्रिप्ट किया गया है।”

वर्तमान में, नौ लोग फिनोरैमिक टीम का हिस्सा हैं और हैदराबाद और अन्य भारतीय शहरों से काम कर रहे हैं, और सचिन वैश्विक उपस्थिति स्थापित करने के लिए कैलिफोर्निया से काम करते हैं। Illustration Credit: Daisy Mahadevan, YS Design ALSO READ एडटेक स्टार्टअप एडुआरा, ओटीटी के साथ बढ़ा रहा है अपने कदम, रणवीर सिंह हैं इसके ब्रांड एम्बेस्डर बिजनेस मॉडल फाउंडर के अनुसार, फिग मिलेनियल और Gen Z को लक्षित कर रहे हैं क्योंकि वे अधिक डिजिटल रूप से सुसज्जित हैं और ऑनलाइन वित्तीय सेवाओं के लिए चुनते हैं।

वह कहते हैं, “अब खरीदने और बाद में भुगतान करने की नई संस्कृति के साथ, बहुत से मिलेनियल इस ऋण की समस्या में फंस जाते हैं, जबकि लंबी अवधि के नतीजों को समझने के बिना। हम उन्हें आर्थिक रूप से अनुशासित होने और अधिक बचत / निवेश करने में मदद करना चाहते हैं।”

स्टार्टअप वर्तमान में "सामर्थ्य और प्रभाव कैलकुलेटर" नामक एक नई सुविधा लॉन्च करने के लिए काम कर रहा है, जो यूजर्स को यह जांचने की अनुमति देता है कि क्या वे, उदाहरण के लिए, एक आईफोन खरीद सकते हैं या अगर उन्हें खरीदारी के लिए व्यक्तिगत ऋण लेने पर विचार करना चाहिए। यह सुविधा यूजर का विश्लेषण करेगी और सूचित करेगी कि कोई विशेष खरीद उनके दीर्घकालिक और अल्पकालिक लक्ष्यों को कैसे प्रभावित कर सकती है।

बिजनेस मॉडल के बारे में बोलते हुए, संस्थापक का कहना है कि वर्तमान में ऐप राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहा है। वह बताते हैं कि एक बार जब एप्लिकेशन अधिक गति प्राप्त करता है और अधिक यूजर्स को रिकॉर्ड करता है, तो कंपनी एक "फ्रीमियम मॉडल" का चयन करेगी जहां यूजर्स से मूल्य वर्धित सेवाओं के लिए 30 से 50 रुपये के बीच शुल्क लिया जाएगा।

अन्य मनी मैनेजमेंट ऐप जैसे मिंट, स्पेंडी, एक्सपेंसिफ़, और पॉकेट एक्सपेंस जैसे अन्य लोगों से फिग का सामना होता है। जबकि सचिन इस बात से सहमत हैं कि प्रतिस्पर्धा करने वाले ऐप काफी समान हैं, उनका मानना ​​है कि इसमें बहुत कम अंतर हैं क्योंकि अधिकांश खिलाड़ी यूजर्स को अपने पैसे का बेहतर प्रबंधन करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, जबकि फिग विश्लेषण कर सकते हैं और यूजर्स को एक निश्चित लेनदेन करने के भविष्य के परिणामों को समझने में मदद करते हैं।

सचिन कहते हैं, “हमारे पास पहले से ही 1,000 यूजर हैं, और अगले छह महीनों में, हमारा लक्ष्य 100,000 यूजर्स को रखना है। लंबी अवधि में, हम वित्तीय सलाह लेने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए डिफ़ॉल्ट वित्तीय सलाहकार बनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि यह एक ऐसा दोस्त बने जिसे आप किसी भी व्यक्तिगत वित्त सलाह के लिए पूछ सकते हैं।” ALSO READ इन चार दोस्तों ने लगाया दांव और शुरू कर दिया पोकर स्टार्टअप पॉकेट52

