पति-पत्नी द्वारा शुरू किया गया यह स्टार्टअप पेशेवरों और छात्रों की बढ़िया नौकरी के लिए उनकी स्किल्स को करता है मजबूत

IntelliPaat पेशेवरों को उनकी स्किल्स को मजबूत कर उन्हे अच्छी नौकरी या मौजूदा नौकरी में अच्छे मौके उपलब्ध कराने में मदद करता है। IntelliPaat के सह-संस्थापक दिवाकर चित्तोरा

दिवाकर चित्तोरा और उनकी पत्नी शिल्पी जैन टेक्नालजी बैकग्राउंड से आते हैं। कई बड़े कार्पोरेशन के साथ काम करने के बाद वे खुद को और स्किलफुल बनाने के इच्छुक थे।

2011 में युगल ने बिग डेटा और हडूप में पाठ्यक्रमों के लिए साइन अप करने का निर्णय लिया। हालांकि, वे उस दौरान ऐसे संस्थानों को खोजने में असमर्थ थे जो सस्ती कीमत पर ऐसा प्रशिक्षण प्रदान कर सकते थे। दोनों ने जल्द ही महसूस किया कि नई तकनीकों को सीखने के लिए कई अन्य पेशेवर भी थे, लेकिन वे अपने कौशल को मजबूत करने में असमर्थ थे।

इस व्यक्तिगत समस्या को लेकर आगे बढ़ते हुए 2013 में लगभग 50 लाख रुपये के निवेश के साथ दोनों ने IntelliPaat लॉन्च किया। यह ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म नवीनतम तकनीकों जैसे कि बिग डेटा, डेटा साइंस, क्लाउड कंप्यूटिंग, एआई और मोबाइल विकास पर प्रशिक्षक के नेतृत्व वाले पाठ्यक्रम और वीडियो प्रदान करता है।

स्टार्टअप दो अन्य कर्मचारियों के साथ लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य उन अंतरों को पाटना है जो पेशेवरों को सस्ती कीमत पर नई तकनीकों को सीखने और नए करियर को बदलने से रोकते हैं।

दिवाकर कहते हैं, “IntelliPaat को शुरू करने का विचार तब और मजबूत हो गया जब एरिक्सन, सोनी, सिस्को जैसी प्रमुख कंपनियों और अन्य लोगों ने अपने कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए हमसे संपर्क करना शुरू कर दिया। फिर हमने पीछे मुड़कर नहीं देखा।” तब से प्लेटफ़ॉर्म ने प्रमुख टेक्नालजी कंपनियों में काम करने वाले शीर्ष औद्योगिक पेशेवरों के साथ पाठ्यक्रम और वीडियो वितरित करने के लिए छात्रों को एक अलग स्थान पर प्रशिक्षकों से जुड़ने में सक्षम बनाया है। Also Read IIT और IIM के पूर्व छात्रों का यह एग्रीटेक स्टार्टअप आपके दरवाजे पर पहुंचाएगा ताजी सब्जियाँ मांग को पूरा करना पाठ्यक्रमों की मांग धीरे-धीरे बढ़ने लगी और इसने टीम को अपनी ऑफरिंग का विस्तार करने के लिए प्रेरित किया। IntelliPaat ने AWS और नई तकनीकों जैसे पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण देना शुरू किया। आज, प्लेटफ़ॉर्म एआई, मशीन लर्निंग, एनालिटिक्स, क्लाउड और डेवऑप्स, प्रोग्रामिंग और वेब डेवलपमेंट जैसे विषयों में भी पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

आज स्टार्टअप के पोर्टफोलियो में 15 से अधिक श्रेणियां हैं और यह 150 से अधिक पाठ्यक्रम प्रदान करता है।

दिवाकर कहते हैं, “हमारी प्राथमिकता यह है कि हम आला अवधारणाओं में प्रशिक्षण प्रदान करें। हम उन पेशेवरों की मदद करते हैं जो एक नई तकनीक को जल्दी से सीखना चाहते हैं। जो छात्र बिना किसी अपवाद के हमारे साथ दाखिला लेते हैं वे पेशेवर विकास का आनंद लेते हैं और उच्च वेतन प्राप्त करते हैं। हर IntelliPaat छात्र को या तो एक नई नौकरी मिलती है जिसे वे चाहते थे या उनकी कंपनी में आंतरिक रूप से पदोन्नत किया जाता है।” टीम के अनुसार, IntelliPaat में पाठ्यक्रम प्रबंधकों को काम पर रखने के साथ गहन परामर्श के बाद तैयार किए गए हैं। इसलिए पाठ्यक्रम पूरा करने वाले छात्र कौशल हासिल करते हैं जो उन्हें रोजगार के लिए तैयार बनाता है। ऑनलाइन शिक्षण स्टार्टअप का दावा है कि इसने 55 देशों में 6,00,000 से अधिक छात्रों को प्रशिक्षित किया है। चुनौतियाँ IntelliPaat की यात्रा आसान नहीं थी और संस्थापकों ने इस दौरान कई चुनौतियों का सामना किया। सही संसाधनों को काम पर रखना, अपनी दृष्टि के साथ कर्मचारियों को संरेखित करना, दिन में 16 घंटे से अधिक काम करना, समय प्रबंधन, और टीम के सदस्यों को महत्वपूर्ण कार्यों को सौंपना ये सभी चुनौतियाँ स्टार्टअप के सामने थीं।

दिवाकर कहते हैं, “जगह में एक सख्त रिपोर्टिंग संरचना के साथ हम एक समस्या बनने से पहले उत्पन्न होने वाले मुद्दों की पहचान करने में सक्षम हैं। एक फुर्तीले मॉडल के बाद हमें सभी महत्वपूर्ण कार्यों में शीर्ष पर बने रहने में मदद मिलती है और हमें काम सौंपने में मदद मिलती है।” ई-लर्निंग स्टार्टअप अब 250 कर्मचारियों की एक टीम हो गई है। अब तक बूटस्ट्रैप्ड कंपनी अब बाहरी निवेश की तलाश कर रही है। आगे जाकर टीम दुनिया भर में अपनी ऑफरिंग का विस्तार करने की योजना बना रही है।

दिवाकर कहते हैं, “हम भारत और विदेशों में टियर II और III शहरों में विस्तार करेंगे और कई पेशेवरों को लाभान्वित करेंगे। भविष्य में हम एक उत्कृष्ट ग्राहक अनुभव प्रदान करने और ग्राहकों को उनके उद्देश्य को पूरा करने में मदद करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे। जो लोग IntelliPaat से जुड़ते हैं, क्योंकि वे एक नई नौकरी की तलाश में हैं, वे इसे पहले से कहीं ज्यादा आसान पाएंगे।” Also Read IIT के इन पूर्व छात्रों ने अपने प्रोजेक्ट को बना दिया मुनाफे वाला ग्लोबल एडटेक स्टार्टअप

