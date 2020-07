सुनने में बेहद फैंसी लगने वाले ये ब्रांड्स आपके मन में इनके विदेशी होने का भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, लेकिन असल में ये पूरी तरह से भारतीय हैं। इन ब्रांड्स को आप अब तक विदेशी समझते आए हैं।

जब आप किसी बड़ी बाज़ार में खरीददारी करने जाते हैं तो वहाँ आपको कई तरह के ब्राण्ड्स दिखाई देते हैं। कुछ ब्राण्ड्स आपको देखने और सुनने में बेहद फैंसी लगते हैं, जिससे आपको भी यह विश्वास हो जाता है कि वो ब्रांड विदेशी हैं, लेकिन यह तथ्य आपको चौकाने के लिए काफी है कि कई ब्राण्ड्स जो देखने और सुनने में विदेशी मालूम होते हैं, असल में वो भारतीय हैं।

ये ब्राण्ड्स मुख्यता कॉस्मेटिक, क्लॉडिंग और फैशन से जुड़े हुए हैं। नीचे हम आपको ऐसे ही ब्राण्ड्स से रूबरू करा रहे हैं जिन्हे आप लंबे समय तक विदेशी मानते आए हैं पर असल में वो ब्राण्ड्स अपने देश भारत के ही हैं। Allen Solly Allen Solly ब्रांड मुख्यता फॉर्मल पोशाक के लिए जाना जाता है। इस ब्रांड का स्वामित्व आदित्य बिरला ग्रुप के पास है। Allen Solly पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए ही परिधान उपलब्ध कराता है। यह ब्रांड को इसके परिधानों की क्वालिटी और कंफर्ट के चलते मशहूर है। Peter England पीटर इंग्लैंड की स्थापना मूल तौर पर आयरलैंड में हुई थी, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप द्वारा इसे खरीदे जाने के बाद अब यह भारतीय ब्रांड के रूप में जाना जाता है। पीटर इंग्लैंड को उसके फैशन से जुड़े परिधानों के लिए ग्राहक अधिक पसंद करते हैं.। Flying Machine फ्लाइंग मशीन भी देश के सबसे प्रचलित गारमेंट्स ब्रांड में से एक है। इस ब्रांड का स्वामित्व अरविंद मिल्स के पास है। इस ब्रांड को देश के पहले जींस ब्रांड के तौर पर लांच किया गया था। यह ब्रांड टी शर्ट और शर्ट का उत्पादन भी करता है। Louis Phillipe साल 1989 में लांच हुआ लुईस फिलिप ब्रांड भी आदित्य बिरला ग्रुप आधारित मदुरा फैशन एंड लाइफस्टाइल के अंतर्गत आने वाला ब्रांड है। इस ब्रांड का मुख्य फोकस पुरुषों से जुड़े परिधान पर है। ब्रांड को उसके उत्पादों से जुड़ी क्वालिटी और कंफर्ट के लिए पसंद किया जाता है।

Monte Carlo यह भी एक ऐसा ब्रांड है जो शायद ही आपको पता हो कि भारतीय है। Monte Carlo का स्वामित्व लुधियाना आधारित नाहर ग्रुप के पास है। क्लॉदिंग ब्रांड के रूप में अपना नाम बना चुका यह ब्रांड पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए ऊनी और सूती परिधानों का निर्माण करता है। Da Milano Da Milano की स्थापना साल 1989 में दिल्ली में हुई थी। इस ब्रांड का स्वामित्व मलिक परिवार के पास है। ब्रांड के पास आज करीब 60 से अधिक स्टोर हैं, जहां लग्जरी लेदर बैग और हैंड बैग का विशाल कलेक्शन मौजूद है। ब्रांड के मालिक साहिल मालिक NIFT स्नातक हैं। AND Designs यह एक और भारतीय ब्रांड है, जो दुनिया भर में खूब पहचाना जाता है। AND Designs की स्थापना अनीता डोंगरे, मीना सेहरा और मुकेश सलवानी द्वारा 1995 में की गई थी। ब्रांड के इनोवेटिव और विकसित विचार अंतर्राष्ट्रीय फैशन और स्टाइल की अपेक्षाओं को पूरा करते हैं। Lakme Lakme भी पूरी तरह से इंडियन ब्रांड है, जो कॉस्मेटिक्स क्षेत्र में देश में पहले नंबर काबिज है। इस कंपनी को 1952 में टाटा ऑयल मिल्स की सहायक कंपनी के रूप में शुरू किया गया था और तब से यह लोकल और अंतर्राष्ट्रीय दोनों उपभोक्ताओं के लिए कॉस्मेटिक्स का निर्माण कर रही है। Royal Enfield कभी इसे ब्रिटिश मोटरसाइकिल ब्रांड के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब इस ब्रांड का स्वामित्व देश की प्रतिष्ठित कमर्शियल वाहन निर्माता आइशर के पास है। भारत में Royal Enfield की मोटरसाइकिलों का निर्माण चेन्नई स्थित उत्पादन केंद्र में होता है। Royal Enfield की स्थापना 1955 में हुई थी। Jaguar and Land Rover दुनिया के सबसे प्रसिद्ध कार ब्रांडों में शुमार जगुआर और लैंड रोवर दोनों का स्वामित्व 2008 से टाटा मोटर्स के पास है। जगुआर को 1990 में फोर्ड द्वारा अधिग्रहित किया गया था, जिसने बीएमडब्ल्यू से लैंड रोवर को भी खरीदा था। इसके बाद फोर्ड ने जगुआर और लैंड रोवर दोनों को टाटा मोटर्स को बेच दिया और इस तरह आज टाटा मोटर्स दो प्रतिष्ठित ब्रिटिश कार ब्रांडों का मालिक है।

