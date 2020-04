भारत ने एएफसी एशियाई कप की मेजबानी के लिये पेश किया आधिकारिक दावा

नयी दिल्ली, भारत ने 2027 में होने वाली एएफसी एशियाई कप फुटबाल टूर्नामेंट की मेजबानी के लिये अपना दावा पेश किया है। अखिल भारतीय फुटबाल महासंघ (एआईएफएफ) के एक अधिकारी ने रविवार को इसकी पुष्टि की। फोटो क्रेडिट: insidesport

अगर भारत को मेजबानी मिल जाती है तो यह पहला अवसर होगा जबकि वह महाद्वीप की सबसे बड़ी खेल प्रतियोगिता का आयोजन करेगा।

एआईएफएफ के महासचिव कुशल दास ने पीटीआई से कहा, ‘‘हम पहले ही एएफसी (एशियाई फुटबाल परिसंघ) के सामने अपना दावा पेश कर चुके हैं। अभी केवल इसी की जरूरत है।’’

कोविड-19 महामारी के प्रकोप को देखते हुए हाल में एएफसी ने दावा पेश करने की समयसीमा 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून कर दी थी।

एएफसी ने कहा था, ‘‘एएफसी को जल्द से जल्द टूर्नामेंट के मेजबान की घोषणा करने की उम्मीद है जिससे उन्हें हर चार साल में होने वाली महाद्वीपीय चैंपियनशिप की तैयारी के लिये अधिक समय मिल सके। संयुक्त अरब अमीरात में 2019 में खेले गये टूर्नामेंट से इसमें 24 टीमें भाग ले रही हैं।’’

एएफसी के अगले साल के शुरू में मेजबान देश की घोषणा करने की संभावना है।

भारत के अलावा अभी तक सऊदी अरब ने ही 2027 में एशियाई कप की मेजबानी करने की इच्छा जतायी है। सऊदी अरब ने तीन बार यह टूर्नामेंट जीता है लेकिन उसने कभी इसकी मेजबानी नहीं की।

भारत ने इससे पहले 2023 एएफसी एशिया कप की मेजबानी के लिये भी दावा किया था लेकिन अक्टूबर 2018 में वह इस दौड़ से हट गया था। बाद में थाईलैंड और दक्षिण कोरिया ने भी नाम वापस ले लिया था जिसके बाद चीन को मेजबानी मिली थी। Also Read कोरोना खतरे के बीच काम करने वाले बैंककर्मी का वीडियो वायरल, जुगाड़ देखकर आप भी कहेंगे, वाह

How has the coronavirus outbreak disrupted your life? And how are you dealing with it? Write to us or send us a video with subject line 'Coronavirus Disruption' to editorial@yourstory.com