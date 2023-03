रतन टाटा की Tata Technologies ने IPO के लिए SEBI के पास जमा किए ड्राफ्ट पेपर

दिग्गज उद्योगपति रतन टाटा (Ratan Tata) की कंपनी टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने आईपीओ (Tata Technologies Ltd. IPO) के जरिए पैसे जुटाने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) के साथ ड्राफ्ट रेड हेरिंग प्रॉस्पेक्टस (DRHP) दायर किया है. यानि कि ड्राफ्ट पेपर जमा कराए हैं.

इस इश्यू में इसके मौजूदा प्रमोटरों और शेयरधारकों द्वारा 95.71 करोड़ शेयरों की बिक्री के लिए एक शुद्ध प्रस्ताव शामिल है. OFS में टाटा मोटर्स (Tata Motors) के 81.13 करोड़ शेयर, अल्फा टीसी होल्डिंग्स पीटीई (Alpha TC Holdings Pte) के 9.72 करोड़ शेयर तक और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड I (Tata Capital Growth Fund I) के 4.86 करोड़ शेयर शामिल हैं.

वर्तमान में, टाटा मोटर्स की फर्म में 74.69% हिस्सेदारी है जबकि अल्फा टीसी होल्डिंग्स पीटीई की 7.26% हिस्सेदारी है. टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड I की कंपनी में 3.63% हिस्सेदारी है.

JM Financial Ltd, BofA Securities और Citigroup Global Markets India Pvt Ltd इश्यू के प्रमुख प्रबंधक हैं.

Tata Technologies एक ऐसी कंपनी है जो प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और डिजिटल सेवाओं में विशेषज्ञता रखती है, जो ऑटोमोटिव, औद्योगिक भारी मशीनरी और एयरोस्पेस सहित उद्योगों को सेवा प्रदान करती है. 33 साल पहले स्थापित होने के बाद, कंपनी के पास क्षेत्र में काफी अनुभव है.

यह जुड़े व्यवसायों के लिए इंजीनियरिंग, अनुसंधान और विकास, डिजिटल उद्यम समाधान, शिक्षा कार्यक्रम, मूल्य वर्धित पुनर्विक्रय और आईटी उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन सेवाओं सहित विभिन्न उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करता है.

यदि टाटा टेक्नोलॉजीज का IPO टाटा प्ले (Tata Play) के प्रस्तावित आईपीओ से बेहतर प्रदर्शन करता है, तो यह 18 वर्षों में पहली बार हो सकता है कि टाटा समूह (Tata Group) सार्वजनिक हो गया है.

कंपनी के दिग्गज वारेन हैरिस के नेतृत्व में, पुणे स्थित फर्म के पास अमेरिका, यूरोप, भारत, चीन, जापान और सिंगापुर में 18 डिलीवरी केंद्रों में फैले 11,081 से अधिक कर्मचारियों का कार्यबल है. बाजार में इसके प्रतिद्वंद्वियों में Cyient, Johnson Controls, Infosys, KPIT Technologies, और Persistent. शामिल हैं.

कंपनी कारोबार के लिए ज्यादातर टाटा समूह पर निर्भर करती है, खासकर टाटा मोटर्स और जगुआर लैंड रोवर पर. हालांकि, टाटा टेक ने बाहर सृजित कारोबार की हिस्सेदारी बढ़ाई है. वित्त वर्ष 2022 में इसका नॉन-कैप्टिव अकाउंट योगदान वित्त वर्ष 2020 के 46 प्रतिशत से बढ़कर 64 प्रतिशत हो गया.

दिसंबर 2022 को समाप्त नौ महीने के लिए, फर्म ने एक साल पहले 2607.30 करोड़ रुपये के मुकाबले 3011.79 करोड़ रुपये का राजस्व दर्ज किया. इस अवधि के लिए शुद्ध लाभ पिछले साल के 331.36 करोड़ रुपये के मुकाबले 407.47 करोड़ रुपये रहा. इसके सेवा खंड के राजस्व ने नौ महीने की अवधि के लिए 88.43% जबकि कुल राजस्व में FY22 के लिए 85.88% का योगदान दिया.