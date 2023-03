FY23 का आखिरी कारोबारी दिन निवेशकों की जेबें भर गया, कमाए 3.48 लाख करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आखिरी दिन सेंसेक्स और निफ्टी में करीब 2 फीसदी की तेजी के साथ बाजार मजबूत स्तर पर बंद हुआ.

निफ्टी 50 का इंडेक्स 1.63 फीसदी बढ़कर 17,359.75 पर बंद हुआ. बीएसई सेंसेक्स 1.78 प्रतिशत बढ़कर 58,991.52 अंक पर पहुंच गया. दोनों सूचकांकों ने 11 नवंबर के बाद से अपना सर्वश्रेष्ठ दिन देखा.

घरेलू बाजारों में इतनी तेजी थी कि इक्विटी निवेशक एक ही दिन में 3.48 लाख करोड़ रुपये के अमीर हो गए. बुधवार को दर्ज ₹254.71 लाख करोड़ के मूल्यांकन की तुलना में बीएसई-सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण ₹3,47,963 करोड़ बढ़कर ₹2,58,19,896 करोड़ हो गया.

ताजा विदेशी फंड प्रवाह ने भी इक्विटी बाजार में सकारात्मक गति देखी. FIIs और DIIs ने 29 मार्च को क्रमशः ₹1,245 करोड़ और ₹823 करोड़ के शेयर खरीदे.

सेंसेक्स की कंपनियों में रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे बड़ी लाभार्थी के रूप में उभरी. कंपनी के शेयरों ने 4 प्रतिशत से अधिक का उछाल दर्ज किया. नेस्ले, इंफोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा मोटर्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, एचसीएल टेक्नोलॉजीज, टेक महिंद्रा और एक्सिस बैंक समेत 26 कंपनियों के शेयर लाभ में बंद हुए.

जबकि सन फार्मा, एशियन पेंट्स, बजाज फाइनेंस और टाइटन पिछड़ गए.

SUBEX LTD का शेयर 11 प्रतिशत तक की बढ़त के साथ बंद हुआ है. इसी तरह SONATA SOFTWARE का शेयर 12 प्रतिशत, APAR INDUSTRIES का शेयर 10 प्रतिशत, HLE Glascoat Ltd का शेयर 8 प्रतिशत तक, HATSUN AGRO PRODUCT LTD का शेयर 7.5 प्रतिशत तक चढ़कर बंद हुआ है. दूसरी ओर Sterling and Wilson Renewable Energy और GODAWARI POWER & ISPAT LTD का शेयर 5 प्रतिशत गिरकर बंद हुआ है.

इसके अलावा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया शुक्रवार 17 पैसे बढ़कर 82.17 (अस्थायी) पर बंद हुआ.

देश का विदेशी मुद्रा भंडार 5.98 अरब डॉलर बढ़ा

देश का विदेशी मुद्रा भंडार (Foreign exchange reserves) 24 मार्च को समाप्त सप्ताह में 5.977 अरब डॉलर बढ़कर 578.78 अरब डॉलर पर पहुंच गया. भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने शुक्रवार को यह जानकारी दी.

इससे पिछले सप्ताह में विदेशी मुद्रा भंडार 12.8 अरब डॉलर बढ़कर 572.8 अरब डॉलर पर पहुंच गया था. इससे पहले, अक्टूबर 2021 में देश का विदेशी मुद्रा भंडार 645 अरब अमेरिकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था.

वैश्विक घटनाक्रमों के बीच केंद्रीय बैंक के रुपये की विनियम दर में तेज गिरावट को रोकने के लिए मुद्रा भंडार का उपयोग करने की वजह से बाद में इसमें गिरावट आई थी.

रिजर्व बैंक के साप्ताहिक आंकड़ों के अनुसार, 24 मार्च को समाप्त हुए सप्ताह में, मुद्राभंडार का अहम हिस्सा, विदेशीमुद्रा आस्तियां 4.38 अरब डॉलर बढ़कर 509.728 अरब डॉलर हो गयी.

डॉलर में अभिव्यक्त किये की जाने वाली विदेशी मुद्रा आस्तियों में यूरो, पाउंड और येन जैसे गैर-अमेरिकी मुद्राओं में आई घट-बढ़ के प्रभावों को भी शामिल किया जाता है.

रिजर्व बैंक ने कहा कि स्वर्ण भंडार का मूल्य आलोच्य सप्ताह में 1.37 अरब डॉलर बढ़कर 45.48 अरब डॉलर हो गया. आंकड़ों के अनुसार, विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) भी 20.1 करोड़ डॉलर बढ़कर 18.419 अरब डॉलर हो गया.

समीक्षाधीन सप्ताह में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) में रखा देश का मुद्रा भंडार भी 2.7 करोड़ डॉलर बढ़कर 5.151 अरब डॉलर हो गया.