भारतीय रेलवे ने 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत बनाया ये खास रिकॉर्ड

मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत कपूरथला स्थित रेल कोच फैक्टरी ने एक महीने में सबसे ज्यादा एलएचबी कोच बनाने का नया रिकॉर्ड बनाया है। फोटो साभार: metro rail news भारतीय रेलवे ने Linke Hofmann Busch (LHB) कोच के उत्पादन में एक और रिकॉर्ड बनाया है। मोदी सरकार की 'मेक इन इंडिया' पहल के तहत, कपूरथला में रेल कोच फैक्टरी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर की रेल कोच फैक्ट्री ने जुलाई 2020 के महीने में 151 LHB कोचों का उत्पादन किया है।

दिलचस्प बात यह है कि कोच फैक्ट्री द्वारा LHB कोचों का उत्पादन जुलाई 2019 के महीने के मुकाबले दोगुना है। रेल मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार नौकरी सृजन को बढ़ावा देते हुए, रेल कोच फैक्ट्री द्वारा जुलाई 2020 में 151 एलएचबी कोच का उत्पादन, इसका अब तक का सबसे अधिक मासिक उत्पादन है।

आधुनिक एलएचबी कोच, जो जर्मन तकनीक पर आधारित हैं, पहली बार भारतीय रेलवे नेटवर्क पर वर्ष 2000 में पेश किए गए थे। हालांकि, पहले स्वदेशी एलएचबी कोच को 2003 में रेल नेटवर्क पर सेवा में रखा गया था। ट्रेन के कोच, एलएचबी कोच बेहतर और सुरक्षित माने जाते हैं।

LHB कोच उच्च वहन क्षमता, ICF-डिजाइन ट्रेन डिब्बों के विपरीत है। इसके अलावा, एलएचबी कोच में उच्च गति की क्षमता होती है और वजन में हल्का होता है। इसके अलावा, उनमें एंटी-क्लाइम्बिंग फीचर भी हैं। इन कोचों की एंटी-क्लाइम्बिंग विशेषताएं दुर्घटनाओं के दौरान उन्हें ढेर होने से रोकती हैं।

वर्ष 2017 में, पहले 100 प्रतिशत 'मेक इन इंडिया' एलएचबी कोच का निर्माण इंटीग्रल कोच फैक्ट्री (आईसीएफ), चेन्नई द्वारा किया गया था। भारतीय रेलवे ट्रेनों में, सुरक्षित और बेहतर LHB कोच पुराने ICF-डिज़ाइन कोच की जगह ले रहे हैं।

इसके अलावा, रेलवे मंत्रालय द्वारा ICF-डिजाइन ट्रेन डिब्बों का उत्पादन पहले ही रोक दिया गया है। पिछले कुछ वर्षों में, कई ट्रेनों को आधुनिक LHB रेक के साथ अपग्रेड किया गया है, जिसमें हावड़ा-पटना जन शताब्दी एक्सप्रेस, जनसाधारण एक्सप्रेस, बेलगावी-बेंगलुरु डेली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, चारमीनार एक्सप्रेस, शामिल हैं। राष्ट्रीय ट्रांसपोर्टर को उम्मीद है कि निकट भविष्य में सभी पारंपरिक आईसीएफ कोचों को एलएचबी कोचों से बदल दिया जाएगा।

