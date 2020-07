देश में बनी पहली कोविड-19 वैक्सीन, Covaxin का जुलाई से शुरू होगा इंसानों पर परीक्षण

भारत बायोटेक द्वारा विकसित देश की 'पहली' स्वदेशी COVID-19 वैक्सीन COVAXIN को भारत के ड्रग कंट्रोलर जनरल से मानव नैदानिक ​​परीक्षणों के लिए मंजूरी मिल गई है। सांकेतिक फोटो (साभार: shutterstock) COVAXIN वैक्सीन को चरण 1 और 2 मानव परीक्षणों के संचालन के लिए ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया (DCGI) से मंजूरी मिल गई है। वैक्सीन निर्माता के अनुसार, प्रयोगात्मक COVID-19 के मानव नैदानिक ​​परीक्षण जुलाई 2020 में देश भर में शुरू होने वाले हैं।

कंपनी ने एक विज्ञप्ति में कहा कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी (NIV) के सहयोग से वैक्सीन के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई।

भारत बायोटेक के BSL-3 (बायो-सेफ्टी लेवल 3) जेनोम वैली, हैदराबाद में स्थित उच्च रोकथाम सुविधा में स्वदेशी और निष्क्रिय टीका विकसित किया गया है।

ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ़ इंडिया CDSCO (केंद्रीय औषध मानक नियंत्रण संगठन), स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने चरण 1 और 2 को आरंभ करने की अनुमति दी, कंपनी ने पूर्व-नैदानिक ​​अध्ययनों से उत्पन्न परिणाम प्रस्तुत करने के बाद, सुरक्षा और प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया का प्रदर्शन किया।

जुलाई 2020 में पूरे भारत में मानव नैदानिक ​​परीक्षण शुरू होने वाले हैं, विज्ञप्ति में कहा गया है। कंपनी के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक डॉ. कृष्णा एला ने कहा, "हमें COVID-19 के खिलाफ COVAXIN, भारत का पहला स्वदेशी टीका घोषित करने पर गर्व है। ICMR और NIV के साथ सहयोग इस वैक्सीन के विकास में सहायक था।" उन्होंने कहा, "सीडीएससीओ के सक्रिय समर्थन और मार्गदर्शन ने इस परियोजना के लिए मंजूरी को सक्षम किया है। हमारी आरएंडडी और विनिर्माण टीमों ने इस मंच की ओर हमारी स्वामित्व तकनीकों को तैनात करने के लिए अथक प्रयास किया है।"

राष्ट्रीय विनियामक प्रोटोकॉल के माध्यम से तेज, कंपनी ने व्यापक प्री-क्लिनिकल अध्ययनों को पूरा करने में अपने उद्देश्य को तेज किया। इन अध्ययनों के परिणाम आशाजनक रहे हैं और व्यापक सुरक्षा और प्रभावी प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया दिखाते हैं, विज्ञप्ति जारी की गई।

संयुक्त प्रबंध संचालक सुचित्रा एला ने कहा, “महामारी के पूर्वानुमान के लिए हमारे चल रहे अनुसंधान और विशेषज्ञता ने हमें H1N1 महामारी के लिए सफलतापूर्वक एक वैक्सीन बनाने में सक्षम बनाया है। भारत में विनिर्माण और परीक्षण के लिए एकमात्र बीएसएल-3 युक्तियंत्रण सुविधाओं के निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए, भारत बायोटेक भविष्य की महामारियों से निपटने में भारत की ताकत का प्रदर्शन करने के लिए राष्ट्रीय महत्व के विषय के रूप में टीका विकास को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है।”

भारत बायोटेक के अलावा, कम से कम पांच अन्य भारतीय कंपनियां घातक कोरोनावायरस के लिए वैक्सीन बनाने पर काम कर रही हैं, जबकि विभिन्न देशों में इसी तरह के प्रयास चल रहे हैं।

(Edited by रविकांत पारीक)

