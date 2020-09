‘OTT पर क्या देखें?’ इस परेशानी को हल कर रहा है फिल्मों और शो का यह सोशल नेटवर्क

‘स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट वॉचिंग’ के आदर्श वाक्य के साथ, FLYX को एक वर्ष के लिए विकास के तहत अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। शशांक सिंह (बाएं) और मयंक मिश्रा, सह-संस्थापक, FLYX

सीरियल आंत्रप्रेन्योर शशांक सिंह भी ‘OTT पर क्या देखें’ के इस सवाल से उसी तरह परेशान थे जैसे सब होते हैं और इसी परेशानी को हल करने के उद्देश्य से FLYX का जन्म हुआ।

स्ट्रीमिंग प्लेटफार्मों की अधिकता (भारत में 40 से अधिक) और कंटेन्ट के विस्फोट से दर्शकों के लिए एक तीव्र निर्णय लेना मुश्किल हो गया है। वे लगातार दोस्तों, परिवार, साथियों और सोशन नेटवर्क की सिफारिशों पर ही कंटेन्ट देखते हैं।

FLYX के सह-संस्थापक और सीईओ शशांक के लिए, यह अलग नहीं था।

उन्होने योरस्टोरी को बताया, “मैं कॉर्ड कटर में से एक हूं, जो बहुत सारा स्ट्रीमिंग कंटेंट देखता है। आज बहुत सारा कंटेंट उपलब्ध है और मैं घंटों बर्बाद कर रहा था कि मुझे क्या देखना है। मैं अपने दोस्त मयंक मिश्रा, [FLYX के को-फाउंडर] को भी टेक्स्ट करता था और वह शो के सुझाव देते थे। कंटेंट खोजने के लिए हम एक दूसरे पर निर्भर थे, हमने महसूस किया कि यह एक बड़ी समस्या थी। इस तरह से FLYX का जन्म हुआ।"

उद्योग के अनुमानों ने संकेत दिया कि ओटीटी दर्शक प्रति सत्र औसतन 24 मिनट का समय सिर्फ इसमें खपाते हैं कि क्या देखना है। पाइपलाइन में अधिक स्ट्रीमिंग सेवाओं और सामग्री के साथ यह समय खराब होने वाला है। लेकिन, FLYX इसे ठीक करता है।

यह स्ट्रीमिंग सोशल नेटवर्क के शीर्ष पर ओटीटी सामग्री का एक क्रॉस-प्लेटफॉर्म एग्रीगेटर है जो दर्शकों को नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम वीडियो, डिज़नी + हॉटस्टार, ऐप्पल टीवी+, हुलु, गूगल प्ले, आदि सहित सभी प्रमुख सेवाओं से एक आकर्षक तरीके से शो और फिल्में खोजने में मदद करता है। FLYX का अद्वितीय एल्गोरिथ्म उपयोगकर्ताओं के व्यक्तिगत टेस्ट और साथ ही उनके साथियों और सामाजिक नेटवर्क द्वारा सुझाए गए सुझावों को समझते हुए त्वरित और लक्षित सिफारिशें प्रदान करता है।

शशांक कहते हैं, “FLYX का मुख्य सिद्धांत आपके निर्णय लेने के समय को कम करने के लिए है, ताकि आप उन लोगों से सकारात्मक समीक्षा पा सकें, जिन पर आप अपने व्यक्तिगत टेस्ट के साथ भरोसा करते हैं। FLYX स्वाभाविक रूप से बहुत सामाजिक और उपयोग करने में मजेदार है। हमारा एल्गोरिथ्म वास्तविक दुनिया के निकटतम है।”

‘स्टॉप सर्चिंग, स्टार्ट वॉचिंग’ के आदर्श वाक्य के साथ, FLYX को एक वर्ष के लिए विकास के तहत अप्रैल 2020 में लॉन्च किया गया। इसका शुभारंभ दुनिया भर के ओटीटी दर्शकों की संख्या में लॉकडाउन से प्रेरित शिखर के साथ हुआ।

10 सदस्यीय स्टार्टअप का मुख्यालय भारत में छह रिमोट कर्मचारियों के साथ न्यूयॉर्क में है। यह दिल्ली या मुंबई में एक कार्यालय स्थापित करने पर विचार कर रहा है।

ALSO READ Also Read WCC2: यह मेड इन इंडिया 3D क्रिकेट गेम दुनिया भर में हो रहा है लोकप्रिय मुख्य विशेषताएं FLYX Android, iOS, Amazon Fire TV और Android TV पर उपलब्ध है। यह इस तथ्य को रेखांकित करता है कि यह स्ट्रीमिंग सेवा नहीं है।

यह ऐप लिस्टिंग पर बताता है कि, "हमारे पास नेटफ्लिक्स, अमेज़ॅन प्राइम, हुलु, डिज़्नी, क्विबी, हॉटस्टार, सीबीएस आदि तक मुफ्त पहुंच नहीं है।"

प्लेटफ़ॉर्म 100 से अधिक स्ट्रीमिंग प्रदाताओं से शो और फिल्मों खींचता है और इसे शैलियों, भाषाओं, आईएमडीबी रेटिंग्स, ट्रेंडिंग टाइटल और जो दोस्त देख रहे हैं, उसके आधार पर सॉर्ट करता है। उपयोगकर्ता उन ऐप्स को चुन सकते हैं, जिनसे वे कंटेंट देखना चाहते हैं और अपनी खोज पर ध्यान केंद्रित करने के लिए भाषा/शैली फ़िल्टर भी जोड़ सकते हैं।

‘क्रिएट स्टोरीज़’ फ़ीचर के साथ FLYX यूजर अपने दोस्तों और संपर्कों को यह जानने का मौका दे सकते हैं कि वे क्या देख रहे हैं, वे टाइटल को रीकमेंड करते हैं, या इंस्टाग्राम और स्नैपचैट पर क्रॉस-पोस्ट करके कंटेंट से संबंधित प्रश्न पूछ सकते हैं। यह फीचर ऐप पर अधिक इगेंजमेंट पैदा करता है और FLYX को अधिक सोशल बनाता है।

शशांक बताते हैं, "नीलसन ने एक स्टडी में कहा कि हमारे वीडियो-स्ट्रीमिंग की 66 प्रतिशत आदतें दोस्तों और परिवार से प्रभावित होती हैं - जिन लोगों पर हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। इसलिए, हमने सामग्री एकत्रीकरण के शीर्ष पर एक सामाजिक नेटवर्क बनाया। वर्तमान पीढ़ी कहानियों को कम्युनिकेट करने के लिए उपयोग करती है। इसलिए, हमने इसे ऐप के भीतर बनाया है। आप शो, रिव्युज़ साझा करने के लिए सीधे चैट भी कर सकते हैं या समूह चैट बना सकते हैं। चैट रुचि-आधारित चर्चाओं को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था।”

FLYX ट्रेलरों और समीक्षाओं का एक केंद्रीय पूल बनाता है जिसे उपयोगकर्ता अपने फ़ीड और अन्य सोशल मीडिया नेटवर्क पर देख और साझा कर सकते हैं। वे सभी ऐप्स के शीर्षक के साथ स्मार्ट वॉचलिस्ट भी बना सकते हैं और सिफारिशों की तलाश करने के लिए वॉइस कमांड का उपयोग कर सकते हैं। एप्लिकेशन एलेक्सा, सिरी और Google होम के साथ जुड़ी हुई है।

संस्थापक के अनुसार FLYX एक 'शेयर वॉचलिस्ट' सुविधा का परीक्षण कर रहा है, जो उपयोगकर्ताओं को ब्लॉग, साइटों के भीतर उनकी सूचियों को एम्बेड करने और उन्हें पूरे नेटवर्क में साझा करने की अनुमति देगा। वह कहते हैं, “हम ऐप के भीतर Google की मीडिया समीक्षाओं और रेटिंग को भी एकत्र कर रहे हैं। इसलिए, आपके पास एक वन-स्टॉप एंटरटेनमेंट शॉप है।” FLYX शैलियों, सेवा प्रदाताओं, रेटिंग्स आदि के आधार पर कंटेंट को सॉर्ट करता है। ALSO READ Also Read YourQuote: एक ऐसी ऐप जहां कोई भी लिख सकता है अपनी कहानी या कविता विकास और मॉनेटाइजेशन चार महीनों में, ऐप ने 45,000 से अधिक डाउनलोड और 35,000 से अधिक ईमेल साइन-अप किए हैं। इसके लगभग 70 प्रतिशत उपयोगकर्ता भारत के हैं।

FLYX को अमेरिका के साथ यूके, ऑस्ट्रेलिया और मध्य पूर्व से अच्छा परिणाम दिखाई दे रहा है। इसका अंतिम लक्ष्य ओटीटी पर केंद्रित "अगला बड़ा सामाजिक प्रभावक मंच" बनाना है। 2021 के अंत तक, यह 2.5 मिलियन उपयोगकर्ताओं की पहुंच को लक्षित करता है।

शशांक कहते हैं, “कुछ साल पहले तक यदि आप एक नए सोशल नेटवर्क के साथ सामने आते आए, तो लोगों का कहना था कि बाजार संतृप्त है। फिर टिकटॉक आया और सबके लिए सब कुछ बदल दिया। इसने निवेशक भावना को खोला और उनका मानना था कि एक नया सामाजिक नेटवर्क आ सकता है और बाजार पर कब्जा कर सकता है।”

वह कहते हैं, "कोई भी फिल्मों और शो से ऊब नहीं सकता है, इसलिए इस स्थान पर एक नया सोशल नेटवर्क बनाने की बहुत अधिक संभावना है।"

FLYX अभी के लिए मुफ्त और विज्ञापन-मुक्त है, लेकिन स्टार्टअप के मुद्रीकरण योजनाओं में विज्ञापन और सदस्यता राजस्व शामिल हैं। यह ओटीटी सेवा प्रदाताओं के साथ संबद्ध भागीदारी बनाना चाह रहा है जहां यह प्लेटफॉर्मों पर ड्राइविंग सदस्यता के लिए कमीशन कमा सकता है।

स्टार्टअप भारत और अमेरिका पर केंद्रित होगा, जो दुनिया के सबसे बड़े ओटीटी बाजारों में से हैं। संस्थापक कहते हैं, “पिछले एक साल में भारत वैश्विक स्ट्रीमिंग का केंद्र बन गया है। उसके शीर्ष पर, यहाँ बहुत सारे स्थानीय प्रदाता हैं। कोई भी इस अवसर को क्यों चूकना चाहेगा?” FLYX एलेक्सा और सिरी जैसी वॉइस असिस्टेंट के साथ भी काम करता है। ALSO READ Also Read हमारे काम करने के तरीके को बदल देगा एर्नाकुलम के स्टार्टअप का यह स्मार्ट ग्लास फंडिंग और ओटीटी परिदृश्य जुलाई में FLYX ने HNI के नेतृत्व वाले प्री-सीड राउंड में 200,000 डॉलर जुटाए, जिसमें AIT ग्लोबल के अध्यक्ष और संस्थापक राज मिश्रा शामिल थे। स्टार्टअप ने भारत में उत्पाद विकास में तेजी लाने और अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए पूंजी का उपयोग करने की योजना बनाई है।

शशांक कहते हैं, “हमने पिछले कुछ महीनों में विकास को प्रोत्साहित करते हुए देखा है और इसे अपने परिचालन को बढ़ाने के लिए सही समय माना है, हमारी तत्काल योजना प्रौद्योगिकी को बढ़ाने और उपयोगकर्ताओं को अधिक व्यापक अनुभव प्रदान करने के लिए अधिक स्ट्रीमिंग और सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्मों को जोड़ने की है।"

राज मिश्रा, एआईटी ग्लोबल के अध्यक्ष और संस्थापक ने फंडिंग के समय कहा, "संस्थापकों की क्षमता उपभोक्ता की जरूरतों को जल्दी से बदलने की क्षमता इस लगातार बदलते बाजार में खूबसूरती से स्टार्टअप को तैनात करती है। एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर सामग्री की खपत के साथ, FLYX जैसी उपयोगिता की आवश्यकता निर्विवाद है।" उपयोगकर्ता स्नैपचैट और इंस्टाग्राम पर FLYX के माध्यम से अपने रिकमेंड साझा कर सकते हैं।

2018 और 2019 के बीच भारत के ओटीटी उद्योग ने आकार में सदी के पुराने फिल्म उद्योग को ग्रहण किया। सेवा प्रदाताओं की संख्या भी बढ़ रही है। KPMG का अनुमान है कि भारत में 2023 तक 500 मिलियन वीडियो दर्शक होंगे।

यह निश्चित रूप से FLYX जैसे खिलाड़ियों के लिए उपयोगकर्ता की पसंद को सबसे उपयुक्त सामग्री प्लेटफ़ॉर्म पर निर्देशित कर एक बड़ा अवसर प्रस्तुत करता है।

इसमें क्षेत्र में जस्टवॉच और फ्लिक्सजिनी जैसे खिलाड़ी हैं जो ट्रैकिंग, फ़िल्टरिंग और सामग्री की खोज को आसान बनाने में मदद करते हैं, लेकिन FLYX की सोशल नेटवर्किंग एकीकरण और व्यक्तिगत रिकमेंडेशान इंजन इसे बाकी सबसे अलग करता है।

शशांक ने अपने विजन के बारे में कहा “एकत्रीकरण अब एक वस्तु बन रहा है। अन्य खिलाड़ी इसका अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन वे वास्तव में निर्णय पक्षाघात की समस्या को हल नहीं कर रहे हैं। वे आपको बताते हैं कि कहां देखना है, लेकिन हम आपको बताते हैं कि आज क्या देखना चाहिए?” ALSO READ Also Read खुद की परेशानी देखकर कुछ यूं सूझा एडटेक स्टार्टअप स्प्रिंगबोर्ड शुरू करने का आइडिया

Want to make your startup journey smooth? YS Education brings a comprehensive Funding Course, where you also get a chance to pitch your business plan to top investors. Click here to know more.