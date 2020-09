प्रोजेक्ट्स के जरिये छात्रों को अपस्किल कर नौकरी के लिए तैयार करता है यह एडटेक स्टार्टअप

कोरोनावायरस महामारी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ, एडटेक खिलाड़ियों की बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। 300 मिलियन डॉलर में व्हाइटहैट जूनियर के अधिग्रहण ने इस क्षेत्र को गर्म कर दिया है। अनस्कूल की टीम

भारत में कई इंजीनियरिंग स्नातकों की तरह 25 वर्षीय राहुल वर्मा पसंद से नहीं बल्कि मौके ना होने के चलते इंजीनियर बन गए। उन्होंने जीवन में बहुत बाद में महसूस किया कि उनका जुनून मैनेजमेंट और सेल्स में है, न कि कोडिंग में। भारत में AIESEC के संचालन की कमान संभालने के बाद, वह बेंगलुरु में एक एडटेक स्टार्टअप के लिए मुख्य परिचालन अधिकारी बन गए।

वहां, राहुल ने महसूस किया कि भारत की स्कूली शिक्षा और शिक्षा प्रणाली पुरानी थी, क्योंकि स्कूलों और कॉलेजों में जो पढ़ाया जा रहा था, उसकी शायद ही कोई उद्योग प्रासंगिकता है। अधिकांश युवाओं के पास प्रौद्योगिकी और अन्य उद्योगों में परिवर्तन की गति के साथ बनाए रखने के लिए उद्योग की प्रासंगिकता और वास्तविक समय कौशल की कमी है।

योरस्टोरी के साथ बातचीत में राहुल कहते हैं, "यह सवाल है कि, क्या वर्तमान प्रणाली और स्कूली शिक्षा मानक वास्तव में रोजगारपरक और उद्यमी कार्यबल बनाने के उद्देश्य से काम कर रहे हैं?"

उन्होंने नीति आयोग की एक रिपोर्ट के हवाले से यह भी कहा कि 2025 तक भारत में 600 मिलियन युवा (कुल आबादी का 45 प्रतिशत) होने जा रहे हैं और उनमें से लगभग 45 प्रतिशत से कम ही रोजगार योग्य होंगे।

इस सब ने उन्हें फरवरी 2019 में हैदराबाद में अनस्कूल शुरू करने के लिए प्रेरित किया। स्टार्टअप क्या करता है? यह एक मार्केटप्लेस है जहाँ उद्योग के विशेषज्ञ छात्रों के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की मेजबानी करते हैं और प्रति बिक्री एक रॉयल्टी कमाते हैं जो कि अनस्कूल टीम द्वारा दी जाती है।

अनस्कूल प्लेटफ़ॉर्म पर छात्र साइन अप कर सकते हैं और तुरंत अपना पाठ शुरू कर सकते हैं। एक बार जब वे पाठ्यक्रम का 20 प्रतिशत पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें एक प्रोजेक्ट से जोड़ा जाता है जो उनके ज्ञान का परीक्षण करता है। पाठ्यक्रम का 70 प्रतिशत खत्म करने पर, एक और प्रमुख प्रोजेक्ट उनके सामने होता है। एक बार जब वे अच्छी तरह से कर लेते हैं और 80 प्रतिशत कोर्स पूरा कर लेते हैं, तो उन्हें सम्मानित बहुराष्ट्रीय कंपनियों, स्टार्टअप्स, एनजीओ आदि से अच्छी इंटर्नशिप के अवसर मिलते हैं।

समस्याओं का समाधान राहुल बताते हैं, "हम व्यक्तिगत सीखने के मार्ग प्रदान करते हुए वर्तमान उद्योग की मांगों को पूरा करने के लिए सीखने और शिक्षण विधियों को सुदृढ़ करना चाहते हैं ताकि छात्रों को उन अध्ययनों का पीछा न करना पड़े, जिनमें वे रुचि नहीं रखते हैं। हमारी यूएसपी है कि हम एक ऑनलाइन शिक्षण इकोसिस्टम तंत्र प्रदान करते हैं। कोर्स, मेंटरशिप, प्रोजेक्ट्स और गारंटीकृत इंटर्नशिप के अवसर, यह सब कुछ 50 डॉलर की कीमत के तहत है। हम युवाओं को रोजगार देने में सक्षम बनाते हैं।"

अनस्कूल एक शिक्षण प्रबंधन प्रणाली पर निर्भर करता है जो प्रशिक्षकों (विशेषज्ञों) को विभिन्न स्वरूपों में अपने पाठों की मेजबानी करने की अनुमति देता है और छात्रों को साथियों और प्रशिक्षकों के साथ सीखने और संलग्न करने के लिए, साथ ही साथ इंटर्नशिप के लिए आवेदन करने की अनुमति देता है। अनस्कूल के कुछ पाठ्यक्रम डेटा विज्ञान, AI, कोडिंग आदि पर आधारित हैं।

इस तरह के कई प्लेटफ़ॉर्म पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो प्रदान करते हैं, राहुल बताते हैं कि इन प्लेटफ़ॉर्म की औसत पूर्णता दर चार प्रतिशत से कम है। कारण यह है कि छात्रों को पाठ्यक्रम को नामांकन और पूरा करने के लिए शायद ही प्रेरित किया जाता है।

राहुल का दावा है, “अनस्कूल में 50 प्रतिशत पूर्णता दर है क्योंकि पूर्व-रिकॉर्ड किए गए वीडियो प्रदान करने के अलावा, यह एक ऑनलाइन शिक्षण इकोसिस्टम का निर्माण करता है जो LIVE प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए उद्योग के विशेषज्ञों द्वारा व्यक्तिगत परामर्श प्रदान करता है। यह छात्रों को इसके परिणाम-आधारित शिक्षण दृष्टिकोण (जो कोई अन्य एमओओसी मंच प्रदान नहीं करता है) के कारण सर्वश्रेष्ठ कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसरों में स्थान पाने में सक्षम बनाता है।”

वह कहते हैं कि अनस्कूल के 25 प्रतिशत के करीब छात्रों को कंपनियों में इंटर्नशिप के लिए रखा गया है। चुनौतियाँ राहुल याद करते हुए कहते हैं, “मेरे माता-पिता के घर से शुरू होने की यात्रा, एक किराए के तीन-बेडरूम वाले अपार्टमेंट में जाना, 4,000 वर्ग फुट का कार्यालय होना और इन सभी के साथ स्व-वित्तपोषित होने की चुनौतियां थीं। जब हम एक आवासीय अपार्टमेंट से काम कर रहे थे, तब हमारे कर्मचारियों/इंटर्न का हमसे जुड़ना मुश्किल था।”

आइडिया पर काम शुरू होने एक साथ ही राहुल और उनके दोस्त नारायणन एस (जो बतौर सह-संस्थापक जुड़े) ने शुरुआती बिक्री और पिचों पर काम शुरू किया। टीम का विस्तार अब 30 कर्मचारियों तक हो गया है।

इसके अलावा, एडटेक मार्केट में ऑनलाइन कोर्स प्रदान करने वाली कंपनियों की बहुत भीड़ है और ऑनग्राउंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की भी अच्छी मांग है। राहुल कहते हैं कि कॉलेज के संकाय भी केवल कुछ रूढ़िवादी MOOC (बड़े पैमाने पर खुले ऑनलाइन कोर्स) प्लेटफार्मों पर भरोसा करते थे और छात्रों को उन लोगों की सिफारिश करते थे।

वह कहते हैं, “सबसे बड़ी चुनौती फैकल्टी और छात्रों को यह समझाने की थी कि अनस्कूल बेहतर क्यों है और एक परिणाम-आधारित शिक्षा और व्यक्तिगत सलाह भविष्य के लिए क्यों बेहद महत्वपूर्ण है। दूसरी ओर, भारत हर कोई डिग्री/प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए अध्ययन करता है, लेकिन उत्थान/सीखने की भावना के साथ नहीं पढ़ता। हमारे पहले 100 ग्राहकों से सकारात्मक प्रतिक्रियाएं प्राप्त करने के बाद, हमने लोगों के द्वारा की गई चर्चा के माध्यम से पहचान प्राप्त करना शुरू कर दिया और वहां से आगे बढ़ गए।”

बढ़ता एडटेक सेक्टर कोरोनावायरस महामारी और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ, एडटेक खिलाड़ियों की बड़े पैमाने पर वृद्धि हुई है। 300 मिलियन डॉलर में व्हाइटहैट जूनियर के अधिग्रहण ने इस क्षेत्र को गर्म कर दिया है।

RedSeer और Omidyar Network India की रिपोर्ट के अनुसार, I से XII तक की कक्षाओं के लिए ऑनलाइन शिक्षा की पेशकश 2022 तक 6.3 गुना बढ़ने का अनुमान है, जिससे 1.7 बिलियन डॉलर का बाजार बन जाएगा। रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि एडटेक उपयोगकर्ता- भुगतान किए गए और मुफ्त अनूठे उपयोगकर्ताओं (के12 और के12 के बाद) के सेगमेंट में वृद्धि देखी गई है, जिसमें उपयोगकर्ता आधार 45 मिलियन से 90 मिलियन तक दोगुना हो गया है।

कई स्टार्टअप जैसे हैदराबाद स्थित NoSchool, UpGrad, Great Learning और Simpleilearn अपस्किलिंग सेगमेंट पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। स्थापना के बाद से पिछले 14 महीनों में राजस्व में 4 करोड़ रुपये के साथ, अनस्कूल टीम 150 प्रतिशत तिमाही-दर-तिमाही की दर से बढ़ने का दावा करती है। भविष्य के प्लान टीम का दावा है कि उसके 25,000 सशुल्क उपयोगकर्ता हैं। राहुल कहते हैं, “हम एक लंबा रास्ता तय कर चुके हैं और अगले तीन वर्षों में सैकड़ों पाठ्यक्रमों का इरादा रखते हैं, जिनमें 500,000 भुगतान किए गए उपयोगकर्ता भी शामिल हैं। हमारा कोर्स पूरा होने की दर 50 प्रतिशत है और प्लेसमेंट दर 70 प्रतिशत है।”

उन्होंने कहा कि वे कॉलेजों के साथ साझेदारी करना चाहते हैं ताकि छात्रों को सस्ती लागत पर कौशल आधारित इमर्सिव कोर्स उपलब्ध कराया जा सके।

राहुल कहते हैं, "साल के अंत तक, हम अपने वेब एप्लिकेशन के साथ आएंगे और साथ ही अगले साल तक एक मोबाइल एप्लिकेशन भी पेश करेंगे। हम स्किल सीखने, प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आपके ज्ञान का आकलन करने, मेंटरशिप और प्लेसमेंट के अवसरों के लिए वन-स्टॉप समाधान बनने का इरादा रखते हैं। हमने अगले तीन वर्षों में 500 से अधिक पाठ्यक्रम रखने का इरादा किया है।"

